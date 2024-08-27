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Слушая Му Пэна. Мэры городов БРИКС собрались на саммит в Москве
09:16 28.08.2024

Америка объединилась с Нджибой
Парламентарии всех уровней из стран БРИКС довольны друг другом и Москвой
Участники открывшегося в Москве Международного муниципального форума стран БРИКС обсудили во вторник вопросы межпарламентского сотрудничества городов и агломераций объединения. По наблюдениям "Ъ", парламентарии пока озабочены налаживанием скорее личных связей, нежели деловых и политических.

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Муниципальный форум БРИКС проходил на площадке Экспоцентра на Краснопреснеснкой набережной. Ввиду накрывшей столицу жары самыми популярными среди его участников оказались не роботизированные павильоны банков, университетов и автопроизводителей, а скромный стенд Луганской народной республики, оборудованный холодильником с мороженым от местного хладокомбината. Гости, впрочем, восторгались вообще всем: небоскребами Сити, неожиданно жаркой Москвой, Россией и ее "уверенным движением к кооперации".

Участники сессии, посвященной межпарламентскому сотрудничеству городов БРИКС по большей части рассуждали о концепциях.

Правда, среди статусных спикеров собственно представителей муниципальных парламентов почти не было - за исключением председателя городского совета Тегерана Мехди Чамрана. От России выступали вице-спикер Совета федерации Константин Косачев и главы региональных парламентов - Алексей Шапошников (Мосгордума), Владимир Немцев (Заксобрание Севастополя) и Ирина Зикунова (Хабаровская краевая дума).

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По словам господина Косачева, смысл "парламентского измерения" БРИКС в том, что парламентарии работают "без директив", напрямую "от народа", а потому диалог между ними - "настоящая сокровищница", где скрываются идеи, пока незаметные на самом высшем уровне. Поэтический настрой подхватил господин Чамран: "В современном мире нельзя игнорировать роль муниципалитетов: они - сердце устойчивого развития и социального прогресса".

О чем говорил Владимир Путин на 10-й Парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге
Китайские товарищи оказались более конкретны, для начала впечатлив публику коротким роликом об успехах провинции Гуандун (население - 126 млн человек). "Происходят невиданные перемены, и, надеюсь, мы сумеем использовать преимущества БРИКС и наращивать сотрудничество,- доложил замдиректора Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Чжан Шуо Фу: - Как укреплять сотрудничество? Объединять площадки, проводить выставки для инвесторов и торговцев". Инвестировать в проекты на Большом заливе (где наряду с Гонконгом и Макао расположены девять городов Гуандуна) господин Чжан успел призвать трижды.

"Дружеские связи помогут совместно проработать формы свободного и мирного проживания в наших странах",- уверяла второй вице-президент Национальной ассамблеи Боливии Америка Перес. "Мы - братья и на уровне верхов, и на уровне низов",- заключила председатель Народного собрания вилайета (агломерации) Алжир Нджиба Джилали.

Григорий Лейба
Газета "Коммерсантъ" №155 от 28.08.2024, стр. 3

Источник - Коммерсант
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