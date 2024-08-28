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|Муфтият Кыргызстана открыл колл-центр для консультаций по религиозным вопросам
11:17 28.08.2024
28 августа 2024
Бермет Таалайбекова
Муфтият КР открыл колл-центр для консультаций по религиозным вопросам
В Управлении религии мусульман Кыргызстана открылся колл-центр для консультаций по религиозным вопросам, сообщает пресс-служба ДУМК.
По ее данным, центр оснащен современными техническими средствами и предлагает инновационные услуги.
"Мы живем в век информации и коммуникаций. Гражданам был необходим колл-центр, где они могли бы получать ответы на религиозные вопросы. Теперь эта инициатива реализована. Мы верим, что центр станет полезным ресурсом и будет служить нашему народу", - заявил муфтий Абдулазиз кары Закиров на церемонии открытия.
Заведующий отделом фетв ДУМК Жоробай ажы Шергазиев сообщил, что на религиозные и шариатские вопросы будут отвечать опытные и профессиональные преподаватели.
Колл-центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Телефон для обращений: +996550557775.