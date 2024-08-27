Кларк Барнс: 5 признаков того, что для США наступает коллапс

00:20 29.08.2024 Кларк Барнс: Мне очень жаль, но вот 5 признаков того, что для США наступает коллапс

Простая метель или две недели жары "вырубят" энергосистему Штатов без происков всяких русских. Добьют мигранты, наглые корпорации и продажные политики



Кларк Барнс



США всегда отличались своим оптимизмом. С самого начала нашей истории, восстав против величайшей империи в мире в смелой попытке обрести независимость, мы всегда уверенно смотрели в светлое будущее.



На протяжении нашей истории миллионы людей приезжали в место, которое они считали землей возможностей. Американская мечта - идея о том, что если работать, можно добиться успеха - это одно из оснований нашей культуры.



Но хватает ли вам оптимизма сейчас? Похоже ли, что Америка движется к светлому будущему? Или вас преследует тревожное предчувствие, что американская мечта теперь вот-вот лопнет и обернется кошмаром?



Если вы чувствуете это и ищете заверений в обратном, то, к сожалению, я вам не помогу. Мы еще не прошли точку невозврата, но вокруг действительно бросаются в глаза доказательства того, что страна находится в угрожающе нестабильном состоянии.



Мы могли бы все повернуть вспять, но сейчас мы движемся в неправильном направлении.



Раздор в доме



Штаты сейчас не ощущают большого единства. На самом деле, Америка сегодня, может быть, разделена больше, чем когда-либо с тех пор, как Ричмонд пал под натиском американских войск в 1865 году. Наша политика стала пугающе партийной.



Несколько десятилетий назад, в золотые 1950-е, республиканцы хотели построить процветающую страну, сократив федеральные налоги и позволив людям не отдавать государству большую часть своих денег.



Демократы хотели построить процветающую страну, используя федеральный закон, чтобы предоставить людям больше прав на работе.



Да, я немного упрощаю, но обе стороны хотели создать примерно одно и то же. Они просто по-разному представляли - с не такими уж большими различиями, на самом деле - как этого добиться.



Посмотрите, что мы имеем сейчас. Умеренные политики все еще существуют (и их избирают, то есть кому-то пока еще нравится то, что они говорят), но в целом политические дебаты резко сместились в область крайностей.



Мы живем в обществе, которое финансируется за счет того, что государство бездумно увеличивает свой долг, постоянно откладывает дела в долгий ящик и притворяется, что день, когда мир больше не даст нам денег в долг, никогда не наступит.



Вместе с безумными экстремальными идеями приходит такая ненависть в политике, что ее трудно осмыслить. Всего лишь поколение назад мы были склонны думать, что люди, не разделяющие наши политические взгляды, ошибаются, но в общем-то действуют из лучших побуждений.



Теперь, если вы не придерживаетесь правильного набора постоянно меняющихся и все более радикальных взглядов, вы в прямом в смысле вселенское зло. Вы бессердечный эгоист. Вы не просто проголосовали за другую партию: вы враг, и вас нужно уничтожить. Общество, в котором так думают, сильно расколото. В таком обществе мы сейчас и находимся.



Насилие - новый протест



Раньше протестующие приходили с плакатами и иногда с цветами. Теперь они так же часто приходят с велосипедным замком, ножом или пистолетом. Практически любой протест может перерасти в беспорядки.



В любом обществе время от времени случаются вспышки беспорядков, но разве нет ощущения, что сейчас они учащаются?



Если полиция стреляет в кого-то - даже в опасного преступника, который пытался ударить ножом невинную жертву - это повод для грабежей и разрушений.



Если Верховный суд принимает решение, которое кому-то не нравится, тогда судьи встречают возле своих домов разъяренную толпу и вооруженных маньяков, пытающихся их убить.



Слишком многие ходят на протест с оружием. Ношение оружия для защиты себя и своей семьи - это давняя и уважаемая американская традиция. Ношение оружия для запугивания людей, с которыми вы не согласны - нет.



Страна разваливается



Америка буквально переживает распад. В нашу инфраструктуру десятилетиями вкладывали недостаточно средств. У нас настолько старая и перегруженная электросеть, что для того, чтобы ее обрушить, не нужен ЭМИ-удар: двух жарких недель в июне может быть достаточно.



Даже простая метель может вывести из строя значительные участки. Мы проводим электрические кабели в дома уже больше ста лет, но до сих пор не разобрались со снегом?



Нынешняя администрация любит говорить о том, как приведет в порядок нашу разваливающуюся инфраструктуру, но ее главная идея - заставить всех покупать электромобили и заряжать их от сети, которая уже не справляется с нагрузкой. Всем известно, что в нашей инфраструктуре проблемы, но ни у кого нет серьезного плана по их исправлению.



Нравственное разложение



Слишком многие хотят получить что-то даром - циничные корпорации, стремящиеся к монополии, и коррумпированные политики, готовые использовать свое положение ради денег.



Десятки миллионов американцев все еще верят в честную зарплату за честный труд, но очень многие в этом уже разочаровались. Слишком много людей отвергли представление о том, что деньги нужно зарабатывать.



У многих, похоже, вообще нет никаких устоев. Наркоманы покупают, продают и употребляют наркотики на улицах крупных городов, а местные политики закрывают на это глаза. Окружные прокуроры отменяют денежный залог и стремятся держать опасных преступников на свободе.



В стране проживает 340 миллионов человек. Если у нас не будет общего представления о том, что правильно, а что нет, если не будет набора норм морали, по которым мы все согласимся жить, США станут очень неприятным местом. Без объединяющего нравственного закона общество всегда разваливаются.



Страна разоряется



США все еще являются крупнейшей экономикой мира, которая продолжает расти, но большинство американцев не видят плодов этого роста. Зарплаты падают.



Вместо того, чтобы вернуть школы и колледжи к обучению полезным навыкам и защитить рабочих от дешевой нелегальной рабочей силы, наши политики просто пытаются занять еще денег и потратить их на переизбрание.



Посмотрите на часы государственного долга США. Прямо сейчас мы должны более 31,8 триллиона долларов, и эта сумма растет с астрономической скоростью.



Наше правительство сжигает десятки тысяч долларов быстрее, чем видишь, как цифры меняются. Миллион долларов каждые 36 секунд - ну, примерно: я не успевал нажимать кнопку на секундомере, чтобы засечь ровную сумму вроде 30 000 долларов.



В этой стране 128 миллионов платят подоходный налог, но мы никак не можем профинансировать все расходы, которые хочет осуществить наше правительство.



Да, говорят о том, что можно ввести налоги для богатых или заставить крупные корпорации платить вместо обычных налогоплательщиков, но все это неважно: в конечном счете деньги всегда идут из карманов простых рабочих.



Крупная корпорация может иметь юридическую личность, но она не является личностью на самом деле. Это совокупность людей, которые продают товары или услуги другим людям и, если корпорация должна платить более высокие налогов, в конечном итоге за это платят обычные люди - через более высокие цены или более низкие зарплаты.



Правительство должно прекратить тратить с таким размахом, но оно этого не сделает, потому что боится потерять голоса избирателей. Поэтому оно берет деньги в долг и надеется, что каким-то чудом мир продолжит давать нам в долг, и что его никогда не придется возвращать.



Проблема в том, что уже не за горами тот день, когда налоги не покроют даже проценты по нашему долгу. В течение следующих десяти лет мы потратим 10,5 триллиона долларов на выплату процентов - при этом придется одолжить еще триллионы, и наше правительство совершенно не представляет, как их возвращать.



Рано или поздно мир поймет, что мы никогда не вернем то, что взяли в долг, и нам перекроют этот кредитный поток. Через несколько дней после того, как это произойдет, страна окончательно развалится. Когда госслужащие не получат зарплату, а людям не придут социальные выплаты, США разлетятся на части.



Мы еще не прошли точку невозврата - пока. Но мы очень, очень близки к ней.



Автор: Кларк Барнс (Clark Barnes) - американский журналист, ведет авторский блог.

Перевод: Анна Полунина Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724880000





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