Суфисты против ханафитов. Причудливая казахстанская "духовность", - Данияр Ашимбаев

11:33 28.08.2024

Государство и религия

Д.Ашимбаев: Недавняя порция новых мракобесных решений, принятых правительством Афганистана, заставляет задуматься о религиозном содержании идеологической политики



Данияр Ашимбаев, 27 августа



Недавняя порция новых мракобесных решений, принятых правительством Афганистана, заставляет задуматься о религиозном содержании идеологической политики.



Казахстан упорно делает ставку на "духовность" как на базовую ценность. Судя по риторике, духовность подразумевает определенную религиозность, очищенную от радикализма. Под последним имеются в виду, прежде всего, салафизм и ваххабизм. Им государство с 2011 г. противопоставляет ханафитский масхаб, который устами госчиновников объявлен самой миролюбивой и толерантной версией ислама. Более того, тогдашний глава Агентства по делам религий на страницах главного официоза заявил, что "в повестку дня встает вопрос возрождения ислама, традиционно распространенного среди мусульман нашей страны", и "нам не следует стесняться того, как мы принимаем ислам".



Понятно, что эту идею придумали в недрах аппарата (на муфтият изначально надежды не было) для противодействия экстремистским течениям (Хизб-ут-Тахрир) и околоэлитным проектам (суфисты, кораниты), но, как обычно водится, теорию выдернули из контекста. Во-первых, приделали к ней не совсем реальное историческое обоснование, а во-вторых, проигнорировали, что те же талибы, Исламское движение Узбекистана, Исламская партия Туркестана (да и отчасти будущий ИГИЛ) принадлежат к тому же "миролюбивому и толерантному направлению".



Усилиями идеологического аппарата были вычеркнуты многие годы работы по адаптации древней религии к светским устоям государства. Был взят курс на "возрождение ислама, традиционно распространенного среди мусульман нашей страны", поскольку "казахстанские мусульмане отдалились от своих истоков, в том числе ханафитских".



Появились установки на интеграцию светскости и духовности с выдавливанием на периферию не только радикализма, но и атеизма.

Вопрос в том, что понимание правильности духовности у идеологов и нацбезопасности различались с духовенством, населением и элитами. Это затронуло резкое расширение обрядовой практики, архаизацию общественных и семейно-бытовых отношений, введение моды на публичное морализаторство.



"Духовное возрождение" можно увидеть только в наглядной агитации и бюджетных программах.

Отметим и то обстоятельство, что религиозные нормы и обычаи стали навязываться как часть национального самосознания, и делает это не только духовенство, но и идеологический аппарат.

Клерикализация, архаизация и радикализация проистекают не только от пропаганды "чуждых нам течений", но и в массе своей основаны на государственной же политике.



А возвращаясь к талибам отметим, что надежды на то, что они станут "более респектабельными" все очевиднее проваливаются. Да, талибы борются с наркотрафиком, не угрожают соседям (хотя у Рахмона есть иное мнение на этот счет) и воюют с радикалами в виде ИГИЛ, но идеологически они по-прежнему представляют собой серьезные риски. Это нужно понимать, оценивая перспективы развития отношений, в том числе по созданию трансафганского коридора с участием Узбекистана и Казахстана. Впрочем, то же самое можно сказать и про по-прежнему растущую миграцию из стран Средней Азии в Казахстан. Не выходя за рамки "официального" дискурса идеологические ценности современной молодежи довольно-таки сильно расходятся с тем, какими их видят сторонники "духовности".