 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава Шанхайского горсовета Дун Юньху огреб "пыжика" - оказался лютым взяточником
01:26 29.08.2024

Высокопоставленный чиновник из Шанхая получил пожизненный срок
Бывший председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей Дун Юньху был осужден за взятки

Бывший председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей (ПК СНП) китайского города Шанхая Дун Юньху был приговорен к пожизненному лишению свободы за получение взяток. Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа".

Приговор бывшему чиновнику вынес суд средней ступени города Хэфэй (провинция Аньхой). Личное имущество осужденного – в том числе полученные им незаконно деньги и ценности - будет конфисковано и передано в государственную казну.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Дун Юньху, злоупотребляя служебными полномочиями на различных постах, брал взятки за решение различных вопросов в таких сферах, как финансирование, кредитование, распределение земельных участков, хозяйственная деятельность предприятий и кадровые перестановки. Сумма полученых им взяток оценивается более чем в 148 миллионов юаней (более 1,7 миллиарда рублей по нынешнему курсу).

Источник - trud.ru
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