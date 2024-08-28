Визит Салливана в Китай закончился полным фиаско: чем ответил Пекин

11:00 29.08.2024

Советником президента США по национальной безопасности Джейк Салливан у разбитого корыта, его визит в Китай первый за восемь лет - закончился полным фиаско. Салливан пытался договориться о визите Джо Байдена в Пекин сразу после выборов, но в итоге сошлись лишь на телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином. На это обратил внимание политолог Малек Дудаков.



"Переговоры Салливана с китайской стороной вылились в долгие препирательства о Тайване, Украине, Филиппинах и других точках напряженности. Видно, что Пекин уже настраивается вести дела со следующей администрацией в США. Салливан же вместе с Байденом нынче хромые утки",

- пишет Дудаков в своем телеграм-канале.

Он отмечает, что в преддверии визита Салливан заставил Канаду установить тарифы на импорт китайских электрокаров и металлов.



"Ну а Китай вводит ограничения на импорт агропродукции из Евросоюза, что может разорить многих европейских фермеров. И на Западе уже почувствовали эффект от дефицита редкоземельных металлов, которые перестали поступать из Китая. Пекин также ограничил поставки галлия и германия в западные страны. Они применяются при создании чипов, солнечных панелей, систем 5G, радаров и систем ПВО. Стоимость германия подскочила на 52%. Чипмейкерам и военным корпорациям США грозит настоящий „редкоземельный кризис"",

- перечисляет ответные ходы Пекина эксперт.



Причем Китай на этом не останавливается, продолжил Дудаков. Сейчас еще вводятся ограничения на экспорт графита и антимонита, используемых при производстве боеприпасов, очков ночного видения и высокоточной оптики. 95% редкоземов поступают в США из Поднебесной.



"Их нехватка может привести к коллапсу американского ВПК и многих других сфер экономики. Вот она цена спровоцированной торговой войны с Китаем, последствия которой для США будут очень неприятными",

- указывает политолог.



EADaily в этой связи добавляет: китайское издание Global Times даже воздержалась назвать формат "нового раунда взаимодействия глав государств КНР и США в ближайшем будущем", которое обсудили министр иностранных дел КНР Ван И и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Отмечается, что Ван И "провел откровенные, предметные и конструктивные китайско-американские стратегические переговоры". В заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, сказано, что Салливан и Ван И обсудили на встрече планы проведения в ближайшие недели телефонного разговора американского лидера Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

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