Восстание против масс. Новая книга Сэмюэля Мойна

10:12 28.08.2024 ВОССТАНИЕ ПРОТИВ МАСС



США

28.08.2024

Дэвид Гордон

В новой книге Сэмюэля Мойна исследуется, почему либерализм ополчился сам на себя.

Сэмюэл Мойн, выдающийся историк-интеллектуал, преподающий юриспруденцию и историю в Йельском университете, характерно подчеркивает в своей работе, что "Либерализм, направленный против самого себя", не является исключением. После поражения держав Оси во Второй мировой военный союз Соединенных Штатов и Великобритании с Советской Россией вскоре распался, и началась холодная война. Мойн считает, что либералы времен холодной войны, защищавшие Запад в этой новой конфронтации, радикально порвали с либерализмом, существовавшим до Второй мировой войны, и ему не нравится это изменение. Довоенный либерализм утверждал творческий потенциал человека и стремился к радикальным реформам экономики, в которой доминировали интересы богатых корпораций. Он благосклонно относился к массовому участию в политике, рассматривая "Новый курс" Франклина Рузвельта как пример того, чего можно достичь, и стремясь расширить его.



Либерализм времен холодной войны, напротив, относился к массам со страхом, рассматривая нацистов и коммунистов как две ветви тоталитаризма и скептически относясь не только к русской революции, но часто и к Французской. На первый план вышли человеческие ограничения, а не человеческие силы, и первородный грех, или светские аналоги этой христианской доктрины, стал популярным. Руссо, Гегель и Маркс были исключены из либерального канона, но не забыты; скорее, они стали частью "антиканона": "Антиканоны - книги прошлого, деятели или движения, которые были преданы анафеме с целью определения и стабилизации традиций, - имеют первостепенное значение для канонической работы. Элементы антиканонов сохраняются в качестве контрпримеров, которых следует избегать: "их ошибки" - это те, "которым мы добровольно не позволили бы умереть", - пишет он.



Хотя холодная война закончилась, сегодняшние потомки либералов времен холодной войны продолжают делать акцент на ограничениях. Они пишут книгу за книгой, осуждая Трампа за его пренебрежение традиционными демократическими процедурами, не замечая, что и они, и сторонники Трампа принимают основные институты корпоративного капитализма и не стремятся к радикальным социальным реформам.



Мойн выносит ясный вердикт по поводу либерализма такого рода:



"Как и в момент своего основания, либерализм времен холодной войны продолжал отказываться от эмансипации, начатой эпохой Просвещения, от любого перфекционизма, который провозглашал творческое самосовершенствование высшим качеством жизни и создавал условия для его осуществления, а также от прогрессивной истории о достижении того и другого в историческое время. Результаты оставили после себя печальные воспоминания, поскольку классовое, расовое и гендерное угнетение сделало все более неясным, почему этот либерализм стоит защищать... Задача либералов в наше время - представить себе совершенно новую форму либерализма. Если они этого не сделают, маловероятно, что их кредо выживет - и в любом случае, одного выживания недостаточно".



"Либерализм, направленный против самого себя" уже привлек к себе много внимания. Многие рецензенты защищали либералов времен холодной войны, и легко предположить, что большинство современных читателей не присоединятся к призыву Мойна к радикальным реформам - по крайней мере, не к тем радикальным реформам, которые он имеет в виду. Хотя я тоже не согласен со многими предложениями Мойна, основная критика, которую я высказываю в адрес книги, касается не их. Скорее, мое главное возражение заключается в том, что Мойн отодвинул в сторону ключевой принцип Иммануила Канта, одного из величайших философов эпохи Просвещения, а именно: что человек должен подкреплять свои взгляды аргументированными доводами. Вместо этого он просто заявляет о своей позиции: "Это мой взгляд на вещи", - по сути, говорит он. "Давайте поддержим это". Какие, например, аргументы доказывают, что люди обладают творческими способностями, которые он им приписывает? Какие аргументы доказывают, что если люди действительно обладают этими способностями, то они должны быть выражены так, как этого хочет Мойн? Каковы аргументы в пользу радикальных социальных реформ? Мойн не говорит нам об этом. Я не утверждаю, что он не мог этого сделать, но в этой книге ему это не удалось. Этой неудачей он демонстрирует свое сходство с послевоенными экзистенциалистами, которых критикует: он тоже занимает определенную позицию и оставляет все как есть. Он не дает тем, кто выступает против его политических предложений, повода изменить свое мнение.



Несмотря на эту проблему, книга достойна изучения из-за часто острых замечаний Мойна о писателях, которых он читает, основанных на глубоком знании и внимательном чтении. Она состоит из шести глав, первоначально прочитанных в качестве лекций Карлайла по истории политической мысли в Оксфордском университете в 2022 году, а также введения и эпилога. Лекции посвящены Джудит Шкляр, Исайе Берлину, Карлу Попперу, Гертруде Химмельфарб, Ханне Арендт (не либералка времен холодной войны, но, по мнению Мойна, близкая к этому) и Лайонелу Триллингу. Некоторые из этих людей обсуждаются в нескольких главах, и Мойн также комментирует многих других, включая Фридриха Хайека и историка Джейкоба Талмона.



На Мойна оказала большое влияние диссертация Джудит Шкляр, опубликованная в измененном виде в качестве ее первой книги "После утопии" в 1957 году. Он называет Шкляр, которая десятилетиями преподавала в государственном департаменте Гарварда, своим "гидом": ее работа "остается величайшей анатомией и критикой либерализма времен холодной войны, когда-либо опубликованной". Именно здесь Мойн подвергает критике либералов времен холодной войны: они отказались от акцента эпохи Просвещения на творческих способностях человека и в своем страхе перед массами приняли "фатализм". "Шкляр высмеяла тот факт, что Талмон и другие неолибералы, объясняли, почему свобода не может пережить демократию или перераспределение, придерживались того же исторического детерминизма, который они критиковали у Маркса. Не то чтобы либералу нужно было извиняться за беспокойство по поводу личной свободы и ограниченности правительства. Но для либералов времен холодной войны "внутреннее стремление к фатализму стерло все... различия между реальными формами правления". "То, что Шкляр в своих более поздних работах приняла ограниченный взгляд на человеческие возможности, который она ранее осуждала, не умаляет ее достижений", - считает Мойн.



Шкляр также предвидела, что страх перед массовой политикой заставит либералов времен холодной войны не только снизить свои требования об экономических и социальных реформах, но и вплотную заняться поддержкой капитализма по примеру Хайека. Как могут догадаться читатели, я не считаю это столь прискорбным событием, как Мойн, но я не буду с ним ссориться. Тем не менее, ему не следует следовать за Шкляр, объединяя Людвига фон Мизеса с "австро-германским ордолиберализмом", движением, против которого он решительно выступал (ордолибералы, в число которых входили Вальтер Ойкен и Альфред Мюллер-Армак, поддерживали государственное регулирование в дополнение к свободному рынку).



По мнению Мойна, Исайя Берлин был скользким типом. До Второй мировой войны он положительно относился к эпохе Просвещения, но впоследствии в своих эссе и лекциях ставил под сомнение ее оптимистические предпосылки, а друзьям писал, что по-прежнему отождествляет себя с ней. "Берлин зашел так далеко в своих жестах, что начал применять все более знакомую, чтобы не сказать повторяющуюся стратегию: публично осуждать Просвещение за то, что оно породило Советский Союз, а затем заверять обиженных или обеспокоенных корреспондентов, что Просвещение имело значение и для его собственного либерализма", - пишет Мойн.



Мойн отдает должное Берлину за его анализ романтизма, но в отношении Карла Поппера его вердикт менее неоднозначен: "Случайным, но вопиющим вкладом Поппера в либерализм времен холодной войны была ликвидация его гегельянского и историцистского наследия". Обсуждение Гегеля и Маркса во втором томе "Открытого общества и его врагов" "основывалось на самом тщательном знакомстве с их работами". Защищая Гегеля от упора Поппера на гегелевский историзм, Мойн отмечает, что более ранние критики немецкой философии, такие как Джордж Сантаяна и Джон Дьюи, он не подчеркивал предполагаемую приверженность Гегеля историческим законам, и, по его словам, "в своем английском ответе на более ранние жалобы американцев "Метафизическая теория государства" (1918) Л.Т. Хобхауса полностью проигнорировала претензии к истории". Но книга Хобхауса - это не защита Гегеля; это критика неогегельянца Бернарда Босанке.



Мойн проницательно подметил особенность мысли Поппера, которую упускает большинство читателей. Поппер увидел сходство между своим собственным неприятием детерминистских исторических законов и взглядами теологов, которые утверждают, что воля Бога в отношении истории нам неизвестна:



"Затем в книге Поппера "Открытое общество и его враги" была замечательная глава, прославляющая неоортодоксальное августинианство за то, что оно запретило неопелагианский историзм. С религиозной точки зрения, писал Поппер, историзм безжалостно уничтожает внутреннюю значимость личности и рискует совершить "богохульство", оправдывая "историю международной преступности и массовых убийств"." В дискуссии, о которой упоминает Мойн, Поппер благосклонно цитирует Карла Барта; на замечания Поппера о работе Джона Макмюррея "Ключ к истории" тоже следует обратить внимание. Барт, которого часто считают величайшим протестантским богословом двадцатого века, рассматривал Бога как "совершенно иного"; но Макмюррей, симпатизировавший марксизму в 1930-х годах, верил, что человеческая история управляется Богом.



Историк-интеллектуал Гертруда Химмельфарб написала новаторское исследование о лорде Эктоне, чья строгая моральная оценка исторических персонажей и защита американской революции вызвали у нее восхищение, а Мойн очень хорошо описывает свои разногласия с кембриджским историком Гербертом Баттерфилдом, который не соглашался с Эктоном и считал, что историкам, по крайней мере в большинстве случаев, следует избегать моральных оценок, которые отличают хороших людей от злых; по его мнению, все мы стоим под Божьим судом. Она критиковала Баттерфилда за то, что он выступал за заключение мира с нацистской Германией в 1940 году и за недостаточный энтузиазм в отношении холодной войны. Сам Мойн не согласен с американской внешней политикой во время холодной войны, вероятно, в значительно большей степени, чем Баттерфилд, но он упускает из виду, насколько решающим было обращение Баттерфилда к первородному греху в его пропаганде мира. Комментарии Баттерфилда о причинах Второй мировой войны лучше рассматривать как защиту мирных отношений между государствами, основанных на принципах августинизма, чем как оправдание аморальных действий лидеров государств во имя "реализма", как интерпретирует его высказывания Мойн.



Мойну не подходит августинианство. По его словам, оно ведет к уходу от мира и отрицанию человеческих сил. Однако муж Химмельфарб, Ирвинг Кристол, "как и многие другие евреи времен холодной войны, искал выход из претензий на историю... Либералы времен холодной войны, такие как Кристол и Химмельфарб, хотя и были по сути ненаблюдательными, таким образом, хорошо согласуются с замечанием Ханны Арендт о том, что ортодоксальный иудаизм - это иудаизм, который она не исповедовала. Стоит расширить ее точку зрения: для огромного числа либералов времен холодной войны августиновская неоортодоксия была тем христианством, которое они хотели бы видеть принятым Западом. Только скептицизм Юдит Шкляр по поводу религиозности времен холодной войны в книге "После утопии" предложил едкий и полезный контрапункт настроениям... Она утверждала, что христианская мысль середины двадцатого века в значительной степени предлагала другую версию фатализма, царившего в ее время. И ее презрение к тому, как либералы позволили себе увлечься этим, было неоспоримым".



И снова ни Шкляр, ни Мойн не приводят аргументов в пользу того, что эти фаталистические взгляды ошибочны, а лишь (довольно точное) замечание, которое они оба делают, что эти позиции плохо согласуются с либеральной идеей о том, что люди обладают способностью проводить реформы, которые они одобряют.



Все писатели, о которых читал лекции Мойн, имели еврейское происхождение, хотя и были ненаблюдательны, и это приводит его к еще одной критике в их адрес. За исключением Поппера, все они относились к прогрессивной политике в Израиле гораздо более благосклонно, чем к политике других стран, и поддерживали внешнюю политику Израиля, уделяя мало внимания правам палестинцев: "Либералы времен холодной войны в большей степени, чем прежние сторонники свободы белых в традициях либерального империализма, могли понять, какие потери они понесли в расовой жертвенности - и все же, казалось, это не делало их более чуткими к их глобальным потерям. Таким образом, сионизм, единственное государственное освободительное движение, которое они поддерживали, лежит в основе их противоречий. Евреям на Ближнем Востоке была разрешена такая форма политики, которая была запрещена либертарианским требником, разработанным для Запада перед лицом советского врага." Хотя его отзыв о Ханне Арендт довольно критичен, он хвалит ее осуждение сионизма после того, как она ранее поддерживала его. Как и Иуда Магнес, влиятельный американский раввин-реформатор и первый ректор Еврейского университета в Иерусалиме, она выступала за создание двунационального государства и была встревожена тем, что она считала фашистскими наклонностями ревизионистского сионизма, движения, возглавляемого Зеэвом Жаботинским, которое призывало к еврейскому контролю над всей Палестиной и Трансиорданией.



Мойн считает Лайонела Триллинга "самым проницательным либералом времен холодной войны" в его понимании сложностей литературных и интеллектуальных течений, но, как и другие, он придерживался ограниченного взгляда на человеческие силы. Это вытекало из его интерпретации Фрейда, в которой подчеркивались пределы реформ, если принять фрейдовские теории агрессии и инстинкта смерти: "Фрейд был далек от того, чтобы быть освободителем во имя любви и секса, Фрейд был суровым моралистом, для которого агрессия и смерть неизбежно бросали тень на любовь и жизнь и наложил жесткие ограничения на реформы".



Читатели замечательной во многих отношениях книги Сэмюэля Мойна получат четкое представление о том, как высокоодаренный ученый видит интеллектуалов времен холодной войны. Но если им нужны аргументы в поддержку его мнения о том, что эти либералы были менее "прогрессивными", чем следовало бы, им нужно поискать в другом месте. Источник - кatehon.com

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