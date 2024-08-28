Нью-Дели наращивает присутствие в Центральной Азии, - В.Панфилова

00:03 29.08.2024

28.08.2024



Индию интересуют безопасность и сырьевые ресурсы региона

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Узбекистан и Индия запустили контейнерные перевозки по недавно созданному мультимодальному маршруту.



В Нью-Дели готовятся к проведению второго саммита лидеров Индии и государств Центральной Азии, который может состояться уже этой осенью. Встреча станет важным шагом в укреплении отношений Индии с Центральной Азией. В преддверии саммита в Нью-Дели 28 августа стартовала двухдневная конференция по безопасности, в которой принимают участие главы МИД Центральной Азии. На повестке дня также развитие международных транспортных коридоров (МТК) в Евразии, с особым акцентом на МТК Север–Юг и порт Чабахар.

Индия обеспокоена угрозой распространения экстремизма и терроризма из Афганистана в Центральную Азию (ЦА). Эта угроза напрямую затрагивает Нью-Дели, так как Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, граничащие с Афганистаном, являются важными партнерами для Индии в регионе. Три центральноазиатские страны на протяжении последних двух лет активно используют возможности МТК Север–Юг, отправляя товары в Индию через иранский порт Чабахар. Он обеспечивает странам Центральной Азии выход к Индийскому океану, минуя Пакистан.



Индия уже запустила судоходные маршруты между Чабахаром и индийскими портами, а также активно развивает МТК Север–Юг. Этот масштабный проект протяженностью около 7200 км призван связать Индию с Россией через Иран и страны Центральной Азии, значительно сокращая время и стоимость грузоперевозок по сравнению с традиционным морским маршрутом через Суэцкий канал. Индия стремится увеличить объемы закупок природных ресурсов.



На конференции в Нью-Дели обсуждаются пути дальнейшей оптимизации использования транспортных коридоров и расширения сотрудничества в сфере логистики и инфраструктуры. Поэтому Индия активно наращивает дипломатические усилия в Центральной Азии. Индийская дипломатия направлена на то, чтобы предотвратить проникновение террористических и экстремистских идей в регион, а также на развитие сотрудничества между странами Центральной Азии для совместного противостояния этим угрозам, заверяют в Нью-Дели.



В Центральной Азии также обеспокоены потенциальными угрозами безопасности, исходящими из Афганистана. Как сказал в интервью Центру экспертных инициатив "Ой Ордо" секретарь Cовета безопасности Киргизии Марат Иманкулов, несмотря на то что действующая афганская власть – "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) – заверяет международное сообщество и прежде всего соседние государства, что Афганистан не представляет угрозы для соседей, есть опасения, что территория страны может стать плацдармом для международных террористических группировок. "Заявления – это одно, а реальная ситуация – несколько другое. Мы знаем, что там скапливаются вооруженные формирования боевиков, которые сейчас концентрируются на севере страны. В этой связи возникают закономерные вопросы: кто этому способствует, с какой целью это делается? Каковы будут их дальнейшие действия? Мы эти факторы анализируем и приходим к выводу, что данная ситуация представляет угрозу безопасности для стран ЦА", – подчеркнул Иманкулов.



"Вектор безопасности – одно из ключевых направлений сотрудничества стран Центральной Азии с Индией. Основное, что может Нью-Дели предложить на этом направлении, – значительный опыт в противодействии радикальным экстремистским организациям, содействие усилению возможностей антитеррористических подразделений и борьбы с наркотрафиком, координацию вопросов безопасности в широком коридоре "Центральная Азия – Южная Азия". По мере укрепления экономической и транспортно-логистической связанности регионов Южной Азии и Центральной Азии потребность в этом будет расти", – сказал "НГ" руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев.



По его мнению, дело в политике государств Центральной Азии, тяготеющей к многовекторности, за которой стоит стремление получать ресурсы и поддержку от разных центров влияния. "Несмотря на то что развивать западный вектор своей политики государствам Центральной Азии стало сегодня несколько сложнее, от самой идеи многовекторности никто не отказался. Сегодня больший упор делается на страны Залива, Турцию, Японию и, конечно же, Индию. Последняя обладает продвинутой экономикой по ряду направлений и готова инвестировать в страны Центральной Азии политический и экономический капитал для сохранения влияния в регионе, который становится все более прокитайским", – считает Воробьев.



По мнению гендиректора аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" Дмитрия Орлова, активность Индии на центральноазиатском направлении говорит как минимум о том, что это государство хочет влиять на регион наряду с Россией, Китаем, США, ЕС, Британией, Турцией, Ираном, Пакистаном и монархиями Персидского залива. При этом прямой доступ к региону имеют только Россия, Китай и Иран. "У всех остальных стран, включая Индию, этого преимущества нет", – сказал "НГ" Орлов. Эксперт напомнил, что Индия действует в регионе начиная с 2012 года, когда была создана программа "Соединим Центральную Азию", направленная на сотрудничество в сфере экономики, энергетики и безопасности. Однако эта программа не работает так эффективно, как хотелось бы. Ускорение ей придал в 2015 году премьер-министр Индии Нарендра Моди, который посетил все страны Центральной Азии. После этого стали проводиться встречи министров иностранных дел и бизнесменов. Несмотря на некоторые успехи, отношения между Индией и Центральной Азией все еще нуждаются в развитии.



"Росту товарооборота Индии с Центральной Азией мешает отсутствие сухопутного коридора. Потому что все упирается в не совсем дружественный Индии Афганистан. Нужно помнить, что именно в первое правление талибов (запрещены в РФ) в Афганистане готовили боевиков, чтобы перебрасывать их потом в Джамму и Кашмир. Поэтому в смысле безопасности здесь тоже все очевидно. Центральная Азия нужна Индии как тыл против Пакистана. Несмотря на то что оба государства входят в ШОС, проблемы спорных территорий между ними никто не отменял. Поэтому Нью-Дели будет делать все возможное, чтобы Центральная Азия была если не полностью дружественным регионом, то хотя бы лояльным", – считает эксперт. Укрепление деловых и инвестиционных связей является одним из ключевых вопросов для улучшения двусторонних и региональных связей.