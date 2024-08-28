Что быстрее получит Сырский - орден "за Курск" или пулю в лоб за Покровск? РосАрмия уже в Селидово

00:39 29.08.2024

28 августа 24



Наши ворвались в Селидово, в рядах ВСУ - паника

Радомир Маркуш



Что быстрее получит Сырский – орден "за Курск" или пулю в лоб за Покровск?



Помимо освобождения Новогродовки, враг выбит из Мемрика и Калиново. Как прозорливо отмечают украинские паблики, это создает угрозу окружения националистов в Карловке, у которых остался один путь снабжения - через Галицыновку, к которой уже подходят российские войска. Кроме того, бои уже ведутся на окраине Селидово. Таким образом, темп продвижения составляет 5−7 километров в сутки, пишет в своем телеграм-канале политолог Юрий Баранчик.



По данным интернет-ресурса "Слухи Селидово", передовым отрядам ВС РФ удалось войти в город и дойти до улицы Мира. Эта информация согласуется с данными "Военной хроники", который увязывает сдачу украинскими военными Новогродовки с огромными проблемами управления войсками. "В Селидово российские войска закрепились вдоль улицы Школьная на глубину до 1.4 км", - информирует портал.



Даже самостийные эксперты пришли к выводу, что блицкриг провалился

Украинская "телега" со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ пишет, что на Покровском направлении ситуация приобрела черты системного кризиса, поскольку бои уже ведутся на окраине города Селидово, а русские ДРГ заходят в глубину населенного пункта, усиливая хаос в рядах захисников. Значит, ЛБС носит не сплошной характер, а очаговый, что позволяет русским штурмовикам заходить в тыл опорников ВСУ.



В частности, стало известно о сражениях около двух терминалов "Новой пошты", через которую поступало до половины военных грузов, прежде всего FPV-дронов и ранцев-глушилок. Они находятся на севере города и представляли большую ценность для "хероев".



Возбудилась нардепка Рады Марьяна Безуглая, которая написала в соцсетях гневный спич о том, что Новогродовка пала за 3 дня, "хотя там были фортификации". Известно, что якобы правдорубка имеет тесные связи с главой офиса президента Андреем Ермаком и "жжет" только тогда, когда ей прикажет серый кардинал незалежной.



"Окопы перед Новогродовкой были пусты. В городе также не было никаких признаков подготовки к обороне и наличия наших военных", - ругалась нардепка несмотря на то, что укровояки с передовой сообщали о тяжелых встречных боях с применением бронетехники от обеих сторон.



По словам Безугловой, "в некогда 20-тысячном городе практически не было украинской армии. 31-ю бригаду перед городом убрали, комбрига, за которого просил коллектив, сняли, и завели против него уголовное производство. Вместо этого сюда отправили неопытное подразделение".



Она заявила, что неделю тому назад "вышла на окраину Селидово в направлении Новогродовки и увидела там фортификации перед городом. "Я вошла в окопы, никто их не охранял, никого в них не было. Я прошла под землей и вышла в поле. За полем уже были русские. Больше никого не было. Я не взорвалась на минах, не встретила бойцов территориальной обороны - только одиночные насекомые были единственной жизнью в подготовленных фортификациях вокруг Селидово, к которому россияне стремились десять лет. Любой гражданский мог сделать то же, что и я", - возмущается нардепка.



Что интересно: бойцы 31-й ОМБр, которых якобы "убрали", назвали "собачку Ермака" глупой женщиной. Они уверены, что "баба из Рады" ничего не понимает в обороне, поскольку в окопы заводят "карандашей" за пару дней до начала боев, тогда как наблюдение ведется дистанционно. Роль передовых постов играют дроноводы, которые атакуют русских бойцов БПЛА-камикадзе.



Вопрос не в том, есть ли укровояки в окопах или на огневых точках, а в том, могут ли бомберы "Бабы Яги" остановить русских штурмовиков. Представитель роты "Птах Мадяра" сообщил, что ранцевые глушилки у наших ДРГ обеспечивают "щит" где-то на 100 метров.



Тем временем в Сети появились кадры зачистки "центровыми" многоквартирного дома, в котором засели ВСУшники. Захисников просто забросали гранатами, оператор украинских дроноводов издалека бессильно наблюдал за уничтожением своих побратимов.



Интересно, что параллельно обвинению Безуглой главком ВСУ Сырский сказал, что Россия не снимает войска с Покровского направления из-за Курской операции, а наоборот - сосредоточивает там свои усилия. По информации Сырского, ВС РФ перекинули в зону вторжения украинских сил около 30 тысяч военных из числа резервов и с других направлений.



Военные эксперты незалежной пишут, что руководства группировок "Хортица" и "Таврия" стягивают все силы в Селидово из-за опасения того, что россияне после захвата города развернутся на юг и срежут балкон в направлении Кураховки, а затем под удар подставят Курахово и весь южно-донецкий "балкон" с Угледаром.



Тег "Загинув у Курщині" отныне для похоронных волонтеров Украины под запретом, дабы не деморализовывать громадян

Но велика вероятность, что Селидово повторит участь Новогродовки из-за "плохой географии", дескать, здесь слишком широкий периметр обороны, на котором трудно организовать стабильную защиту. Мол, обязательно найдется участок, где "карандаши" просто убегут после первого же удара ФАБом, артиллерией или ТОсом.



Собственно, паника среди ВСУ уже наблюдается с нашей стороны. Как рассказали силовики ДНР, "средства объективного контроля показывают, что противник ушел с нескольких позиций на восточной окраине Селидова. По всей видимости, так на измотанную группировку действуют непрерывные удары российской артиллерии".



Что касается перспектив, то, согласно аналитике киевских экспертов, вероятная потеря украинской армией Селидово обеспечит группировке "Центр" ВС РФ выход в тыл позициям ВСУ в Украинске, Горняке и Курахово, где с очень большой вероятностью образуется "котел", который переплюнет Иловайск.



Параллельно начнется штурм Покровска с юга - со стороны Селидово, о чем свидетельствует накопление генералом Мордвичевым крупных резервов. В целом, самостийные эксперты считают, что ВСУ зря рассчитывают на оперативную паузу. Ее может и не быть.



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