Надо что-то делать. Путин озадачился обмелением Каспия

13:46 28.08.2024

Астраханские власти ожидают рекордной загрузки Волго-Каспийского канала

Путин на встрече с губернатором региона предложил помощь в устранении обмеления водной артерии



27 августа 2024

Анастасия Костина



Необходимо провести научный анализ, чтобы понять, как помочь Каспию, заявил Владимир Путин 27 августа на встрече с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным. Это особенно актуально на фоне увеличения объема грузоперевозок. В 2024 году ожидается, что через порты будет перевалено рекордные 5 млн т. В регионе особое внимание уделяют и социально-экономической повестке. Продолжаются работы по расселению аварийного жилья. Какие еще меры поддержки сейчас оказываются жителям области - в материале "Известий".



Что обсуждали на встрече



27 августа президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, обсудив с ним социально-экономическую ситуацию в регионе. Затронули такие важные темы, как образование, выплаты и аварийное жилье.



В частности, за пять лет работы нацпроекта "Образование" в области построили семь школ и 18 детсадов. Также ремонтируется большое количество уже функционирующих учебных заведений. Еще одна важная инициатива президента, которую обсудили на встрече, - меры поддержки населения. По словам Бабушкина, на пособия и соцвыплаты жителям в прошлом году направили 12 млрд рублей. Прямые выплаты участникам СВО и их семьям составили 2,2 млрд рублей.



При этом до конца пока не решен вопрос с аварийным жильем. Но Астраханская область уже вошла в число 15 регионов, которые завершили предыдущую программу по расселению досрочно. В прошлом году удалось расселить 750 человек с последующей компенсацией, в этом году таких уже 458. За предыдущие два года 11 млрд рублей выделили на улучшение коммунальной инфраструктуры.



Путин и Бабушкин отдельно остановились на работе Волго-Каспийского канала. Как заявил губернатор, в 2024 году через порты будет перевалено рекордные 5 млн т. Президент России также обратил внимание на обмеление водной артерии. "У меня к вам просьба. Я, конечно, поручу это правительству, но вы подготовьте и направьте на мое имя соответствующее обращение с просьбой провести научный анализ происходящих в регионе Волги и Каспийского моря событий с тем, чтобы понять, что в ближайшее время необходимо сделать, предпринять для того, чтобы помочь Каспию", - сказал Владимир Путин.



Президент также попросил обратить внимание на региональные и муниципальные дороги в области и работать над устранением проблем вместе с федеральным правительством. При этом президент отметил хорошие темпы развития региона.