В Южной Корее начал работу новый посол Узбекистана

11:10 29.08.2024

Алишер Абдусаломов приступил к обязанностям посла Узбекистана в Южной Корее. Ранее он возглавлял секретариат председателя Сената.



Вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Южной Корее Алишер Абдусаломов 29 августа прибыл в Сеул, сообщает ИА "Дуне".



