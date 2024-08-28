 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 29.08.2024
01:29  Россия "отдыхает". Государство возрождает Единую энергосистему страны, - ФСК
01:18  Евдокия Шереметьева: Война уже давно не "политика", а вопрос выживания
00:39  Что быстрее получит Сырский - орден "за Курск" или пулю в лоб за Покровск? РосАрмия уже в Селидово
00:38  Национальный инвестиционный фонд создается в Узбекистане
00:33  Бегство ради веры. Как Зеленский обнулил кружевные евротрусики, - В.Скачко
00:28  Создание Центральноазиатского союза откладывается, - Виктория Панфилова
00:20  Кларк Барнс: 5 признаков того, что для США наступает коллапс

00:15  Россия ввела санкции в отношении американских журналистов
00:03  Нью-Дели наращивает присутствие в Центральной Азии, - В.Панфилова
00:01  Похоже, росракеты накрыли в Староконстантинове первые украинские F-16. Убит подполковник Месь
Среда, 28.08.2024
23:03  Дурова отпустили до суда под подписку о невыезде из Франции
22:52  Скончался глава Академии наук Узбекистана Бехзод Юлдашев
18:09  Первый в Казахстане Парк креативных индустрий открыт в Каскелене
18:06  Мигранты вырезают население Германии - неспешно, но постоянно
18:02  Хроника энергетической войны: Санкции США, инициатива Венгрии и пальмы Индонезии
17:48  Началось строительство "Нового Навои" и "Нового Узбекистана"
17:19  А.Кузмак: Почта, телефон, телеграф: ЕС запустил новый этап борьбы за информационные ресурсы
17:18  Геополитика Эрдогана: как Турция намерена доминировать на Черном море
17:16  Через 25 лет африканцев в ЕС будет втрое больше, чем европейцев
15:35  Экс-глава Черкасской области Украины и зампред СБУ ярый нацик Сергей Сергийчук погиб от "прилета"
15:27  Хаос во Франции: непопулярный Макрон не способен договориться ни с кем, - В.Малышев
15:05  "Не сделал? Пошел вон", - диалог Медведева с гастерами
14:44  Решение Киева по российскому газу нанесет урон Европе - озабочен Песков
13:46  Надо что-то делать. Путин озадачился обмелением Каспия
11:33  Суфисты против ханафитов. Причудливая казахстанская "духовность", - Данияр Ашимбаев
11:17  Муфтият Кыргызстана открыл колл-центр для консультаций по религиозным вопросам
10:12  Восстание против масс. Новая книга Сэмюэля Мойна
10:10  Мадуро подавил переворот: анатомия провалившегося путча, - Л.Савин
09:25  Без Назарбаевых и Кулибаевых: кто стал первыми академиками обновленной Академии наук KZ
09:24  Белуджские сепары атакуют армию Пакистана - более 70 погибших с обеих сторон
09:16  Слушая Му Пэна. Мэры городов БРИКС собрались на саммит в Москве
09:11  Депутат УкрРады Дмитрук бежал из страны. Протестуя против запрета УПЦ
08:48  Об изъятии термина Украина из оборота, - Ростислав Ищенко
08:19  Евросоюз темных времен: начальники по "половому признаку", - В.Малышев
08:16  "Гринго нефть не получат!": США вновь не удалось свалить Николаса Мадуро в Венесуэле
08:03  "Кокаиновый ковбой" Зеленский повторит судьбу Гитлера, - агент Ларри Джонсон
08:00  Легко ли быть ученым в Казахстане, - Асхат Аймагамбетов
07:50  США и Китай управляют отношениями. Салливан проводит непростые переговоры в Пекине
07:48  Макрон противится переменам в правительстве, - Ю.Паниев
01:45  Сопротивление Украины после Покровска: Возможности, - Р.Ищенко
00:56  Наступление РосАрмии к Селидово распускается как цветок
00:39  Китайский урок для российских буддистов, - НГ
00:17  Как защитить историю Центральной Азии от искажений и атак Запада
00:11  Управленцев "Роснано" поищут по всему миру. Бывшие партнеры Чубайса заочно арестованы за растрату
00:08  Правительство Казахстана закрыло журналистам доступ к министрам
00:01  Bank of Maldives Limited обвинен в организации... госпереворота на Мальдивах
00:00  Шавкат Мирзиеев почтил память Ислама Каримова
Вторник, 27.08.2024
19:08  Мечта и революция: в Грузии накаляется обстановка перед решающими выборами, - Игорь Кармазин
19:06  Макаревич* поглумился над бедой жителей Курской области
19:03  Казахстан вывел на военные маневры едва не всю армию
18:56  В Кабуле возмутились решением США передать угнанную из Афганистана авиатехнику Узбекистану
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия ввела санкции в отношении американских журналистов
00:15 29.08.2024

28 АВГУСТА 2024,

Россия ввела контрсанкции в ответ на рестрикции со стороны США

Россия ввела санкции в отношении американских журналистов@ MFA
Алексей Дегтярев

Российская сторона вводит ответные санкции в отношении американской, въезд в Россию запрещается для 92 американских граждан, в их числе представители СМИ, причастные к изготовлению фейков, сообщил МИД.
На постоянной основе закрывается въезд в Россию для 92 американцев, в их числе несколько журналистов The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, указало ведомство в своем Telegram-канале.

По мнению МИД, эти журналисты причастны к изготовлению и распространению недостоверной информации о России и российских вооруженных силах, а также к пропагандистскому "прикрытию" развязанной Вашингтоном "гибридной войны".

Также в список вошли главы и чиновники разного звена силовых ведомств и спецслужб, главы компаний ВПК и финансовых институтов, поставляющих оружие киевскому режиму.

Ранее в августе Вашингтон ввел санкции в отношении 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами, под них попали российские ИИ-разработчики.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724879700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительством одобрен Прогноз социально-экономического развития до 2029 г. и проект республиканского бюджета на 2025-2027 гг.
- Правительство приняло постановление касательно проведения референдума по строительству АЭС
- Государство и религия
- Кадровые перестановки
- KazAtomExpo-2024: глобальные лидеры атомной индустрии собрались в Астане
- Суд: замруководителя Управления жилья Шымкента и его подельник осуждены за коррупцию
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов и Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль-Гайс обсудили вопросы взаимодействия в нефтяной сфере
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  