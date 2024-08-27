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Национальный инвестиционный фонд создается в Узбекистане
00:38 29.08.2024

В Узбекистане создается Национальный инвестиционный фонд, который получит долю в 18 госпредприятиях и банках и разместит свои акции на IPO. В их числе - Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports, ТЭС, РЭС, Национальные электросети, "Худудгазтаъминот" и другие.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 27 августа подписал постановление о создании Национального инвестиционного фонда, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Документом утвержден перечень предприятий и коммерческих банков, государственная доля в которых будет передана для формирования уставного капитала фонда:

"Навоийазот", передаваемая доля - 25%;
"Региональные электрические сети" - 40%;
"Тепловые электрические станции" - 25%;
"Народный банк" - 30%;
"Узбекгидроэнерго" - 20%;
"Микрокредитбанк" - 40%;
"Узбектелеком" - 25%;
"Банк развития бизнеса" - 25%;
Uzbekistan Airways - 25%;
Uzbekistan Airports - 25%;
"Темирйулинфратузилма" - 25%;
"Худудгазтаъминот" - 40%;
"Тошшахартрансхизмат" - 25%;
"Узбекистон почтаси" - 25%;
"Национальные электрические сети Узбекистана" - 40%;
"Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа" - 40%;
"Узбекинвест" - 20%;
"Узсувтаъминот" - 40%.
Основными задачами фонда определены:

повышение рыночной стоимости чистых активов фонда;
размещение акций фонда на ведущих зарубежных фондовых биржах;
привлечение ведущих международных институциональных инвесторов для участия в процессах привлечения инвестиций в активы фонда и их приватизации;
внедрение стандартов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), переход на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), участие во внедрении стандартов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) в инвестиционных активах фонда.
Фонд будет создан в форме акционерного общества (АО), а его единственным акционером до публичного размещения акций (IPO) будет Министерство экономики и финансов.

Не менее 50% чистой прибыли инвестиционных активов фонда до 2030 года будет направлено на выплату дивидендов по итогам соответствующего года.

После размещения акций на бирже привлеченные средства будут направлены на инвестиции в указанные компании.

В январе 2023 года президент Сингапура Халима Якуб совершила государственный визит в Узбекистан. Одним из направлений сотрудничества между странами было определено привлечении сингапурской стороны в процессы приватизации в Узбекистане.

Тогда предлагалось создать совместный инвестиционный фонд для трансформации и реструктуризации государственных предприятий с целью дальнейшего вывода на IPO и привлечения внешних инвестиций.

В марте прошлого года делегация международного инвестиционного фонда Franklin Templeton в Ташкенте встретилась с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым. Стороны договорились создать Национальный инвестиционный фонд и разместить его акции на Ташкентской фондовой бирже. Это должно стать первым шагом из комплекса мер, призванных привлечь на местный фондовый рынок как широкие слои населения, так и крупных инвесторов из США, ЕС и других стран.

Franklin Templeton планировала открыть в Ташкенте собственный офис. Компания командирует в Узбекистан высококвалифицированных специалистов, которые будут сопровождать трансформацию и реструктуризацию предприятий госсектора.

Инвестиционный холдинг Franklin Templeton отсчитывает свою историю с 1947 года. На данный момент группа Franklin Resources насчитывает свыше 9000 сотрудников и имеет под управлением активы на сумму свыше 1,6 трлн долларов.

Колумнист "Газеты.uz" Карен Срапионов в своей колонке в апреле 2021 года рассказывал про успешную приватизацию стратегических госактивов в Румынии в 2000-е годы, предложив вариант организации приватизационного процесса.

В 2005 году правительство Румынии создало специальный инвестиционный фонд Fondul Proprietatea, в который были внесены части государственных пакетов акций 80 предприятий, включая такие стратегически важные объекты, как объекты генерации и распределения электричества (включая АЭС) и газа, морские порты в Черном море, аэропорты и другие предприятия.

В большинстве случаев вносились не полные контрольные пакеты акций, подлежащие приватизации, а миноритарные пакеты (10−20%), тем самым контроль (51% и более) над предприятием по-прежнему оставался у государства.

Несколько лет ушло на согласования, оценку и прочие законодательные изменения, а в 2008 году начат процесс отбора международного управляющего для такого фонда. В 2009 году победителем тендера среди более чем 30 инвестиционных компаний стала Franklin Templeton, входящая в топ-20 управляющих компаний мира с более чем 70-летней историей.

Привлечение крупного международного игрока с хорошей репутацией, опытом эффективного управления фондами и компаниями и обширной клиентской базой сразу помогло вывести страну на радар международных инвесторов. Более того, компания создала в Бухаресте крупнейший офис за пределами США, куда привлекла несколько десятков местных и иностранных специалистов, обеспечив передачу знаний, опыта и ноу-хау на местный рынок, отмечал Карен Срапионов.

Источник - Газета.uz
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