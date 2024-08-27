 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дурова отпустили до суда под подписку о невыезде из Франции
23:03 28.08.2024

Павла Дурова взяли под судебный надзор во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров 28 августа взят под судебный надзор во Франции, сообщает Zakon.kz.
По информации BFMTV, ему предъявлено обвинение, но он останетcя на свободе.

Дурову запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро.

Ранее стало известно, что Павел Дуров стал участником еще одного расследования во Франции по обвинению в "тяжком насилии" в отношении одного из своих детей.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

Диана Абдуллаева

Источник - Zakon.kz
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