Муфтият Кыргызстана открыл колл-центр для консультаций по религиозным вопросам

11:17 28.08.2024

28 августа 2024

Бермет Таалайбекова



Муфтият КР открыл колл-центр для консультаций по религиозным вопросам



В Управлении религии мусульман Кыргызстана открылся колл-центр для консультаций по религиозным вопросам, сообщает пресс-служба ДУМК.



По ее данным, центр оснащен современными техническими средствами и предлагает инновационные услуги.



"Мы живем в век информации и коммуникаций. Гражданам был необходим колл-центр, где они могли бы получать ответы на религиозные вопросы. Теперь эта инициатива реализована. Мы верим, что центр станет полезным ресурсом и будет служить нашему народу", - заявил муфтий Абдулазиз кары Закиров на церемонии открытия.



Заведующий отделом фетв ДУМК Жоробай ажы Шергазиев сообщил, что на религиозные и шариатские вопросы будут отвечать опытные и профессиональные преподаватели.



Колл-центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Телефон для обращений: +996550557775.