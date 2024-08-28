Талибы уверяют о ликвидации ИГ и искоренении производства наркотиков

08:04 29.08.2024

На территории Афганистана полностью уничтожены формирования "Исламского государства", активность террористической группировки сведена к нулю, заявили представители МВД правительства "Талибана".



А те страны, которые говорят об обратном, пусть предоставят доказательства присутствия ИГ в Афганистане, сказал представитель МВД Абдул Матин Кани. По его словам, Афганистан не представляет никакой угрозы и для других стран, передает TOLOnews.



На брифинге, посвященном годовой деятельности министерства (в период с апреля 2023-го по март 2024 года), талибы заявили, что впервые за 40 лет страну можно признать безопасной – афганцы путешествуют по разным провинциям, не опасаясь за свою жизнь, сообщает Ariananews.af.



По утверждению функционеров "Талибана", уровень преступности в Афганистане за год снизился на 30%, а все крупные религиозные и национальные праздники и церемонии прошли по всей стране без каких-либо инцидентов, связанных с безопасностью.



В МВД также отметили, что ведомство предприняло серьезные действия по искоренению выращивания, производства и оборота наркотиков в Афганистане.



"В результате эта незаконная деятельность была практически искоренена. Более того, маковые поля по всей стране были уничтожены, наркоманы получили лечение, а те, кто участвовал в торговле наркотиками, были привлечены к ответственности по всей строгости закона", - утверждают чиновники министерства.



В МВД сообщили, что за прошедший год изъяты 3643 тонны наркотических веществ, ликвидированы 790 объектов по производству и переработке наркотиков, а также по производству алкогольной продукции и одурманивающих средств.



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Между тем, По данным Агентства по контролю за наркотиками РТ, в первом полугодии 2024 года в Таджикистане было изъято около 3,1 тонны афганских наркотиков, что на 619 кг (25%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.



Эксперты и власти многих стран региона регулярно заявляют об угрозах деятельности "ИГ-Хорасан" ("Вилаята Хорасан") и других террористических организаций в Афганистане. Выступая на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в июне в Алма-Ате, председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали отметил, что "Афганистан вновь превратился в рассадник терроризма, на его территории укрепляют свои позиции десятки террористических и экстремистских группировок".