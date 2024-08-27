Решение Киева по российскому газу нанесет урон Европе - озабочен Песков

14:44 28.08.2024

28.08.2024



Сергей Бобылев



Решение Киева не продлевать договор о транзите газа из РФ нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей. Об этом 28 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Он заверил, что имеются альтернативные маршруты, "есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет"



"Безусловно, такие решения украинской стороны нанесут серьезный урон интересам европейских потребителей, тех, кто по-прежнему желает покупать более гарантированный, более доступный в экономическом плане, по ценовым параметрам российский газ, по сравнению с другими товарами, которые поступают прежде всего, наверное, из Соединенных Штатов Америки. Им придется просто платить гораздо больше, делая тем самым свою промышленность менее конкурентоспособной", - сказал Песков.

Во вторник, 27 августа, Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года.



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Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС



27.08.2024



Киев не намерен продлевать договор с Россией о транзите газа в Евросоюз, однако готов рассмотреть соответствующие просьбы неких "европейских коллег". Об этом 27 августа в Киеве заявил Владимир Зеленский



Комментируя возможность продолжения транзита российского газа через Украину в условиях СВО, Зеленский однозначно заявил о прекращении таких поставок в адрес компаний из Евросоюза.

"Договор с Россией никто продлевать не будет, на этом поставлена точка, - заявил Зеленский. – Что касается транзита газа от других компаний: если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег - мы все в ЕС будем рассматривать их просьбы".

Украина не является членом ЕС и почти 10 лет не закупает российский газ напрямую. После госпереворота 2014 года Россия продолжала поставлять газ в Евросоюз и поставляет до сих пор с учетом ограничений, введенных Еврокомиссией.



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После захвата ВСУ газораспределительной станции в Курской области поставки российского газа в ЕС не прекращались. В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Киев не планирует продлевать контракт с "Газпромом".

В конце августа Венгрия пристыдила Еврокомиссию за потакание Киеву в создании проблемы энергоснабжения ЕС