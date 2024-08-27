Белуджские сепары атакуют армию Пакистана - более 70 погибших с обеих сторон

09:24 28.08.2024

Более 70 человек погибли в пакистанском Белуджистане в ходе масштабной атаки сепаратистов

27.08.24



В пакистанской провинции Белуджистан в результате нападения боевиков группировки, требующей независимости этого региона, на полицейские участки и автомагистрали погибли как минимум 73 человека. Причем есть жертвы среди мирного населения, сообщает агентство Reuters.



По данным СМИ, в понедельник, 26 августа, вооруженные люди предприняли массированную атаку на офисы полиции, железнодорожную инфраструктуру и дороги. Согласно информации местных властей, нападение стало крупнейшим за многие годы, хотя сепаратисты не первое десятилетие ведут борьбу за отделение от Пакистана территории, богатой природными ископаемыми. При этом "Армия освобождения Белуджистана", взявшая ответственность за атаку, выражает недовольство тем, что большинство промышленных объектов в провинции контролируют китайские инвесторы. В частности, они управляют портом и ведут добычу золота и меди на местном руднике.



По данным пакистанских военных, подтверждена гибель 14 солдат и полицейских, а также 21 боевика. Кроме того, были убиты 38 мирных жителей, большинство из них нападавшие расстреляли после того, как остановили их машины на магистрали и проверили документы.



Глава региона Сарфраз Бугти рассказал журналистам со ссылкой на очевидцев, что людей просто высаживали из автобусов и убивали на глазах их семей.



Сепаратисты взорвали железнодорожное полотно на нескольких мостах. Это привело к приостановке сообщения между столицей провинции Кветтой и остальным Пакистаном, а также - с соседним Ираном.



Известно, что "Армия освобождения Белуджистана" назвала проведенную в понедельник операцию "Темный ветреный шторм". Боевики пообещали продолжить атаки на полицию и гражданские объекты.



В свою очередь премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заверил, что силы безопасности примут ответные меры и накажут всех причастных к этой кровавой акции.



ℹ️ "Армия освобождения Белуджистана" считается крупнейшей из нескольких этнических повстанческих группировок, которые ведут борьбу с правительством страны, заявляя, что власти Исламской республики несправедливо используют ресурсы провинции, где процветает бедность. Сепаратисты выступают за независимость региона и изгнание с этой территории китайских компаний.