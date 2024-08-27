А.Кузмак: Почта, телефон, телеграф: ЕС запустил новый этап борьбы за информационные ресурсы

17:19 28.08.2024 Почта, телефон, телеграф: ЕС запустил новый этап борьбы за информационные ресурсы

В Европе решили купировать угрозу, с которой не смогли справиться в США



Андрей Кузмак



Пока Павел Дуров ожидает суда во Франции, Марк Цукерберг, глава компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация), владелец двух крупнейших социальных сетей (Facebook и Instagram), заявил о давлении с целью цензурирования контента, которое на него оказывало правительство США в период пандемии. В свою очередь, об угрозах со стороны французских властей заявил основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски. В середине августа владелец X (бывший Twitter) Илон Маск получил настоятельные просьбы со стороны руководства Евросоюза подвергнуть цензуре интервью с Дональдом Трампом. Конкуренты владельца Telegram почувствовали, как стремительно сужается перспектива их дальнейшей деятельности и пытаются противодействовать. Развитие этого сюжета - в материале "Известий".



Поддались давлению



В письме, адресованном судебному комитету палаты представителей конгресса США и опубликованном Politico, Марк Цукерберг заявил, что его компания была вынуждена уступить давлению администрации Байдена в годы пандемии COVID-19. Как пишет глава Meta, Белый дом тогда настаивал на жестком модерировании, фактически - цензуре контента, связанного с коронавирусом, включая юмор и сатиру.



"Я считаю, что давление со стороны правительства было неправильным, и сожалею, что мы не были более откровенны в этом вопросе. Я твердо убежден, что мы не должны нарушать стандарты контента из-за давления со стороны любой администрации в любом направлении и мы готовы противодействовать, если подобное повторится", - написал Цукерберг.



Более того, Цукерберг открыто признал, что Facebook скрывал контент, относившийся к истории с ноутбуком Хантера Байдена. Причиной этого были заявления представителей ФБР и ЦРУ о том, что этот сюжет является проявлением "российского вмешательства" в выборы 2020 года. Впоследствии выяснилось, что официальные лица американских спецслужб публично лгали общественности, а полученная из ноутбука информация послужила основанием для судебного преследования сына президента США.



"С тех пор стало ясно, что репортаж не был российской дезинформацией, и, оглядываясь назад, мы [понимаем, что] не должны были понижать рейтинг этой истории", - резюмировал глава Meta.



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Письмо Цукерберга является заявлением о желании дистанцироваться от происходящей в США политической борьбы, отмечает ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов.



- Цукерберг прямым текстом в своем письме декларирует, что он больше не является участником этой борьбы, и пытается соблюдать нейтралитет в условиях политической неопределенности, а заодно косвенно высказывает неуверенность в победе демократов на предстоящих выборах, - комментирует эксперт.



Следует отметить, что письмо Цукерберга вышло вскоре после того, как владелец X Илон Маск, комментируя арест Павла Дурова во Франции, написал, что главе Meta подобная участь не грозит, потому как тот, в отличие от задержанного в Париже, успешно сотрудничает с властью.



"Российское вмешательство"



Как известно, соцсеть X до приобретения Илоном Маском также фигурировала в истории с "российским вмешательством" и участвовала в кампании по блокированию любой критики Демократической партии и ее первых лиц.



Как показало расследование, проведенное журналистом Мэттом Таиби, еще в 2017 году Twitter в ходе внутренних проверок не нашел ничего, что содержало бы признаки кампании по дезинформации со стороны России. Об этом говорится в переписке ведущих менеджеров соцсети, опубликованной после того, как Маск стал ее владельцем. При этом, однако, выяснилось, что нарратив о "российском вмешательстве" разгонялся организацией под названием Hamilton 68 (ныне "Альянс за обеспечение демократии"), в которую входили высокопоставленные чиновники из ЦРУ, АНБ и Государственного департамента: например, бывший посол США в России Майкл Макфол, советник Обамы и глава избирательной кампании Хиллари Клинтон Джон Подеста и советник по нацбезопасности Байдена Джейк Салливан.



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Параллельно с этим в структуре ФБР появилось подразделение под названием "группа реагирования на иностранное влияние", в чьи обязанности входило составление списков "подозрительных" аккаунтов в Twitter и Facebook. Причем спецслужбы интересовались не призывами к какой-либо незаконной деятельности, а исключительно политическими высказываниями. Списки направлялись руководству социальных сетей для их последующего блокирования. Так, например, был блокирован транслировавший предвыборные митинги Трампа канал RSBN.



Вскоре после ареста Павла Дурова общественность задалась вопросом о том, кто будет следующим, - и сама же дала ответ.



"Да здравствует свобода мысли и слова. Кому заткнут рот следующему? Великому (и неудобному) Илону Маску?" - написал вице-премьер Италии Маттео Сальвини.



Той же точки зрения придерживается французский обозреватель, экс-дипломат Лоран Мишелон.



- Как говорят китайцы: вы убиваете цыпленка, чтобы напугать обезьяну. Я думаю, прежде всего в поле зрения окажется Илон Маск и его платформа Х. Ему уже угрожала Европейская комиссия по кибериндустрии. Угрожали, что он будет привлечен к ответственности, если он не прогнется под новые законы ЕС. Другая платформа - это Rumble. Его владелец - Крис Павловски. Он прилетел в Европу и назвал арест Дурова атакой на свободу слова. После этого Павловски получил письмо от правительства Франции, в котором содержались угрозы привлечения к ответственности, если он не будет следить за контентом на своей платформе и если не откроет коды для французских властей, - сказал Мишелон в интервью "Известиям".



Между Дуровым, Маском и Павловски существует взаимосвязь, обусловленная отнюдь не только спецификой коммерческой деятельностью. Сторонники правых и правоконсервативных политических движений в США и Европе активно используют Telegram и с некоторых пор X в том числе для координации протестных действий. Rumble же, являющийся в Северной Америке конкурентом YouTube и ориентированный на производителей авторского контента, и вовсе ассоциирован с Trump Media & Technology Group. В частности, видеохостинг тесно сотрудничает с соцсетью экс-президента Трампа Truth Social, созданной им в 2021 году, после того как он был забанен в Twitter и Facebook.



12 августа за несколько часов до публикации интервью Трампа для Х еврокомиссар по цифровым технологиям Тьерри Бреттон (в недавнем прошлом глава France Telecom) направил письмо менеджменту социальной сети, в котором предупредил о том, что он и его коллеги готовы "принять меры, чтобы защитить граждан ЕС от серьезного вреда", который может содержаться в контенте, размещаемом в X.



Столь явная и прямая угроза, исходящая от официального лица Европейского союза, имела, впрочем, обратный эффект: интервью собрало почти миллиард просмотров, а сам Бреттон был подвергнут критике на страницах европейской прессы.



Неопределенность и контроль



При этом заявление высокопоставленного брюссельского чиновника еще раз указало на сформировавшуюся несколько лет назад тенденцию. Как показывают исследования, законодательство, регулирующее деятельность соцсетей в европейских государствах, последовательно ужесточается, особенно в продолжение последних двух лет. Принятый в 2022 году Акт о цифровых услугах (DSA), на который в своем письме ссылался Бреттон, стал очередным этапом этого ужесточения. Между тем точно так же, как Цукерберг, поддавшийся давлению Белого дома в ходе президентских кампаний 2016 и 2020 годов и в период пандемии, Маск еще два года назад выражал свою поддержку этой законодательной инициативе, заявив, что ее положения будут полезны для Европы.



При этом социальная нестабильность, время от времени приобретающая формы открытого протеста, как недавно в Великобритании или весной - в континентальной Европе, делает вопрос контроля контента ключевым для обеспечения перспектив для нынешнего правящего класса. Особенно в преддверии выборов в США, где социальные сети, как показывает практика, давно оказывают колоссальное влияние на политические процессы. И "глобальная бюрократия" демонстрирует готовность принять все возможные меры для достижения этого контроля. В свою очередь, большой бизнес традиционно пытается адаптироваться под изменяющиеся политические реалии. Однако, как отмечают эксперты, нынешняя ситуация имеет одно важное отличие: угроза потери контроля с одной стороны балансирует с угрозой полной потери бизнеса с другой.



Борьба за информационные ресурсы идет уже много лет, отмечает Сергей Михайлов.



- Посмотрите на то, как американское правительство продолжает попытки взять под контроль TikTok, который им не подотчетен. Ситуация с Telegram аналогична. Когда элиты сохраняли возможность контролировать основные информационные ресурсы, везде и всюду мы слышали разговоры о свободе слова. Как только к этим ресурсам получили доступ альтернативные центры силы, тут о об этой свободе говорить перестали и вспомнили об общественной безопасности. В условиях обострения политической ситуации в США и Европе мы видим очередной виток тенденции, начавшейся еще несколько лет назад, - заключает эксперт. Источник - Известия

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