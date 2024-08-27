Мадуро подавил переворот: анатомия провалившегося путча, - Л.Савин

10:10 28.08.2024 страна возвращается к нормальной жизни, а правительство извлекает уроки из коварства Запада

Леонид Савин



Для США было принципиально важным с самого начала подвергнуть сомнению избирательный процесс, выдвинуть тезис о нелегитимности результатов, вернуться к политике максимального давления и привести на пост главы государства свою марионетку.



События, последовавшие в Венесуэле после выборов президента не являются одноразовой акцией местной оппозиции, поддерживаемой странами коллективного Запада. Их нужно рассматривать как очередной звено цепи, в качестве очередной попытки свергнуть власть чавистов, которых уже было предпринято не мало.



Нужно учитывать, что после прихода на пост президента Уго Чавеса в 1999 г. курс страны, которую США считали своим задним двором с послушным (хотя и коррумпированным) режимом, резко изменился. Уго Чавес был одним из первых лидеров стран, который заговорил о необходимости создания многополярного мира, а во внутренней политике начал глубокие реформы, которые вызвали ненависть Вашингтона и местных олигархов, ориентированных на США.



Первый заговор против него произошел в апреле 2002 г., но переворот не удался, так как народ вышел на защиту президента.



Во время выборов в декабре 2006 г. оппозиция пыталась продвинуть своего кандидата, но разница в голосах была слишком очевидной, чтобы претендовать на победу. Однако уже в 2007 г. на референдуме, предложенном Чавесом, явка составила менее 50 %. В октябре 2012 г. Чавес снова победил, хотя США делали ставку на Энрике Каприлеса. После смерти Чавеса в марте 2013 г. временным президентом стал Николас Мадуро, который затем победил на внеочередных выборах. Преемственность курса сохранилась.



В феврале 2014 г. в стране внезапно вспыхнули массовые беспорядки, чьи организаторы якобы, протестовали против экономического кризиса. Как позже выявило расследование, в пострекательстве к бунтам в социальных сетях принимала участия известная компания Cambridge Analityca, которая в 2016 г. такими же методами помогла победить Дональду Трампу на выборах в США и получила заказ агитировать на референдуме в Британии по выходу из ЕС.



После этого США и Испания ввели ряд ограничений против Венесуэлы, включая запрет сделок с долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и государственная нефтяная компания PDVSA.



С января 2015 г. в Каракасе и других городах стали регулярно проводиться акции протеста по различным поводам. Небольшого реванша оппозиция после парламентских выборов в декабре 2015 г., однако в течении года им не удалось добиться отставки Николаса Мадуро. 2016 г. прошел напряженно и была заметна политическая поляризация общества.



С марта 2017 г. в стране опять начались антиправительственные выступления, а в августе даже от имени группы каких-то военных было объявлено восстание. Тогда против Венесуэлы начали вводиться новые санкции со стороны США и ЕС.



В мае 2018 г. Мадуро переизбрался на выборах, что привело к новым протестам.



В августе того же года была произведена попытка убийства Николаса Мадуро с помощью дронов. Часть подозреваемых была задержана. А в мае 2020 г. была еще одна неудавшаяся попытка переворота. Изначально план (операция "Гедеон") состоял в захвате аэродрома и убийства президента. Для этого из Колумбии на лодках переправилась группа венесуэльских мигрантов из 60 человек и бывшие спецназовцы США, нанятые американской частной военной компанией Silvercorp. Все они были задержаны после высадки. Их причастность к организации переворота и другим преступлениям подтверждена не только судом Венесуэлы, но и США.



Как мы видим, была целая череда акций, направленных на политическую власть в стране, а параллельно искусственно создавалось экономическое давление, чтобы ухудшить общую ситуацию в стране и обвинить во всем правительство. Формулой "спасения" предлагалась прозападная политическая группировка, которая бы полностью ликвидировала наследие эпохи Уго Чавеса и вернула Венесуэлу в геополитическую орбиту США.



Только в октябре 2023 года США смягчили санкции против нефтегазового и золотодобывающего секторов Венесуэлы в ответ на соглашение о выборах 2024 года, достигнутое между правительством и оппозицией. Николас Мадуро обнародовал этот документ через несколько дней после выборов 28 июля, где США обязались снять санкции не только в отношении золота и нефти, но также банковских операций, и нормализовать дипломатические отношения.



Однако Госдепартамент США признал победившим кандидатом Эдмундо Гонсалеса Уррутия, к которому следует присмотреться более внимательно. Он пошел на выборы вместо Марии Карино Мачадо, которая не была допущена до избирательной кампании из-за ряда правонарушений и в итоге она агитировала за Гонсалеса. Сам он бывший кадровый дипломат в почтенном возрасте, за что получил прозвище "дедушка". Однако его дипломатическая история показывает более зловещие факты, чем банальную службу чиновника.



Согласно документам, "24 ноября 1976 года Гонсалес Уррутия поступил на работу в посольство Венесуэлы в Соединенных Штатах в разгар реализации плана Кондора; там он был завербован ЦРУ"...", а затем, в июле 1981 года переведен в посольство Венесуэлы в Сальвадоре, чья официальная миссия состояла в том, чтобы обеспечить безопасность граждан. Но вместо безопасности он помогал устраивать кровавые чистки и репрессии: в 80-х годах он работал в посольстве Венесуэлы в Сальвадоре с Леопольдо Кастильо (на тот момент посол) и они вместе с ЦРУ помогали в проведении операции Кентавр по ликвидации политических оппонентов. Это была часть более широкого плана Кондор для Латинской Америки. В Сальвадоре тогда от рук местной хунты при содействии гринго и таких, как Эдмундо Гонсалес, погибло более 13 тысяч гражданских лиц.



Сам Леопольдо Кастильо был причастен к убийству шести священников-иезуитов и еще двух человек в 1989 году. В настоящее время он проживает в Майами, он связан с крайне правыми диссидентами, а также известно о его участии в Школе Америк, а также сотрудничестве с ЦРУ. Сейчас он призывает вводить санкции против Венесуэлы. Ранее с такими же призывами выступал бывший лидер оппозиции Хуан Гуайдо, который также проживает в США.



Следует упомянуть программу оппозиции, где есть следующие пункты: 1) приватизация нефтегазовой отрасли; 2) Массовая приватизация собственности, предприятия и государственные службы; 3) Приоритетное использование полученных таким образом средств для погашения государственного долга; 4) Реформа Органического закона о труде с целью "сделать рабочую силу более гибкой; "5) Отмена действующей пенсионной системы как "неустойчивой"; 6) Приватизация образования с помощью" ваучеров" или облигаций, что означает оплату обучения; 7) Бесплатное использование всех видов иностранной валюты; 8) Ликвидация армейских подразделений, таких как ополчение, и подчинение правилам "политики полушария" Соединенных Штатов. Очевидно, что это не только неолиберальный капитализм чистой воды, где в выигрыше всегда будет олигархия, но и отказ от суверенитета государства. Вероятно, по этой причине оппозиция и проиграла, хотя набрала довольно много голосов.



Что касается попытки государственного переворота, то там было несколько ключевых элементов. Это тактика уличного роения групп боевиков и провокаторов, чтобы спровоцировать полицию и силы безопасности; поток ложных сообщений и манипуляции в социальных сетях; давление США и их сателлитов с угрозами против действующего правительства.



Безусловно, самым критическим, пожалуй, было уличное насилие, поскольку оно угрожало здоровью и жизни не только чавистов (к сожалению были погибшие и среди активистов, и среди военных), но и простых граждан.



Как отмечал Фернандо Риверо, для эскалации конфликта были задействованы военизированные формирования, подпадающие под действие Руководства по нетрадиционным военным действиям Специальных сил США от 2010 года. Задачей западных кураторов было устроить гражданскую войну, используя боевиков оппозиции вместе со структурированными организованными преступными группировками (СОПГ).



Основные подразделения СОПГ в Венесуэле дислоцируются в местах, имеющих высокое стратегическое военное значение. Такие ячейки были созданы на восточном побережье озера, в Кабимасе и других районах Сулии, недалеко от центров добычи углеводородов, которые очень важны для страны. Эта группа работает в районах, прилегающих к нефтехимическому комплексу Ана Мария Кампос, а также к нефтепроводам и газопроводам, соединенным с нефтеперерабатывающим комплексом Парагуаны. Точно так же эта группа пытается повлиять как на торговлю, так и на контрабанду между Венесуэлой и Колумбией. В штате Сукре другая группировка стремится контролировать побережье и транзит различных товаров в другие точки Карибского бассейна. В Фальконе, помимо повторения схемы штата Сукре, они позиционируют себя в Сьерра-де-Сан-Луис, недавно заключив союз между преступными группировками, что позволило бы им действовать на Коро и/или в конечном итоге попытаться перекрыть наземный доступ к перерабатывающему комплексу Парагуана. На горной оси между штатами Гуарико и Миранда другая СОПГ проектирует коридор, который позволил бы им проникнуть в Национальный парк Гуатопо и, следовательно, влиять на различные виды экономической деятельности в таких городах, как Альтаграсия-де-Оритуко. Ее влияние может быть распространено и на газовые блоки Барбакоас, Тизнадо и муниципалитет Монагас-де-Гуарико. Эта группа будет действовать против водохранилища Каматагуа (имеющего решающее значение для водоснабжения Каракаса), а также против различных водохранилищ, важных для Миранды и Каракаса.



Точно так же они стремятся разместиться в промышленных центрах страны, учитывая их материально-техническое значение в военно-политическом плане.



Что касается Каракаса, то вокруг него были развернуты несколько СОПГ. В центре страны, в Арагуа и с перспективой на часть штата Миранда, группировки могли контролировать важные транспортные магистрали, имеющие большое значение для страны. Поскольку в Валенсии и штате Арагуа размещены казармы вооруженных сил, имеющие жизненно важное значение для военной защиты Каракаса, вероятно, что планировалось нападение и на военные базы, чтобы парализовать национальную оборону. Прямо на самом важном западном въезде в Каракас, на оси Валье-Кар, в окрестностях Форта Тиуна, была организована еще одна преступная группировка, которая могла быть задействована для нападения на этот объект. В Миранде другая группировка осуществляет свою деятельность в Петаре, прилегающих районах и, следовательно, в непосредственной близости от главного въезда в Каракас с востока страны.



По всей видимости, активность этих группировок удалось нейтрализовать, хотя за несколько дней до выборов также поступали сведения о незаконном переходе границы колумбийскими наемниками для дестабилизации обстановки.



Что касается информационной войны, то она развернулась как по линии основных медийных средств западной пропаганды, так и через социальные сети внутри Венесуэлы. Сейчас правительство страны применяет меры против западных социальных сетей, введя ограничение на Х (Твиттер) и готовя законопроект, который сделает работу социальных сетей более прозрачной и безопасной. Помимо Твиттер, речь идет о Мета*, YouTube и Whatsapp.



По словам президента Николаса Мадуро, "Whatsapp передал экстремистам все адреса в Венесуэле, и в течение нескольких месяцев они с помощью колумбийского наркоторговца готовили угрозу венесуэльскому обществу, чтобы народ был парализован террором".



В самой Венесуэле назвали подобное вмешательство не иначе как "кибернетический государственный переворот", который планировался наряду с массовыми беспорядками и дипломатическим давлением западных стран.



Луис Брито Гарсия в этом контексте отмечает, что "11 апреля 2002 года ЦРУ отключили сигнал государственного канала ВТВ; они изолировали президента Уго Чавеса Фриаса и нанесли первый в мире удар по средствам массовой информации. Восемь месяцев спустя, уже щедро помилованные президентом, с помощью американской компании Intesa они компьютерно парализовали Pdvsa и остановили на два месяца производственные и дистрибьюторские операции указанной фирмы, пока группа технических специалистов Министерства науки и технологий не смогла возобновить их. С момента этих нападений прошло более двадцати лет; недавно произошли два саботажа на электростанциях в Нуэва-Эспарте и на подстанции Уренья в Тачире, предположительно с целью вывести из строя системы голосования".



По данным Национального избирательного совета, была осуществлена кибератака из Республики Северная Македония, которая насытила сети огромным количеством ложного трафика, чтобы предотвратить передачу информации. В Северной Македонии, согласно официальным данным, еще с 2019 г. находятся подразделения Киберкомандования США, которые проводят наступательные операции по всему миру.



Тем не менее, несмотря на задержку поступления данных с участков, все бюллетени удалось подсчитать и победа, так или иначе, принадлежит Николасу Мадуро, что подтвердил и Верховный Суд, куда были приглашены все кандидаты. Отсутствовал только Эдмундо Гонсалес, который, предположительно, покинул Венесуэлу сразу после выборов, чтобы отсидеться за границей и оттуда подстрекать своих сторонников. Генеральная прокуратура Венесуэлы уже открыла уголовные дела против него и Марии Корино Мачадо. Не говоря уже о более двух тысяч задержанных в ходе беспорядков, а также организаторов на местах, которых удалось арестовать по горячим следам.



Нужно напомнить, что свою кампанию Николас Мадуро также построил на лозунге "Они не вернутся", что является версией известного антифашистского слогана "Они не пройдут", и неоднократно говорил об угрозе ультраправых сил и империализма США.



Но, несмотря на усилия США сколотить антивенесуэльскую коалицию в Латинской Америке, это сделать не удалось. Помимо самих США только сателлиты Вашингтона, такие как Эквадор, Аргентина, Чили и Перу признали Гонсалеса "законным президентом". Кстати, из-за этой позиции саму операцию против Венесуэлы назвали не иначе как "Хуан Гуйадо 2.0".



7 августа 2024 г. правительства Колумбии, Бразилии и Мексики выпустили совместное заявление, где содержится "призыв к политическим и общественным деятелям страны проявлять максимальную осторожность во время публичных демонстраций и мероприятий". Сказано, что "еще раз выражая свое уважение к суверенитету и воле венесуэльского народа, он объявляет, что они продолжат переговоры на высоком уровне. И они подчеркивают свою убежденность и уверенность в том, что решения нынешней ситуации должны прийти из Венесуэлы", - говорится в заявлении. Документ завершается готовностью этих стран "поддерживать усилия по диалогу и поиску взаимопонимания, которые способствуют политической стабильности и демократии страны".



22 августа после тщательного изучения протоколов голосования и других документов Верховный Суд Венесуэлы окончательно признал победу на выборах Николаса Мадуро. Он будет занимать пост президента до 2031 г.



Теперь уже очевидно, что переворот не удался. Постепенно страна возвращается к нормальной жизни, а правительство извлекает уроки из коварства Запада. Россия, Китай, Иран и другие государства из многополярного клуба признали победу Николаса Мадуро и сотрудничество по ряду направлений будет продолжаться. В вопросах всего спектра безопасности опыт Венесуэлы может быть интересен и России, а наши технологии полезны для Венесуэлы.



*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ Источник - katehon.com

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