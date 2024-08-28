Курская дуга наизнанку: причины, последствия, - А.Акопян

10:39 29.08.2024 28 августа 2024



О возможных политических целях Киева в атаке на Курскую область сказано достаточно: цели одна другой фантастичнее, друг другу противоречат, причем все заявлены его же командой. Куда больше вопросов связано с военными целями Киева. Захват Курска, Белгорода, Брянска? Повторение уже знаменитого русского "Очеретинского цветка"? Не менее фантастично. Попытаемся рассуждать, опираясь строго на факты.



Был ли "договорняк" не распространять широкомасштабные действия на границу западнее Харькова? Его не было, поскольку была вполне официальная договоренность. В Стамбуле 29 марта 2022 года о выводе ВСР из Киевской, Черниговской и Сумской областей в качестве "жеста доброй воли", что подразумевало безопасность сопредельных областей РФ. О Харьковской области речь не шла, но оттуда, кроме небольшого участка за Осколом, нас выбили в сентябре того же года.



Когда же в мае этого года ВСР начали трансграничное наступление на севере Харьковщины, США "пригрозили" России, что в случае "расширения конфликта" на новые участки границы, т. е. еще западнее, Вашингтон пересмотрит свои решения о поставках вооружений и разрешении на их применение. Важно, что Вашингтон считал договоренность о "жесте доброй воли" действующей. Наступление западнее Харькова начал Киев. Договоренность больше не существует, ее нарушила Украина. Конечно, для США это не аргумент, они вольны поступать, как считают нужным. Россия теперь тоже.



Почему "проворонили" украинское наступление? Здесь три основные версии. Первая. Банально не видели, что маловероятно. Вторая. "Не ожидали вероломного нападения", "22 июня ровно в четыре утра…" и т. п. О концентрации противника на границе знали, но считали это проявлением киевской и западной паранойи по поводу якобы готовящегося второго броска российской армии на Киев. Паранойя была настолько нарочитой, что могли бы и догадаться: деза. Но не догадались.



Третья версия. Весьма популярная среди диванных экспертов вроде автора, не имевших реального представления о том, что произошло 6 августа и принявших за чистую монету чье-то заявление вечера того же дня о том, что "враг остановлен", а значит, завтра, 7 августа переходим в контрнаступление. "И на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом!". До Киева и Львова. Это на третьем-то году войны.



Отсюда же конспирологический шепоток: "А не заманили ли мы врага в эту ловушку специально?". Тем более, что сам бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Чарльз Фриман (спец по Ближнему и Дальнему Востоку) в интервью какому-то YouTube-каналу заявил об украинцах: "Они попали прямо в российскую ловушку, на мой взгляд". Правда, по мере роста "сопутствующего ущерба", особенно среди гражданского населения, версия выглядела все более кощунственной и притухла.



Более идиотским выглядит только лозунг: "Впервые после Великой Отечественной враг на русской земле!". Враг на русской земле с 1991 года. Под ним Киев, Одесса, Харьков. Если кто-то еще не признал границу между бывшими РСФСР и УССР новой границей нового Рейха.



К попытке сравнивать бои в Курской области с Курской дугой лета 1943 года вопросы более интересные. Почему Владимир Зеленский и Александр Сырский (соответственно верховный главком и главком ВСУ) выбрали именно это направление? Участок крайне неудобный для наступления, буквально с самой вершины "Сумского угла". Какая-то Курская дуга наизнанку. Возможно, расчет был на то, что Владимир Путин сильно разозлится и даст приказ немедленно отрезать эту "нашлепку" фланговыми ударами. Но как оказалось, ситуация по ту сторону границы далеко не покрыта "туманом войны" и уже в первые дни российские СМИ и Z-блогеры сообщали, что во вторжении участвует примерно треть сил ВСУ (8−10 тысяч) из всех дислоцированных в оперативном районе, а другие две трети сосредоточены западнее и южнее "угла".



Т.е. расчет был на то, что, ударив во фланги ВСУ, сама российская армия подставится под фланговые удары ВСУ с запада, условно от многострадального Теткино, и с юга со стороны Колотиловки. Все ведь помним "окружение окружающих" под Ржевом и Вязьмой. Поскольку задумка не сработала, пришлось втягивать эти силы в воронку имеющегося прорыва: не комильфо так быстро выводить войска после громких заявлений о "переносе войны на территорию агрессора", о создании "зоны безопасности" и т. п. Ах, да, еще и о создании оккупационных комендатур.



Похоже, с начала этой недели командование ВСУ скорректировало амбиции дальнейшего продвижения между Коренево и Мартыновкой (т.е. на север; теперь это слишком опасно) и в первую очередь пытается растянуть "нашлепку" вдоль границы по удобным рубежам, например, по Сейму от излучины в районе Комаровки и далее вниз по течению на запад до границы. Мосты через реку уничтожены, за понтонами идет охота. Но российская армия бежать вплавь на правый, северный берег Сейма не спешит. Именно здесь, у Комаровки идут самые жесткие бои. А на другом фланге нашим войскам даже удалось подпереть "нашлепку", освободив Борки и Спальное.



Работают все. Так, в сети вовсю разгоняется информация о том, что ВСУ вот-вот начнут наступление где-то еще: на Брянскую область или на Белгородскую. Наши всеядные блогеры такое охотно подхватывают. Хайп превыше всего. Во вторник даже вместо одной Нехотеевки, которую обстреляли ВСУ, нашли на карте целых три, которые ВСУ "с минуты на минуту возьмут штурмом". Наши поздравления ЦИПсО.



Если у Зеленского и Сырского была действительно вменяемая военная цель, то это та, о которой тоже сказано немало: вытянуть российские резервы из Донбасса. Но и она безусловно была обречена на неудачу. Пусть теперь не на полудюжине, но на трех, ключевых, направлениях российская армия успешно наступает: 1) Дзержинск (Торецк), еще важнее: 2) Гродовка - Димитров (Мирноград) - Красноармейск (Покровск) и самом важном: 3) Селидово - Украинск.



А обеспечивают эту успешность в первую очередь удержание инициативы, непрерывность, заходы в города на плечах неприятеля. Ошеломляющего численного и материального превосходства в три-пять раз "по науке", о котором пишут неприятельские ресурсы, у русской армии нет. Превосходства в БПЛА и РЭБ нет и "в один раз". В Новогродовку входило столько же наших бойцов, сколько из нее выходило или выбегало их бойцов. Это просто факт. Труднообъяснимый, но тем не менее. Оборонительные линии, которые неприятель строил восемь лет, остались позади. Остановить наступление и дать противнику, ошеломленному, но не сломленному, несколько месяцев было бы непростительно.



Кроме того, задача-минимум в Курской области это простая стабилизация фронта, формирование какой-никакой ЛБС. Если задача наступления на Сумы, Чернигов, Киев здесь пока не ставится, то и штурмовикам, "заточенным" на города, элите этой войны, здесь делать пока нечего. Зеленскому соврать, как воды напиться, но слова о том, что курская операция "выполнила свои задачи" на фоне падения очередного города в Донбассе будут выглядеть крайне неубедительно. Придется как-то иначе отвечать на неудобные вопросы подведомственного населения. И это будет не самый мощный удар по психике украинцев.



Россия "выносит" топливно-энергетический комплекс Украины. Да, вопросов больше, чем ответов. Из важнейших: почему это не было сделано вчера и что будет завтра? Опять, уничтожив по одной ТЭС и ГЭС, проявим на полгода и более жест доброй воли или доведем дело до конца? Конец это, собственно, уничтожение украинских городов и ПГТ, как классов населенных пунктов с более или менее централизованным обеспечением электричеством, а значит, водой, продуктами, теплом, канализацией. И 10 миллионов новых украинских беженцев в Европе. Которые просто пойдут по дорогам, пока тепло. Которых не остановят никакие пограничники ни по ту, ни по другую сторону границы.



Но скорее всего операция будет ограничена по времени и целям. Слово "геноцид" еще не прозвучало? Нет, не в 2014 году, после отключения Крыма от электричества и перекрытия канала, а сегодня? Стрельба из танковых орудий по гражданским легковушкам и погоня FPV-дронов за бегущими женщинами - это тоже другое.



Тем не менее, два серьезных потрясения украинское общество все же ждут. Не все украинцы ежедневно смотрят на карту боевых действий. Ничего, те, кто смотрит, им расскажет. Почти два года после злополучного сентября 2022-го линия фронта… почти не менялась. Нет, конечно менялась, и очень существенно! Но ее общая конфигурация - "линза", выгнутая в сторону Донбасса, оставалась неизменной. Выполнение задач на трех указанных направлениях, повторим: 1) Дзержинск (Торецк), 2) Гродовка - Димитров (Мирноград) - Красноармейск (Покровск) и 3) Селидово - Украинск, "выгнут линзу" в обратную сторону. Линия фронта, выгнутая в твою сторону, психологически "атакует" твою территорию. И, кстати, значительно облегчает и ускоряет переброску сил с участка на участок той стороны, которая внутри "линзы": здесь просто логистика, меньше расстояния. Украинские эксперты не забывали этим похвастать.



Если этот аргумент кажется вам смешным, послушайте публичные лекции американских военных историков, комментировавших ход кампаний Первой и Второй мировых войн. Еще с деревянными или пластиковыми указками у карты. И с рассуждениями о том, какой прямой и подспудный психологический эффект оказывали такие изменения привычной картины. И не только на обывателей.



Вероятно, основное внимание Красноармейскому направлению будет уделено только после решения основных задач в Селидове и Украинске: нельзя наступать длинным клином шириной всего в 15 километров. Далее либо Горняк строго на юг, либо, при благоприятных условиях, более широкий охват с точкой выхода западнее Кураховского водохранилища. Хороший результат: линия "Селидово - Большая ("Великая") Новоселка. Естественно, не прекращая активных действий и в направлении Красноармейска.



А далее и от Красноармейска, и от Большой Новоселки по два десятка верст до Днепропетровской области. И первый освобожденный хутор на ее территории станет для Киева, может быть, более тяжелым ударом, чем абстрактная конфигурация линии фронта. Будьте уверены, украинские эксперты станут доказывать, что хутор это всего лишь хутор. Но почему-то будут доказывать это, нервно жестикулируя и натужно смеясь.



Альберт Акопян (Урумов) Источник - eadaily.com

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