Началось строительство "Нового Навои" и "Нового Узбекистана"

17:48 28.08.2024

Началось строительство городка Новый Навои и парка "Новый Узбекистан". Детали



В Навоийской области на площади почти 1100 га началось строительство городка Новый Навои, который включит в себя жилые и коммерческие здания, университетский кампус, библиотеку, искусственное озеро и другие. На территории 50 га также появится парк "Новый Узбекистан".



В Карманинском районе Навоийской области на площади почти 1100 га в махаллях "Фаровон" и "Ешлик" началось строительство городка Новый Навои. В церемонии закладки камня 18 августа принял участие хоким области Нормат Турсунов и другие руководители.



