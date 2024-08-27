Без Назарбаевых и Кулибаевых: кто стал первыми академиками обновленной Академии наук KZ

09:25 28.08.2024 :

27 августа в отреставрированном здании Национальной академии наук прошло торжественное вручение дипломов новым академикам. Те несколько минут, пока замминистра науки Дархан Ахмет-Заки вручал заветные документы и значки, можно назвать процессом "обнуления" старой НАН, о котором еще в конце июля говорил министр Саясат Нурбек. Журналист Orda.kz лично побывал на вручении и готов рассказать о тех, кто стал первыми академиками НАН при президенте РК.



"Холодная война" между двумя национальными академиями наук Казахстана началась в 2022 году, когда по распоряжению президента появилась Национальная академия наук при президенте РК. Тогда ее создали как АО с полным государственным участием.



А согласно недавно принятому закону "О науке и технологической политике", она стала единственным высшим органом в области науки.

При этом старая академия, существующая в статусе республиканской общественной организации, работы не прекращала. Речь про ту самую НАН, где академиками числились Нурсултан Назарбаев, его дочь Динара Кулибаева, ее деверь Талгат Кулибаев и еще больше сотни человек. Путаница в итоге была такая, что когда Касым-Жомарт Токаев в 2023 назначал президентом НАН Кунсулу Закарья, то не сразу было понятно: президентом какой именно академии?



В конце июля 2024 года Министерство науки и высшего образования начало "генеральное наступление" на старую Национальную академию наук. После двух лет "холодной войны" между РОО НАН и НАН при президенте РК министр образования Саясат Нурбек заявил, что государство будет поддерживать только НАН при президенте, а академики первой "обнулятся".

Потом, правда, уточнил, что под "обнулением" имелось в виду, что в состав новой НАН они не войдут.



Представители старой академии попытались ответить министру. У себя на сайте они выложили коллективное обращение - очередное за эти два года. Но прочитать его в оригинале сейчас нельзя - хостинг сайта nauka-nanrk.kz, на котором находился сайт РОО НАН РК, отключен. Так что как минимум в виртуальном пространстве новая Национальная академия наук победила.



Выборы академиков НАН при президенте РК прошли еще в июне. Но подтверждающее это дипломы им вручили только 27 августа. Как рассказал на церемонии вручения президент НАН Ахылбек Куришбаев, они свое звание получили согласно конкурсной процедуре после проведения выборов.



"Отличием государственной академии является то, что она не будет исключительно статусной организацией, в которой звание академика означает венец карьеры ученого и комфортный выход на пенсию. Мы не собираемся включать в ее состав общественных деятелей, политиков, госслужащих или преуспевающих бизнесменов", - сказал Куришбаев.

По его словам, выдвигали кандидатов научные организации и вузы. У них проверяли полноту и достоверность предъявленных документов. Потом деятельность кандидатов оценила экспертная комиссия. И, наконец, президиум академии заслушал самих претендентов на звание академика. В итоге академиками выбрали тех, кто набрал высшее количество баллов по результатам экспертизы и голосования.



Кто же эти девять первых новых академиков? Рассказываем о них подробнее, при этом сразу оговорившись: у каждого из ниже приведенных ученых есть масса научных публикаций, участие в реальных научных проектах и реальные же научные награды. Так что к вопросу об их принадлежности к ученому сообществу не возникает.



Итак, вот эти девять новых академиков:



Ахылбек Куришбаев

63 года



Президент НАН при президенте РК с января 2024 года, член Российской академии наук. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор.



Фото: НАН при президенте РК

Нынешний президент НАН при президенте РК стал первым, кто получил диплом и значок академика из рук замминистра. Академию он возглавляет с января 2024 года, когда сменил Кунсулу Закарья. До этого он был ректором Казахского национального аграрного исследовательского университета.



Ахылбек Куришбаев известен не только как ученый, но и как политик. С 2002 по 2008 год он был вице-министром и директором департамента Минсельхоза. А в 2008–2011 возглавлял это министерство в первом правительстве Карима Масимова. После чего с 2011 по 2020 он был ректором КазАТУ. В 2020–2022 Куришбаев заседал в Сенате. Там он, в частности, активно критиковал состояние казахстанского агропромышленного комплекса. А еще стал известен призывом не пускать в Казахстан российских депутатов, критикующих РК. Причем предложил это еще за два года до того, как нападки на Казахстан со стороны российских политиков приобрели почти массовый характер.



Аскар Джумадильдаев

68 лет



Вице-президент НАН при президенте РК. Доктор физико-математических наук, профессор.



Фото: НАН при президенте РК

Аскар Джумадильдаев - один из самых известных современных казахстанских ученых. Причем не только у нас в стране, но и за рубежом. В его послужном списке есть сотрудничество со многими зарубежными университетами. В 2000 он сотрудничал даже с Оксфордом, правда всего месяц. В 2017 году Джумадильдаев стал известен еще и как критик предложенного варианта латиницы, на который предполагалось перевести казахский алфавит. Позже свое видение на латиницу он донес до Касым-Жомарта Токаева, с которым встречался лично.



Дархан Билялов

40 лет



Вице-президент "Назарбаев Университета". PhD.



Фото: НАН при президенте РК

Большая часть карьеры Билялова связана именно с "Назарбаев университетом" и Пенсильванским госуниверситетом в США. Хотя в конце нулевых он работал во Всемирном банке, в 2023 году около полугода был вице-президентом "новой" НАН. А в 2021–2023 годах был ректором КазНПУ им. Абая. И это была самая скандальная часть его карьеры. В июне 2021 Билялову пришлось оправдываться за бывшего сотрудника университета из-за его нападок на ЛГБТ.



Примерно тогда же Дархан Билялов похвалился, что КазНПУ вошел в топ-5 педвузов мира по версии QS World University Ranking. Правда, оказалось, что в том рейтинге был всего пять педвузов, и алматинский университет шел последним. А в декабре 2022 у КазНПУ возник конфликт с подрядчиками: те обвиняли вуз в невыплате денег, а Билялов заявил, что это подрядчики нарушали договор.



Серик Акшулаков

72 года



Председатель правления Национального центра нейрохирургии, президент Казахстанской ассоциации нейрохирургов. Доктор медицинских наук, профессор.



Фото: Минздрав

Вся карьера Серика Акшулакова - это нейрохирургия. Он работал в московском НИИ им. Бурденко и в нескольких медицинских центрах Казахстана. И практически все, что о нем известно, связано с наукой. За пределами научной деятельности Акшулаков появлялся несколько раз. Он был среди тех, кто подписал письмо в поддержку бывшего министра здравоохранения Ержана Бирданова. А еще стал жертвой вымогательства со стороны полицейского, которого до этого ставили в пример другим.



Вячеслав Локшин

65 лет



Руководитель центра клинической репродукции Persona, главный редактор журнала "Репродуктивная медицина". Доктор медицинских наук, профессор.



Фото: НАН при президенте РК

Так же, как и предыдущий академик, Локшин известен преимущественно как врач. Он один из разработчиков нормативных документов в области репродуктивной медицины. Создатель школы практических врачей, работающих в области репродуктивной медицины. Но, кроме этого, он еще и писатель, в том числе в таком жанре, как научпоп. Еще, как и Акшулаков, он был подписантом письма в поддерджу Бирданова. В прошлом году он стал героем новостей. Вместе с группой других врачей Локшин спас жизнь пассажиру на борту самолета Lufthansa.



Дурвудхан Сураган

34 года



Ассоциированный профессор "Назарбаев университета". PhD, профессор.



Фото: Orda.kz

Математик Дурвудхан Сураган сейчас уже известен как самый молодой академик в истории Казахстана. Еще он обладатель международной премии The Ferran Sunyer i Balaguer Prize. Казахстан мог бы не иметь сейчас этого талантливого ученого, если бы Сураган не переехал в 2005 году из Монголии.



Максим Здоровец

40 лет



Директор астанинского филиала института ядерной физики Минэнерго РК. Кандидат физико-математических наук, профессор.



Фото: НАН при президенте РК

Максим Здоровец - физик-ядерщик и еще один рекордсмен. В 2020 году он входил в топ самых публикуемых ученых Казахстана в области естественных наук. В отличие от ровесника Дархана Билялова, к своим 40 годам Здоровец ни в каких скандалах не был замешан. Возможно, потому что не возглавлял КазНПУ.



Тлеккабул Рамазанов

63 года



Профессор КазНУ им. аль-Фараби. Доктор физико-математических наук, профессор.



Фото: Orda.kz

Рамазанов - один из выдающихся современных казахстанских физиков. Больше 90 % его карьеры - это КазНУ им. аль-Фараби. Только на год он "забежал" в Минобразования в качестве председателя комитета науки. Хотя в 2009–2014 параллельно с работой в университете Рамазанов был членом совета директоров - независимым директором "Казатомпрома". И да, как и двое предыдущих, он тоже из числа ученых-рекордсменов. В 2020-м Рамазанова называли самым цитируемым казахстанским ученым.



Ерлан Туруспеков

60 лет



Заведующий лабораторией молекулярной генетики Института биологии и биотехнологии растений. Кандидат биологических наук, профессор.



Фото: Академгородок

Ерлану Туруспекову можно присвоить неофициальное звание "самый таинственный академик". Это при том, что в 2022 году он стал лауреатом премии "Лучший научный сотрудник". А в 2015 статья, в которой он числится соавтором, была одной из самых цитируемых в мире. Впрочем, неудивительно - она была посвящена теме ГМО. И, пожалуй, это два самых громких факта о Ерлане Туруспекове.



Ахылбек Куришбаев уже предупредил, что академики, конечно, будут появляться в новой НАН и дальше - новый конкурс пройдет уже в течение ближайших месяцев. Но, по его словам, "плодить" академиков они не собираются.



"Даже в самых развитых странах с огромным научным потенциалом количество действительных членов национальных академий ограничено. Ведь если мы выйдем на первое место в мире по численности академиков, от этого наша наука лучшей не станет", - сказал он.

Кстати, некоторые из академиков "новой" НАН, например, Аскар Джумадильдаев, Серик Акшулаков, Тлеккабул Рамазанов были академиками и "старой". Так что для них это скорее не обнуление, а обновление. Источник - Orda.kz

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