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    Афганистан   | 
Талибы уверяют о ликвидации ИГ и искоренении производства наркотиков
08:04 29.08.2024

На территории Афганистана полностью уничтожены формирования "Исламского государства", активность террористической группировки сведена к нулю, заявили представители МВД правительства "Талибана".

А те страны, которые говорят об обратном, пусть предоставят доказательства присутствия ИГ в Афганистане, сказал представитель МВД Абдул Матин Кани. По его словам, Афганистан не представляет никакой угрозы и для других стран, передает TOLOnews.

На брифинге, посвященном годовой деятельности министерства (в период с апреля 2023-го по март 2024 года), талибы заявили, что впервые за 40 лет страну можно признать безопасной – афганцы путешествуют по разным провинциям, не опасаясь за свою жизнь, сообщает Ariananews.af.

По утверждению функционеров "Талибана", уровень преступности в Афганистане за год снизился на 30%, а все крупные религиозные и национальные праздники и церемонии прошли по всей стране без каких-либо инцидентов, связанных с безопасностью.

В МВД также отметили, что ведомство предприняло серьезные действия по искоренению выращивания, производства и оборота наркотиков в Афганистане.

"В результате эта незаконная деятельность была практически искоренена. Более того, маковые поля по всей стране были уничтожены, наркоманы получили лечение, а те, кто участвовал в торговле наркотиками, были привлечены к ответственности по всей строгости закона", - утверждают чиновники министерства.

В МВД сообщили, что за прошедший год изъяты 3643 тонны наркотических веществ, ликвидированы 790 объектов по производству и переработке наркотиков, а также по производству алкогольной продукции и одурманивающих средств.

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Какие они – главные угрозы для Центральной Азии?
За наркооборот арестованы 10,5 тысячи человек. Кроме того, 17,6 тысячи га земли очищены от посевов мака.

Между тем, По данным Агентства по контролю за наркотиками РТ, в первом полугодии 2024 года в Таджикистане было изъято около 3,1 тонны афганских наркотиков, что на 619 кг (25%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Эксперты и власти многих стран региона регулярно заявляют об угрозах деятельности "ИГ-Хорасан" ("Вилаята Хорасан") и других террористических организаций в Афганистане. Выступая на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в июне в Алма-Ате, председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали отметил, что "Афганистан вновь превратился в рассадник терроризма, на его территории укрепляют свои позиции десятки террористических и экстремистских группировок".

Источник - asiaplustj.info
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