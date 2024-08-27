Киргизская Чолпон-Ата. Стартовал Кубок президента по козлодранию (кок бору)

01:35 29.08.2024

В Чолпон-Ате стартовал Кубок президента по көк-бөрү



"Sport АКИpress" - В городе Чолпон-Ата 28 августа стартовал Кубок президента по көк бөрү, сообщила пресс-служба Минкультуры.



Всего в соревнованиях участвуют 14 команд.



Турнир связан со Всемирными играми кочевников и проводится на основе олимпийской системы.



- Ак-Суу;



- Алтын-Альянс;



- Ак-Илбирс;



- Ысык-Ата;



- Казарман;



- Ала-Арча;



- Талас шаары;



- Бапа Барскоон;



- Бийиктик;



- Ичке-Суу;



- Асанбек-Ата;



- Кара-Ой;



- Шахтер;



- Чүй-Токмок.