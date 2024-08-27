Скончался глава Академии наук Узбекистана Бехзод Юлдашев

22:52 28.08.2024

В возрасте 79 лет скончался президент Академии наук Узбекистана Бехзод Юлдашев.



Президент Академии наук Узбекистана, академик Бехзод Юлдашев скончался в возрасте 79 лет, сообщила пресс-служба организации.



