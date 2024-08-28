Россия "отдыхает". Государство возрождает Единую энергосистему страны, - ФСК

01:29 29.08.2024 Юрий Алексеев

28.08.2024

Чубайс "отдыхает"

Документ, вынесенный на общественное обсуждение, носит название "Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года", в которой заложено и будущее российского ТЭКа, и всего народно-хозяйственного комплекса. Ведь энергетика – это и есть кровеносная система экономики и социальной сферы любой страны, от состояния которой напрямую зависит развитие промышленного производства, транспорта, сферы услуг и ЖКХ, а значит, комфорт и качество жизни миллионов людей.



Новый план электрификации сравнивают с величайшим проектом советской эпохи ГОЭЛРО, ставшим ядром первой большой комплексной программы модернизации народного хозяйства страны. Реформаторы той далекой поры прекрасно понимали, что создание сети электростанций и есть тот фундамент индустриальной цивилизации, без которого нельзя совершить промышленной революции. План ГОЭРЛО продолжила Единая электро-энергетическая система МИР, сформированная в 1960-1980-е годы.



СССР из года в год наращивал производство электроэнергии, и обходилась она потребителю намного дешевле, чем сегодня. За шесть последних советских пятилеток (1961-1990 гг.) в РСФСР было введено в действие электростанций суммарной мощностью 177,2 млн кВт, а за шесть пятилеток реформ новой России (1991-2020 гг.) почти в четыре раза меньше (суммарной мощностью 46,5 млн кВт). Заметим при этом, что до 2000 года никаких прорывных проектов в энергетике не предпринималось, достраивали электростанции, спроектированные еще в советское время. На сооружение новых, более совершенных энергетических объектов денег у государства не находилось. По замыслам младореформаторов государство должно было постепенно уходить из экономики, предоставив рынку решать насущные проблемы страны. Но с энергетическим хозяйством такие "фокусы" не проходили: стремительно старело оборудование, требовалась модернизация электростанций и новые подходы к выработке энергии. Надо было срочно что-то делать, чтобы в один момент огромная страна не погрузилась во тьму.



Решить проблемы энергетического комплекса вызвалась команда системных либералов с подачи Анатолия Чубайса, который с 1998 по 2008 годы возглавлял госкомпанию РАО "ЕЭС России". Как ни странно, но именно он выступил с предложением о ее ликвидации, расчленив на десятки локальных активов.



Анатолий Борисович денег у государства не просил, а предложил раздробить единое хозяйство на множество компаний, которым достались бы электростанции, линии электропередач, распределительные сети. Распродать их активы хотели по-быстрому людям с большими деньгами, в том числе и зарубежным инвесторам.



Они и должны были, по замыслам реформатора, вложиться в техническое переоснащение ТЭЦ и ГЭС и преобразовать нашу энергетику до неузнаваемости. Однако энергетики, в том числе и некоторые члены правления РАО, выступали с резкой критикой такого подхода и призвали прекратить рыночные эксперименты с единой системой, связующей весь народно-хозяйственный комплекс страны. Как ни старались Чубайс и его единомышленники, но в одночасье переформатировать всю энергетику страны на свой лад им не удалось. Единая энергетическая система, созданная в советское время, трудно поддавалась расчленению и приватизации и работала вопреки гайдаровским законам рынка. Но желающих отхватить по куску от общего энергетического пирога и влиться в прибыльный бизнес это не останавливало. Если до реформы 1998-2008 годов собственникам успели раздать 22% от общего объема мощностей РФ, то за десять лет реформы в их руки уже перешло 55% предприятий большой и малой энергетики.



В итоге ЕЭС России разделили на 23 независимые компании, из которых в госсобственности оставили лишь две. Львиная доля прибыли за счет постоянно повышающихся тарифов стала уходить на сторону, оседая в офшорах. Реформаторы меньше всего думали об энергетической безопасности страны. Но Чубайс был абсолютно убежден, что все сделано правильно и цель реформы достигнута.



Он гордился тем, что после расчленения РАО ЕЭС за десять лет "в целом введено 39,8 тысяч МВт новых мощностей. При этом главный приватизатор, а ныне "независимый профессор из Глазго", предпочел не говорить об участившихся "технологических рисках", авариях и блэкаутах, сопровождавших затеянную им реформу, как и о резком спаде производства электроэнергии в 1991-1998 годах, преодолеть который так и не удалось. За шесть последних советских пятилеток (1961-1990 гг.) в РСФСР были введены в действие электростанции суммарной мощностью 177,2 млн кВт, а за шесть пятилеток реформ (1991-2020 гг.) в РФ в 3,8 раза меньше – суммарной мощностью 46,5 млн кВт.



Чубайс, наверное, никогда и не признает, что развал единой энергетической системы – сильнейший удар по родной стране. Необратимости реформы в области энергетики, о которой с высоких трибун заявлял Анатолий Борисович, помешали опасения зарубежных инвесторов. Ведь именно на их деньги и зарубежные технологии делался основной упор преобразований. Многие иностранцы не верили, что "энергетический эксперимент" в России продлится долго. Ведь многие страны в это время стремились к консолидации своих энергосистем. Представители крупного бизнеса опасались, что российские власти могут все отыграть назад и возродить ЕЭС.



Возрождать ЕЭС при Чубайсе никто не стал, но государству все же удалось в значительной степени сохранить контроль над энергетическим комплексом. Правда, вместо единой РАО "ЕЭС России" теперь на рынке работают несколько компаний – Интер РАО, "Газпром Энергохолдинг", "Русгидро". Помимо них в отрасли остается еще множество сетевых компаний, которые и создают немало проблем.



Сегодня с построением суверенной экономики по отношению к энергетике возобладал государственный подход. Электросети снова собирают в единую компанию. В 2022 году под государственный контроль перешли "Юнипро" и "Фортум". Количество мелких электросетевых "компашек" поступательно сокращается.



А с 1 января 2025 года, по планам Минэнерго, в стране начнет работать системообразующая электросетевая компания, и все финансовые поступления будут зачислять в бюджет этого государственного предприятия. Исключение будет сделано разве что для Москвы.



На встрече с Владимиром Путиным генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин значимым событием назвал присоединение распределительных компаний к федеральной сетевой компании. И теперь в масштабах страны мы имеем единый центр и ответственности, и управления как магистрального, так и распределительного комплекса. В монополию включили магистральные электросети Крыма, Новосибирской области и Красноярского края. Только за один год специалисты "Россетей" выявили 23 тысячи бесхозных, а точнее, брошенных новыми хозяевами объектов энергетики. Их тоже ставят на баланс. Руководитель "Россетей" пообещал не оставить без света и присоединенные в ходе СВО территории.



Государство стремится выстроить единый магистральный комплекс, подобный разрушенной РАО ЕЭС. Разработкой реформы, направленной на консолидацию электросетевого рынка, с 2021 года занимается Минэнерго. В каждом регионе страны создаются свои системообразующие территориальные сетевые организации (СТСО), статус которых закрепляют поправки в федеральный закон "Об электроэнергетике". СТСО и будут поставлять энергию конечному потребителю, эксплуатировать объекты, осуществлять их капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию. Другие организации смогут оказывать им услуги. Так что "сфера оказания услуг по передаче электроэнергии" теперь, как сказано в документе, "не является потенциально конкурентным видом деятельности и изначально носит естественно монопольный характер". Это положение и вызвало критику экспертов, защищающих права мелких хозяев энергетических предприятий, усмотревших в энергетической реформе нерыночный подход. Хотя и рыночных механизмов в правительственной госпрограмме модернизации тепловых электростанций на 2022–2031 годы более чем достаточно. "Рыночными механизмами" должно быть обновлено около 41 млн кВт мощностей. Словом, работы для частников-инвесторов непочатый край. Намеченный на 2022–2027 году запуск (заметим, не реализация) проектов модернизации на 26 млн кВт фактически запущен только на 4,5 млн кВт. Но предприниматели стремятся отбирать для модернизации не проблемные, а относительно "молодые" ТЭС с не очень изношенным энергетическим оборудованием.



Не очень привлекает бизнес запущенное тепловое хозяйство, которое в первую очередь нуждается в модернизации. Вот и получается, что национализировать придется не отдельные теплосети и котельные, а всю систему, чтобы не оставить страну без тепла и света.



Новый план электрификации предполагает строительство восьми гидроэлектростанций (ГЭС) и шести проектов гидроаккумулирующих станций (ГАЭС). До 2042 года энергосистему Росси должны дополнить 11 новых больших и малых атомных станций в дополнение к уже строящимся. Их возведут в Ростовской, Челябинской, Свердловской, Томской областях, в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, в Чукотском автономном округе и Якутии. К 2036 году установленная мощность всех АЭС России должна превысить 34 500 МВт, что составит 12,3% общей установленной мощности всех электростанций. А к 2042 году доля атомной энергетики увеличится до 15,9%.



На повестке дня – перепроектирование недостроенной Крапивинской ГЭС, строительство Тельмамской ГЭС в Иркутской области мощностью 450 МВт. (она должна заработать в 2031 году), Ивановской ГЭС в Бурятии мощностью 210 МВт (срок сдачи – 2035 год, причем первый агрегат хотят запустить в 2032-м). Среди гидроаккумулирующих станций особо выделяются проекты Ленинградской ГАЭС (мощность 1,17 ГВт), Загорской ГАЭС-2 (840 МВт), Центральной ГАЭС (1,3 ГВт), Лабинской ГАЭС (600 МВт), Балаклавской ГАЭС (330 МВт) и Приморской ГАЭС (600 МВт). В 2039 же году в Якутии должна быть запущена Канкунская ГЭС (1 ГВт). Мы не отказываемся и от ветроэлектростанций, и от солнечных станций (к концу 2042 года их мощность должна будут составить 7,6% (22 700 МВт).



На все эти и другие грандиозные проекты потребуется огромная сумма – более 41 трлн рублей. Таков совокупный объем инвестиций в отрасль до 2042 года. Понятно, что необходимый объем капитальных вложений нельзя покрыть за счет одних тарифов. Потребуются и государственные, и частные вложения в энергетику. Но какие бы грандиозные объекты не строились, все они должны быть объединены в единое энергетическое пространство. А значит в той или иной форме необходимо возрождение РАО ЕЭС, единой государственной компании, которая включала бы в себя как генерацию, так и сетевые активы и распределение выработанного электричества. В противном случае, как показал опыт предыдущих лет, эффективность управления энергетическим комплексом сильно снижается. И это понятно. Не понятно другое: почему новый долгосрочный план строительства энергетических объектов в стране основан на прогнозе резкого замедления потребления энергии в России? Если сейчас ежегодное потребление энергии в стране увеличивается примерно на 2,5%, то через 10 лет, по расчетам авторов плана, прирост потребления сократится в 2,5 раза (то есть до 1% в год). А после 2038 года прирост потребления энергии в нашей стране будет составлять вообще всего 0,7% в год – то есть в 3,5 раза меньше, чем сегодня. Заметим, что даже в самых мрачных глобальных сценариях средний прирост потребления электроэнергии в мире не опускается ниже 1% в год. Понятно, что излишки электроэнергии можно продать за рубеж. Но при этом необходимо подумать и об интересах своей страны. Если государство берет курс на развитие, то и электроэнергии должно быть столько, чтобы хватило всем отраслям экономики и простым гражданам.



Для успешного развития России в новых геополитических условиях необходимо создать все условия, чтобы серьезно нарастить экономический потенциал страны, обеспечив его устойчивой энергетической базой.



Уже сегодня потребление электроэнергии, несмотря на санкции, значительно увеличили машиностроители и металлурги, военная промышленность, ОАО РЖД, южные порты. Спрос на электричество вырос во всех энергосистемах страны, но заметнее всего – на Дальнем Востоке, в Сибири и на Юге. Впрочем, обсуждение "Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года" только начинается.



Главное, что представленный план вписывается в новую реформу энергетики, на этот раз не разрушительную, а собирательную. Источник - столетие

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