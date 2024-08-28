Суд назвал имена еще пяти фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

11:06 29.08.2024

По делу о теракте в "Крокус сити холле" проходят еще пять человек. Речь идет о Гадоеве Ш.Н., Исмоилове З. А., Солиеве М. А., Солиеве У. А. и Хамидове Х. А. В четверге, 29 августа, им продлили меру пресечения по делу, сообщила пресс-служба московских судов. До этого момента их имена не назывались.



В августе свой арест по делу обжаловали другие подозреваемые по делу - Алишер Касимов, Исроил Исломов, Диловар Исломов и Аминчон Исломов. Их обвиняют по ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса - теракт, повлекший причинение смерти человеку. Арест четырех предполагаемых исполнителей теракта - Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова был продлен в середине августа.



Взрыв в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Тогда вооруженые автоматическим оружием мужчины вбежали в концертный зал и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт группы "Пикник". Позже они подожгли зал и скрылись. Во время теракта погибли 145 человек, более 550 - пострадали.