Похоже, росракеты накрыли в Староконстантинове первые украинские F-16. Убит подполковник Месь

00:01 29.08.2024

28 августа 2024,



Стало известно о гибели подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Меся, который летал на западных F-16. О его ликвидации сообщил депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук.



Но однако позже он удалил свой пост.



Месь был известен, как замкомандира 114-й бригады тактической авиации ВС Украины, он проходил обучение за границей и должен был летать на F-16. Его гибель военные аналитики связывают с уничтожением первого такого истребителя в зоне спецоперации.



"Первый украинский F-16 мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области", - сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.



После атаки самолеты поднялись в воздух и два-три часа кружили в этом районе. Как только они вернулись в Староконстантинов, российские военные повторили удар, в результате которого и мог быть подбит F-16.



До этого стало известно, что Киев экстренно созвал заседание совета Украина - НАТО. ВСУ требуется ускорить и в разы увеличить объемы поставок многофункциональных истребителей F-16.



Ранее на Украине заявили об использовании F-16 для отражения ракетной атаки РФ.