Гидрогеологическую службу создали в Казахстане

09:26 29.08.2024

КазТАГ – Гидрогеологическую службу создали в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра.



"По поручению президента Казахстана при министерстве водных ресурсов и ирригации создана Национальная гидрогеологическая служба", - говорится в сообщении.



Сообщается, что на данный момент сформирован департамент с двумя управлениями, которые занимаются вопросом воссоздания данной службы.



Отмечается, что Национальная гидрогеологическая служба будет обладать организационными и другими необходимыми полномочиями для проведения государственной политики в сфере управления подземными водами, поисково-разведочных работ и их государственного мониторинга. "На особом контроле будут вопросы рационального использования подземных вод", - дополняется в сообщении.



Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что по прогнозам запасы подземных вод в Казахстане составляют около 40 кубометров, из которых 15 кубометров уже готовы к использованию. На данный момент только 7-10% этих ресурсов задействованы в экономике страны.