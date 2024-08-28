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|В Узбекистане приступил к работе новый посол Израиля
11:09 29.08.2024
Глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов принял копии верительных грамот нового посла Израиля Гидеона Лустига.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов 28 августа принял копии верительных грамот вновь назначенного посла Израиля в стране Гидеона Лустига, сообщила пресс-служба МИДа.
"Обсудили ряд направлений двустороннего сотрудничества, особенно в сфере передовых технологий. Призываем к скорейшей стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, необходимой для всеобщего благополучного развития", - написал Бахтиер Саидов в публикации в своем Telegram-канале.
Глава МИДа также пожелал послу продуктивной работы в Узбекистане.
Предыдущий посол Израиля Зеавит Бен-Хиллель завершила дипломатическую миссию в июле.