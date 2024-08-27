Бегство ради веры. Как Зеленский обнулил кружевные евротрусики, - В.Скачко

00:33 29.08.2024 27.08.2024



Владимир Скачко

обозреватель издания Украина.ру



Просроченный фюрер украинских неонацистов Владимир Зеленский забил очередной гвоздь в гроб с идеалами евромайдана, ради которых Украину в 2014 году поставили на грань развала и разрухи. Вплоть до тотального уничтожения в недалеком будущем.

Зеленский сделал весомый и реальный шаг к обнулению всех этих идеалов и к превращению страны в прямую противоположность тому, что было задекларировано на майдане и ради чего были пролиты и сейчас проливаются реки крови. И своей, и чужой.



Кроме соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС что было еще одной выстраданной и вожделенной мечтой евромайдаунов, которые сварили мозги в кастрюлях на головах, жгли покрышки и стучали черенками от лопат по асфальту и по ближним своим, которых они таковыми не считали? Правильно – мечта о свободном передвижении по миру, чтобы попить венский кофе на ступеньках оперы в австрийской столице, заедая французскими круассанами с припасенным из дому салом или, на худой конец, неаполитанской пиццей, притрушенной нашим укропчиком.



И Европа, будем объективны, пошла украинцам навстречу и предоставила им безвиз. Ограниченный, туристический, без права работать в Европе и рассчитывать на европейские зарплаты и пенсии, но все же право посещать континент- "старушку" более легко и свободно.



Благодаря этому подарку две трети тех, кто должен был бы защищать этот и безвиз, и это право в окопах спецвоенной операции (СВО) сдрыснуло из страны, как только в феврале 2022 года запахло жаренным. И никто уже и не вспоминает, куда делась дурочка со слюняво-умильным лицом инфантильного переростка, с трудом преодолевающего полноценный девичий пубертатный период, которая прославилась плакатом со словами про девочку, жаждущую кружевные трусики и ЕС.



Но такая мечта была не только у нее, а вот Зеленский сегодня взял, да и обгадил эту мечту об изысканном белье. Он дал две недели на решение ситуации с незаконным пересечением границы. И направил соответствующую команду своим нукерам -- представителям правоохранительных и антикоррупционных органов страны. Дескать, все пути отхода и исхода из Украины пресечь, все лазейки законопатить, а всех пойманных удирающих – на фронт.



Известный украинский журналист, публицист, политический аналитик

Чашу его расово правильного неонацистского терпения переполнило, как известно, то что народный депутат Украины Артем Дмитрук пересек границу в Одесской области, попал в Молдову, а уже оттуда – в Европу, откуда и строит Зеленскому полноценную и обидную козью морду. Да еще и нагло потешается над его попытками унифицировать страну и людей даже в вопросах веры. То бишь религии.



Чтобы понять, что произошло, нужно вернуться к тому что Верховная рада приняла, а Зеленский недавно подписал закон, фактически ставящий единственную каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) вне закона. За якобы службу Московскому патриархату (МП). Церкви отведено 9 месяцев на то, чтобы ее верующие или перешли в приходы Православной церкви Украины (ПЦУ), которую на скорую руку по заказу Запада создал в декабре 2018 года еще президент-барыга Петр Порошенко. ПЦУ эта мало кем признана, потому что откровенно раскольничья, а о ее сути говорит еще одна более подходящая расшифровка ее же названия – "Пустая церковь Украины": люди в ее храмы ходят неохотно даже по церковным праздникам и в малом количестве.



Их 401 находящегося в наличии нардепа за запрет УПЦ проголосовали 265 человек, и только два десятка нашлось смелых и совестливых, которые понимали, что Богом и верой не торгуют даже в угоду прибыльной конъюнктуре. Одним из таких и был 31-летний нардеп Дмитрук, который откровенно назвал продажных и эластичных в душе коллег "козлами" и "предателями".



Он оказался реальной и неожиданно удивительной личностью, это нардеп Дмитрук. В очень хорошем смысле этих слов.

По своей политической этимологии он – типичное порождение периода "зеленщины", когда внезапно победившему в 2019 году Зеленскому срочно подбирали политическую опору – создали партию "Слуга народа" (СН) и к парламентским выборам того же года набирали в нее и в ее предвыборный список в Раду кого попало, по объявлениям в газетах, соцсетях и на привокзальных нужниках. С у одним условием -- лишь бы они мало были связаны с прежними событиями и ментально и духовно обгадившимися политиками-майдаунами первой и второй волны (от Арсения Яценюка, Олега Тягнибока и Виталия Кличко до Петра Порошенко с его Владимирами Гройсманами и прочей никчемно-барыжной шелупонью).



Так в список СН попали и стали депутатами жадно-продажные второстепенные чиновники и общественные активисты, популярные свадебные генералы и собачьи парикмахеры, журналисты, дуркующие люди искусства, шоумены и даже один чемпион по пауэрлифтингу.



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Этим "слугой" -чемпионом и был Дмитрук из Одессы, где он, по его же словам, "первое время ночевал на вокзале и просто выживал. Чтобы прокормиться, искал любую работу: грузчиком, разносчиком, сторожем, продавцом. Работал круглосуточно. Днем торговал, а вечером - охранял. Потом даже стал небольшим предпринимателем, работал на пляжах. Параллельно учился и смог получить образование". Более того, стал успешным на избранном поприще: стал главой федерации профессионального бокса Одессы и Одесской области, основал собственный благотворительный фонд и два спортивных клуба, где также вел тренерскую деятельность. А также был членом общественной организации "Илья Муромец", занимавшейся работой с молодежью и соучредителем организации "Я одессит - мне не все равно".



Как и все, я откровенно смелся над этим пауэрлифтером с мандатом. Но, согласитесь, он оказался вполне приличным человеком, и я беру назад все свои обидные слова в его адрес. Хотя бы потому, что он похоже, с самого начала понимал, что из себя представляет Зеленский, и откровенно презирал его за это.



Еще до СВО, в 2021 году Дмитрук в числе шести депутатов "Слуги народа" не поддержал отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова, которого "съел" Зеленский, увидев в нем более умного конкурента и более вменяемого политика.



Зеленский уже тогда взъелся на Дмитрука и руками верных адептов инициировал процесс исключения Дмитрука из состава фракции СН и из состава комитета по вопросам правоохранительной деятельности. "Зеленые шестерки" с мандатами шефа не подвели и верноподданно Дмитрука отовсюду исключили. Но его убеждения не поколебали.

И тогда на Дмитрука натравили правоохранительные органы, которые открыли против него несколько уголовных производств. За его уже прямую депутатскую деятельность в Одесской области.



Когда Дмитрук выступил против запрета УПЦ, ему немедленно было объявлено подозрение по обвинению в нападении на правоохранителя и военного. Следствие и сейчас утверждает, что подозреваемый в Одессе с группой лиц совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа, причинил ему телесные повреждения и пытался отнять у него оружие.



В итоге Дмитрук бежал в Европу через Молдавию. И теперь против него открыто еще одно уголовное производство – за незаконное пресечение границы. В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины уже заявили: "Уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы". То есть масштаб репрессий и преследований, не исключено, готовится широкий и масштабный.



Сам Дмитрук уголовное преследование связывает со своей позицией по защите УПЦ. И благоразумно не разглашает, где он находится. Но уже заявил, что в одной из европейских стран хотели похитить его жену с детьми. Что и не удивительно: во-первых, Зеленский, ясное дело, хочет показательной расправы, потому что хочет своей решительностью доказать свою же правоту. Плюс выполнить заказ Запада, требующего силовой духовной трансформации украинского общества. В такой ситуации лучший способ защиты – нападение.



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Во-вторых, Зеленскому уже нечего терять. За свой президентский срок он не выполнил ни одного своего предвыборного обещания, которые касаются ни каких-то процедурных моментов устройства власти (типа отмены иммунитета депутатов), а именно жизни общества. Обещал мир – ведет войну, в которой может погибнуть страна. Сулил повышение жизненного уровня – страна опускается в пропасть нищеты и разрухи. Бравировал верностью свободам и правам человека – подверг нарушению и поруганию все из них.



И перечислять обманы и провалы Зеленского можно бесконечно. Но это были его провалы и обещания, данные в горячечном бреду и пылу предвыборной борьбы. А теперь, окончательно запрещая достижения майдана, полученные до него, Зеленский вообще обнуляет все достижения "революции достоинства". И она, революция, как и стоило ожидать, теперь пожирает и обещание, и людей. А скоро приступит и к руководителям. Потому-то Зеленский, похоже, и лютует – он чувствует неизбежное. Источник - Украина.Ру

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