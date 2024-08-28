Похоже, росракеты накрыли в Староконстантинове первые украинские F-16. Убит подполковник Месь

|23:03 Дурова отпустили до суда под подписку о невыезде из Франции
22:52 Скончался глава Академии наук Узбекистана Бехзод Юлдашев
18:09 Первый в Казахстане Парк креативных индустрий открыт в Каскелене
18:06 Мигранты вырезают население Германии - неспешно, но постоянно
18:02 Хроника энергетической войны: Санкции США, инициатива Венгрии и пальмы Индонезии
17:48 Началось строительство "Нового Навои" и "Нового Узбекистана"
17:19 А.Кузмак: Почта, телефон, телеграф: ЕС запустил новый этап борьбы за информационные ресурсы
17:18 Геополитика Эрдогана: как Турция намерена доминировать на Черном море
17:16 Через 25 лет африканцев в ЕС будет втрое больше, чем европейцев
15:35 Экс-глава Черкасской области Украины и зампред СБУ ярый нацик Сергей Сергийчук погиб от "прилета"
15:27 Хаос во Франции: непопулярный Макрон не способен договориться ни с кем, - В.Малышев
15:05 "Не сделал? Пошел вон", - диалог Медведева с гастерами
14:44 Решение Киева по российскому газу нанесет урон Европе - озабочен Песков
13:46 Надо что-то делать. Путин озадачился обмелением Каспия
11:33 Суфисты против ханафитов. Причудливая казахстанская "духовность", - Данияр Ашимбаев
11:17 Муфтият Кыргызстана открыл колл-центр для консультаций по религиозным вопросам
10:12 Восстание против масс. Новая книга Сэмюэля Мойна
10:10 Мадуро подавил переворот: анатомия провалившегося путча, - Л.Савин
09:25 Без Назарбаевых и Кулибаевых: кто стал первыми академиками обновленной Академии наук KZ
09:24 Белуджские сепары атакуют армию Пакистана - более 70 погибших с обеих сторон
09:16 Слушая Му Пэна. Мэры городов БРИКС собрались на саммит в Москве
09:11 Депутат УкрРады Дмитрук бежал из страны. Протестуя против запрета УПЦ
08:48 Об изъятии термина Украина из оборота, - Ростислав Ищенко
08:19 Евросоюз темных времен: начальники по "половому признаку", - В.Малышев
08:16 "Гринго нефть не получат!": США вновь не удалось свалить Николаса Мадуро в Венесуэле
08:03 "Кокаиновый ковбой" Зеленский повторит судьбу Гитлера, - агент Ларри Джонсон
08:00 Легко ли быть ученым в Казахстане, - Асхат Аймагамбетов
07:50 США и Китай управляют отношениями. Салливан проводит непростые переговоры в Пекине
07:48 Макрон противится переменам в правительстве, - Ю.Паниев
01:45 Сопротивление Украины после Покровска: Возможности, - Р.Ищенко
00:56 Наступление РосАрмии к Селидово распускается как цветок
00:39 Китайский урок для российских буддистов, - НГ
00:17 Как защитить историю Центральной Азии от искажений и атак Запада
00:11 Управленцев "Роснано" поищут по всему миру. Бывшие партнеры Чубайса заочно арестованы за растрату
00:08 Правительство Казахстана закрыло журналистам доступ к министрам
00:01 Bank of Maldives Limited обвинен в организации... госпереворота на Мальдивах
00:00 Шавкат Мирзиеев почтил память Ислама Каримова
|Похоже, росракеты накрыли в Староконстантинове первые украинские F-16. Убит подполковник Месь
00:01 29.08.2024
28 августа 2024,
Стало известно о гибели подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Меся, который летал на западных F-16. О его ликвидации сообщил депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук.
Но однако позже он удалил свой пост.
Месь был известен, как замкомандира 114-й бригады тактической авиации ВС Украины, он проходил обучение за границей и должен был летать на F-16. Его гибель военные аналитики связывают с уничтожением первого такого истребителя в зоне спецоперации.
"Первый украинский F-16 мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области", - сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
После атаки самолеты поднялись в воздух и два-три часа кружили в этом районе. Как только они вернулись в Староконстантинов, российские военные повторили удар, в результате которого и мог быть подбит F-16.
До этого стало известно, что Киев экстренно созвал заседание совета Украина - НАТО. ВСУ требуется ускорить и в разы увеличить объемы поставок многофункциональных истребителей F-16.
Ранее на Украине заявили об использовании F-16 для отражения ракетной атаки РФ.