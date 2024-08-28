Хаос во Франции: непопулярный Макрон не способен договориться ни с кем, - В.Малышев

15:27 28.08.2024 28.08.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Левые и правые недовольны



"Хаосом" назвала английская газета Guardian ситуацию, сложившуюся во Франции после того, как президент Эммануэль Макрон отказался в понедельник назначить премьер-министра от левой коалиции, победившей на внеочередных парламентских выборах в июле. Переговоры главы государства с партиями продолжаются, однако выхода из политического тупика не видно.



Объясняя свое решение, Макрон заявил, что правительство, сформированное левым альянсом "Новый народный фронт", в который входят партия "Непокоренная Франция", Социалистическая партия, партия зеленых и Коммунистическая партия, приведет к немедленному вотуму недоверия и краху правительства.



"Такое правительство, – заявил он, – немедленно получило бы большинство в более чем 350 депутатов против себя, что фактически не позволило бы ему действовать. Ввиду мнений, высказанных опрошенными политическими лидерами, институциональная стабильность нашей страны означает, что этот вариант не должен быть реализован", – вынес вердикт президент.



Однако лидер "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон возмутился и пригрозил президенту импичментом. "Народный и политический ответ должен быть быстрым и твердым", – заявил Меланшон, призвав к демонстрациям с призывом к президенту "уважать демократию".



"Президент республики не признает результаты всеобщего голосования, которые вывели "Новый народный фронт" на первое место в опросах", – говорится в заявлении "Левого народного фронта". "Он отказывается назначить Люси Касте премьер-министром. При таких условиях предложение об импичменте будет представлено депутатами LFI. Любое предложение о назначении премьер-министра, отличного от Люси Касте, будет подлежать вотуму порицания", – грозит "Новый народный фронт".



Возмущены и другие участники левой коалиции. Так генеральный секретарь партии зеленых Марин Тонделье заявила, что действия президента являются "позором" и "опасной демократической безответственностью". А национальный координатор левой партии "Неподчинившаяся Франция", входящей в "Новый народный фронт", Манюэль Бомпар в эфире телеканала BFMTV назвал решение Елисейского дворца "антидемократическим переворотом".



Как известно, на выборах в Национальное собрание в июне победу одержала коалиция левых партий "Новый народный фронт". На втором месте оказался блок президента Эммануэля Макрона "Вместе", а партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", которая убедительно победила в первом туре, оказалась на третьем месте. Таким образом, по итогам второго тура ни одна из партий не получила абсолютного большинства в Национальном собрании, а это сразу показало, что для создания правительства придется сколачивать коалицию. Такое, как и предполагалось, теперь оборачивается глухим тупиком, учитывая острые разногласия между тремя основными политическими силами, набравшими большинство голосов.



Согласно традиции, президент должен вручить мандат на формирование кабинета партии, набравшей на выборах большинство голосов, а это "Новый народный фронт", который представил для этого кандидатуру Люси Касте, 37-летнего экономиста и директора по финансовым вопросам мэрии Парижа. Однако Макрон поначалу отложил решение о назначении премьера, ссылаясь на Олимпийские игры в Париже, а теперь вовсе ответил отказом вручить мандат на формирование кабинета кандидату от "Нового народного фронта".



Однако Люси Касте, кандидат от левых на пост премьер-министра, объявила, что намерена продолжить борьбу. "Я продолжу мобилизацию на личном уровне, чтобы олицетворять союз левых", – заявила она во вторник утром в эфире France Inter, объявив, что "очень обеспокоена и очень разгневана" решением главы государства после первого этапа консультаций с представителями политических партий. "Это отрицание демократии", – возмутилась Люси Касте.



"Надо сказать, – констатирует вместе с тем газета Figaro, – что команда "Левого народного фронта" не просуществовала бы долго: и центральный блок, и правые, и "Национальное объединение" тоже грозили вотумом недоверия… В итоге президентский топор упал, и левые восстали". Так что правительство Франции по-прежнему, временно возглавляет ставленник Макрона Габриэль Атталь, хотя выборы давно прошли.



В связи с этим лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен потребовала от Макрона провести внеочередное заседание нижней палаты французского парламента до 1 октября (на это число назначена очередная сессия парламента). Объявив, что она не хочет, чтобы в течение месяца "премьер-министр проводил политику, токсичную и опасную для французов".



Возмутился сложившейся ситуацией и глава Социалистической партии Оливье Фора, который заявил, что его партия не желает "участвовать в шоу, где все сыграно" против левых. Возможный компромисс предложил Жан-Люк Меланшон. Он объявил в субботу, что его-то партия точно поддержит левое правительство во главе с Касте, но без министров от его же партии. Но и такое предложение Макрону пришлось не по вкусу.



"Если же сформировать коалицию не удастся, – пишет, анализируя ситуацию во Франции, газета Financial Times. – Макрон может назначить правительство во главе с неким высокопоставленным госслужащим или беспартийным деятелем, чтобы управлять страной как минимум до июня 2025 года, когда можно будет назначить новые выборы. Главнейшей задачей нового правительства станет одобрить бюджет предстоящей осенью. Но над ним нависнет угроза вотума недоверия. И если новое правительство падет, политический тупик грозит подвергнуть институты Пятой республики невиданному доселе испытанию. Сенатор и близкий союзник Макрона Франсуа Патриа, считает, что дотянуть до июня следующего года – это "наихудший сценарий", – делает вывод FT.



Но как же дошла Франция до жизни такой? Ведь в отличие от многих других стран Европы, она – президентская, а не парламентская республика, а потому власть, казалось, должна быть более стабильна, однако вместо этого в стране воцарился политический хаос. А все дело в том, что нынешний президент Макрон утратил доверие избирателей, потерял авторитет в политических кругах и еще держится у власти только благодаря тому, что оппозиция раздроблена и не может выступить против него единым фронтом.



"Европу, – пишет, давая свою оценку политическому хаосу во Франции американское издание Responsible Starecraft, – постиг глубокий раскол, поскольку крепнущий национализм и евроскепсис угрожают подорвать сами основы ее послевоенного единства. И ярче всего он проявился во Франции, где образ сильной, единой Европы Макрона столкнулся с ширящимся внутренним недовольством и возрождающимся правопопулистским движением".



Как отметило издание, партия Макрона "Возрождение" потерпела еще на выборах в Европейский парламент сокрушительное поражение от крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен, что, как оно отмечает, стало "позором и болезненным ударом по французской элите. Макрон говорит помпезные речи о демократии и авторитаризме", однако опросы в США, Великобритании, Германии и Франции, показали, что французских граждан гораздо больше волнуют внутренние проблемы.



Пор мнению аналитика Responsible Starecraft, "крайне непопулярная политика – от повышения налогов на топливо до пенсионной реформы – настроила значительную часть страны против Макрона. Его рейтинг рухнул до самого низкого уровня с 2018 года, когда демонстранты в желтых жилетах поджигали парижские улицы. На фоне гигантского внутреннего недовольства Макрон переключил внимание на внешнюю политику, надеясь, что поддержка Украины упрочит его имидж волевого лидера и поборника демократии".



Однако и в этом Макрона ждал сокрушительный провал. Об этом и свидетельствует нынешний политический тупик, когда глава государства оказывается не в состоянии договориться с партиями о формировании нового кабинета. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724848020





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Правительством одобрен Прогноз социально-экономического развития до 2029 г. и проект республиканского бюджета на 2025-2027 гг.

- Правительство приняло постановление касательно проведения референдума по строительству АЭС

- Государство и религия

- Кадровые перестановки

- KazAtomExpo-2024: глобальные лидеры атомной индустрии собрались в Астане

- Суд: замруководителя Управления жилья Шымкента и его подельник осуждены за коррупцию

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов и Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль-Гайс обсудили вопросы взаимодействия в нефтяной сфере

- Кадровые перестановки

