 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Не сделал? Пошел вон", - диалог Медведева с гастерами
15:05 28.08.2024

"Не сделал? Пошел вон". Медведев высказался о мигрантах
Зампред Совбеза России призвал избавляться от иностранцев, которые не соблюдают российские законы и правила

Миграционная проблема не имеет простого решения – выгнать всех мигрантов невозможно. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Здесь нет очень простого решения - типа выгнать всех к чертовой матери. Невозможно. Потому что страна должна все-таки иметь трудовые ресурсы самые разные. С другой стороны – все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам, они должны чувствовать себя частью страны", - сказал Медведев на встрече с участниками специальной военной операции – кандидатами от партии "Единая Россия" на выборах разного уровня.

Он отметил, что к иностранцам следует "относиться с определенным уважением, но тем не менее они должны полностью интегрироваться в нашу жизнь, в наш быт, в противном случае их будут отторгать и будут бесконечные конфликты".

Медведев подчеркнул, что нужно сразу избавляться от тех, кто правил не соблюдает: "Не какие-то испытательные сроки им давать, а: "Не сделал? Пошел вон". Это, кстати, практика и других стран".

"Проблема сложная. Наши люди требуют ее решения, и оно должно быть найдено", - резюмировал зампред российского Совбеза.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал проблему интеграции мигрантов в российское общество непростой. Отметив, что рынок труда нуждается в рабочей силе, он подчеркнул, что "это не значит, что мы любой ценой и в ущерб коренному населению России должны решать экономические проблемы".

Глава государства отмечал, что в ближайшие годы отечественной экономике придется жить с ощутимым дефицитом кадров. Для его преодоления, по словам президента, есть два пути: повышение производительности труда – либо завоз рабочей силы из-за границы.

Президент призвал всех приезжающих в Россию мигрантов уважать ее законы и традиции, а "соответствующие органы власти" - следить за этим соблюдением и своевременно реагировать на нарушения.

Источник - trud.ru
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