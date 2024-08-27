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Мигранты вырезают население Германии - неспешно, но постоянно
18:06 28.08.2024

Поножовщину с участием понаехавших уже не может игнорировать ни одна партия страны

Юрий Енцов
Материал комментируют:
Тимофей Борисов

Выходец с Востока напал на местных с ножом во время празднования 650-летия немецкого города Золингена, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Мигрант, зарезав насмерть двух мужчин и женщину, еще восьмерых ранил, четверых тяжело. Ответственность за нападение тут же взяло на себя "Исламское государство" *.

Полицейские сначала задержали 15-летнего подростка, но позже в нападении признался 26-летний сириец Исса аль Хасан, его заключили под стражу. По данным немецкой прокуратуры, он пытался перерезать горло как можно большему количеству окружающих, в смысле "неверных" из-за своих радикальных исламистских убеждений, "мстя за мусульман в Палестине и других странах".

После происшедшего канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на поминках о погибших, заявил, что меры по депортации нелегальных мигрантов должны быть усилены: "Люди, которые не имеют права оставаться в Германии, должны быть репатриированы", - цитирует Spiegel. Число депортаций нелегалов из страны с прошлого года и так выросло на 30%, и власти продолжат работу над увеличением показателей. Хотят даже доработать юридическую сторону вопроса, для дальнейшего увеличения выселенцев.

Германист Тимофей Борисов уточняет, что резне в Золингене предшествовали ежедневные ножевые атаки и с применением оружия:

- В буквальном смысле ежедневные: понедельник-вторник-среда-четверг! И это даже не полная статистика, а лишь наиболее вопиющие факты, попадающие в криминальную хронику. Уже пару дней назад одной из главных новостей на немецком телевидении было обсуждение запрета ношения перочинных ножей с лезвием больше шести сантиметров. Ведь с ножами в Германии уже ходят все!

Естественно, началось это с мигрантов, которые вооружены ножами и применяют их по делу и без дела. Даже не то, что применяют, а чаще просто вытаскивают и угрожают, чтобы к ним не приближались. В 99% случаев это не приводит к тяжким последствиям. Вслед за мигрантами с ножами стали ходить и немецкие подростки. И это стало настолько серьезной проблемой, что в Бундестаге уже начинают обсуждать законопроект о запрете ношения больших ножей.

Эта проблема не нова. Когда я приехал в Германию в первый раз, в 90-м году, решил съездить в Зоопарк имени Гржимека во Франкфурте. И в метро стал свидетелем нападения с ножом на машиниста поезда - это было первое, что я увидел, приехав в Германию.

Потом лично уже не сталкивался с подобным, но тем не менее. Сейчас проблема поножовщины выросла многократно, даже не на порядок, а на порядки! Сейчас ходят с ножами все. Особенно это заметно в Берлине.

"СП": Оказывается, до нас в России эти немецкие происшествия доходят не все. Те, кто интересуются, помнят, что перед новогодними праздниками 2016 года было более тысячи нападений на немецких женщин. Но и на мигрантов немецкая полиция насчитывает больше тысячи нападений в год. Не так давно, в мае, афганец Сулейман Атаи напал на участников мероприятия Pax Europa, несколько человек ранив и убив полицейского. А совсем недавно обсуждалось избиение двадцатью подростками мигрантами мальчика-немца…

- Кроме этого, накануне нападения на "Фестивале мультикультурного разнообразия", о котором мы говорим, в понедельник одного мужчину зарезали на пороге его квартиры в Лабахе, другого зарезали в Гамбурге, во вторник полицейский застрелил женщину с ножом в супермаркете, в среду еще одно "убийство выстрелом в голову" на вокзале во Франкфурте - и это только наиболее вопиющие случаи. А попадает в хронику далеко не все.

"СП": Не удивительно, что канцлер Шольц пообещал ужесточить немецкий закон об оружии в части использованию ножей: "Теперь это произойдет быстро" - обещает он.

- Не только действия канцлера, но и обещания всех остальных политиков нужно рассматривать сквозь призму предстоящих выборов. 1 сентября они произойдут в Тюрингии и Саксонии. Формально это региональные выборы, но по своему значению - они важнейшие, поскольку станут генеральной репетицией перед федеральными выборами в сентябре будущего года, по итогам которых будет избран новый канцлер.

Поэтому все готовятся и учитывают криминальные события с участием мигрантов, вне зависимости от того, соответствуют ли они политике той или иной партии. Политики вынуждены учитывать настроения людей, электората в двух важнейших немецких землях.

Иначе они не просто провалятся на выборах, а провалятся эпически, проиграв все, на попадя в ландтаги. А если не попадут в эти земские парламенты, то у них мало перспектив с попаданием Бундестаг через год. Ведь год - это не так много.

"СП": Ну и кто может стать новым канцлером вместо "ливерной колбасы" Олафа Шольца? Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза, про которого сейчас пишут, что он, дескать, "человек слова"?

- Пока в самой партии ХДС других вариантов нет. Но я не уверен, что именно он будет выдвинут от партии еще спустя год. Он ведь по возрасту немного уже не тянет, это "проклятие Байдена" может сказаться и на Германии. К тому же, он нелюбим в самой этой партии, поскольку все помнят предыдущие его места работы, связь с американской инвестиционной компанией "BlackRock", что отталкивает часть электората.

Так что ему в спину дышит Маркус Зедер, но у него есть "ахиллесова пята", он баварец, а баварцев не любят остальные немцы. Но при этом он человек властный и давно разобрался во всех хитросплетениях внутренней политики партии.

Третий кандидат Хендрик Вюст. Я лично ставлю пока на него, хотя он слишком молод. С одной стороны, это преимущество, с другой недостаток. Он представитель самой многочисленной фракции в ХДС в земле Северный Рейн-Вестфалия.

В прошлом году не смог победить Армин Лашет от Nordrhein-Westfalen (NRW), а сейчас может попытаться его преемник Вюст, ведь его знают, он на слуху, молод и амбициозен. Ему не хватает харизмы и политического веса, но за год он может сможет все это добрать. Посмотрим.

Так что в ХДС особой интриги нет, но есть интрига с заключением их союза с ХСС. Я думаю, что будет Große Koalition (большая коалиция) с СДПГ - попытаюсь сделать такое предсказание.

"СП": Сыграет ли свою роль эта будущая смена политиков? Поможет ли Германии - или так и будут немцы и мигранты пугать друг друга ножами? А может, это такая немецкая традиция: раньше студенты Гейдельберга сходу обнажали шпаги, теперь все немцы - ножи…

- Ничего уже не поможет, все бесполезно. Света в конце немецкого туннеля лично я не вижу. Да, есть партия "Альтернатива для Германии", и она набирает голоса. Если бы они могли соединится с блоком ХДС/ХСС… Это к сожалению, невозможно: одни занимают левый, другие правый фланг и вместе им не сойтись, - считает эксперт…

А пока все происходит очень мягко и деликатно. Сириец, будущий "шахид", переехал в Германию в конце 2022 года и попросил убежища. Не дали, хотели было выслать назад, но не в Сирию, а только в Болгарию, в европейский отстойник. Берлин даже обратился к Софии, и болгары согласились принять переселенца. Но Исса аль Хасан подал в суд, чтобы остаться в Германии.

Суд ему закономерно отказал, но на самом деле сириец просто тянул время. А после отказа залег на дно, возможно, даже в Бремене. А потом срок выдворения мигранта истек. И ему тут же предоставили субсидию. И власти оплачивали его расходы до тех самых пор, пока он не решил указать сторонникам многообразия, что они не правы, все должно быть единообразно. И сел за свои методы дискуссии в немецкую тюрьму, в которой, наверное, ему лучше, чем на родине.

* Движение "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724857560


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