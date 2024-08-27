 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.08.2024
18:09  Первый в Казахстане Парк креативных индустрий открыт в Каскелене
18:06  Мигранты вырезают население Германии - неспешно, но постоянно
18:02  Хроника энергетической войны: Санкции США, инициатива Венгрии и пальмы Индонезии
17:48  Началось строительство "Нового Навои" и "Нового Узбекистана"
17:19  А.Кузмак: Почта, телефон, телеграф: ЕС запустил новый этап борьбы за информационные ресурсы
17:18  Геополитика Эрдогана: как Турция намерена доминировать на Черном море
17:16  Через 25 лет африканцев в ЕС будет втрое больше, чем европейцев

15:35  Экс-глава Черкасской области Украины и зампред СБУ ярый нацик Сергей Сергийчук погиб от "прилета"
15:27  Хаос во Франции: непопулярный Макрон не способен договориться ни с кем, - В.Малышев
15:05  "Не сделал? Пошел вон", - диалог Медведева с гастерами
14:44  Решение Киева по российскому газу нанесет урон Европе - озабочен Песков
13:46  Надо что-то делать. Путин озадачился обмелением Каспия
11:33  Суфисты против ханафитов. Причудливая казахстанская "духовность", - Данияр Ашимбаев
11:17  Муфтият Кыргызстана открыл колл-центр для консультаций по религиозным вопросам
10:12  Восстание против масс. Новая книга Сэмюэля Мойна
10:10  Мадуро подавил переворот: анатомия провалившегося путча, - Л.Савин
09:25  Без Назарбаевых и Кулибаевых: кто стал первыми академиками обновленной Академии наук KZ
09:24  Белуджские сепары атакуют армию Пакистана - более 70 погибших с обеих сторон
09:16  Слушая Му Пэна. Мэры городов БРИКС собрались на саммит в Москве
09:11  Депутат УкрРады Дмитрук бежал из страны. Протестуя против запрета УПЦ
08:48  Об изъятии термина Украина из оборота, - Ростислав Ищенко
08:19  Евросоюз темных времен: начальники по "половому признаку", - В.Малышев
08:16  "Гринго нефть не получат!": США вновь не удалось свалить Николаса Мадуро в Венесуэле
08:03  "Кокаиновый ковбой" Зеленский повторит судьбу Гитлера, - агент Ларри Джонсон
08:00  Легко ли быть ученым в Казахстане, - Асхат Аймагамбетов
07:50  США и Китай управляют отношениями. Салливан проводит непростые переговоры в Пекине
07:48  Макрон противится переменам в правительстве, - Ю.Паниев
01:45  Сопротивление Украины после Покровска: Возможности, - Р.Ищенко
00:56  Наступление РосАрмии к Селидово распускается как цветок
00:39  Китайский урок для российских буддистов, - НГ
00:17  Как защитить историю Центральной Азии от искажений и атак Запада
00:11  Управленцев "Роснано" поищут по всему миру. Бывшие партнеры Чубайса заочно арестованы за растрату
00:08  Правительство Казахстана закрыло журналистам доступ к министрам
00:01  Bank of Maldives Limited обвинен в организации... госпереворота на Мальдивах
00:00  Шавкат Мирзиеев почтил память Ислама Каримова
Вторник, 27.08.2024
19:08  Мечта и революция: в Грузии накаляется обстановка перед решающими выборами, - Игорь Кармазин
19:06  Макаревич* поглумился над бедой жителей Курской области
19:03  Казахстан вывел на военные маневры едва не всю армию
18:56  В Кабуле возмутились решением США передать угнанную из Афганистана авиатехнику Узбекистану
16:53  США решили наладить отношения с Китаем накануне выборов
16:51  Интернет - вечный фронтир: тайны ареста Павла Дурова и перспективы "Телеграма", - Илья Титов
16:50  Медианный доход таджикистанцев оценили в $5,33 в день
16:46  РосАрмия ударила по газпромовской трубе. Что-то новенькое, - МК
14:43  Военно-морской флот США самоликвидируется, - В.Прохватилов
14:32  Глава КазМинэнерго обвинил противников строительства АЭС в тупости
11:35  Китай - Россия - Белоруссия: новый центр притяжения на геополитической карте мира?
11:31  РосВласти решились национализировать алко-империю олигарха Шефлера
11:21  В Грузии опять запахло розами. Приближается очередная "цветная" революция, - Г.Двали
11:10  Юные и "беззападные". Запад перестал быть главенствующей силой в мире, - Самир Пури
11:06  Стадии болезни в Европе, - Андрей Школьников
10:49  Путь к русскому традиционализму, - Константин Малофеев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Началось строительство "Нового Навои" и "Нового Узбекистана"
17:48 28.08.2024

Началось строительство городка Новый Навои и парка "Новый Узбекистан". Детали

В Навоийской области на площади почти 1100 га началось строительство городка Новый Навои, который включит в себя жилые и коммерческие здания, университетский кампус, библиотеку, искусственное озеро и другие. На территории 50 га также появится парк "Новый Узбекистан".

В Карманинском районе Навоийской области на площади почти 1100 га в махаллях "Фаровон" и "Ешлик" началось строительство городка Новый Навои. В церемонии закладки камня 18 августа принял участие хоким области Нормат Турсунов и другие руководители.



Проект реализуется в рамках постановления президента от 2 августа 2018 года о мерах по созданию современных деловых центров Business City на территории Узбекистана.

На его реализацию выделяется 1097,6 га земельной площади, которая из Карманинского района переходит в состав Навои. Для этого 892 га сельскохозяйственных земель переводятся в категорию земель несельскохозяйственного назначения.

На первом этапе строительные работы пройдут на территории 450 га.

Начальник Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Акбар Ниязов сообщил, что для реализации проекта было создано государственное учреждение "Дирекция делового центра города Новый Навои".

"На этом земельном участке планируется поэтапно построить город Новый Навои и парк „Новый Узбекистан". Город представляет собой инфраструктуру, состоящую из крупных современных коммерческих и жилых зданий, в том числе парка „Новый Узбекистан" и аллеи для культурного отдыха, новых зданий Навоийского государственного педагогического института (кампусного типа) и других социальных объектов, высотных жилых домов, объектов предпринимательства и предприятия, бытовые услуги, а также строительство объектов бытового обслуживания. Также будут построены библиотека, искусственное озеро и ремесленные мастерские", - рассказал он.

Как сообщили "Газете.uz" в Дирекции делового центра Нового Навои, в целом на территории городка планируется построить 551,6 тысячи кв. м жилого фонда (5−16-этажные дома), школы на 4170 мест, детские сады на 1620 мест, поликлиники на 285 мест, культурные объекты на 1150 мест, парк "Новый Узбекистан" на площади 50 га, 2 аллеи, 8917 парковочных мест, 18 км автомобильных дорог, 20 км водопроводных, 6,6 км канализационных, 18 км электро- и 16 км газовых сетей.

На финансирование строительства социальных объектов планируется выделить примерно 120 млрд сумов из республиканского и местного бюджетов, на жилой фонд и торгово-бытовые пункты - 3,3 трлн сумов за счет средств предпринимателей и населения, а также кредитов банков, на инженерные коммуникации - 176 млрд сумов за счет средств работающих в этой сфере предприятий, местного бюджета и средств, поступивших от аукционных торгов на земли.

Срок реализации проекта - до 2040 года. Проекты реализации второго (259 га) и третьего (204 га) этапов будут разработаны до конца 2024 года. На платформе e-auksion.uz на продажу выставлено около 20 лотов.

Концепцию парка "Новый Узбекистан" разработала турецкая компания Mdesing Outdoor Factory.

На территории 50 га махалли "Фаровон" расположатся стела, отображающая 7 стратегий развития Узбекистана, амфитеатр, искусственное озеро и фонтан, крытый бассейн, крытый спортивный зал, библиотека, рестораны и кафе, велодорожки, детские площадки, ремесленные мастерские, ювелирный рынок, смотровая терраса, торгово-развлекательные зоны, зоны для скейтбордов, парковки, зоны выставки растений, зоны обучения дорожному движению.

В парке будет также Dark Ride на тему золотого рудника - крытый аттракцион, на котором пассажиры на борту управляемых транспортных средств путешествуют по специально освещенным сценам, раскрывающим виды геологоразведки и добычи золота (Навоийская область - главный золотодобывающий регион Узбекистана).

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724856480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительством одобрен Прогноз социально-экономического развития до 2029 г. и проект республиканского бюджета на 2025-2027 гг.
- Правительство приняло постановление касательно проведения референдума по строительству АЭС
- Государство и религия
- Кадровые перестановки
- KazAtomExpo-2024: глобальные лидеры атомной индустрии собрались в Астане
- Суд: замруководителя Управления жилья Шымкента и его подельник осуждены за коррупцию
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов и Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль-Гайс обсудили вопросы взаимодействия в нефтяной сфере
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  