|12:52 Драл потомство. Швейцарская прокуратура лишила Дурова родительских прав
12:31 Ташкент Для решения проблем предприятий за ними закрепят особых "ответственных лиц"
12:29 Против "Узбекнефтегаза" открыто дело за нарушение законодательства о конкуренции
12:25 Удар по Киевской ГЭС обанкротил украинские мошеннические колл-центры, - МК
11:36 "Божья роса". Об особенностях восприятия действительности главой МАГАТЭ
11:32 Донбассфронт. РосАрмия продолжает наступление
11:26 В Бишкеке хотят построить отдельный Правительственный городок. Это так удобно...
11:22 Талибы рассчитывают ежегодно зарабатывать $450 млн на транзите газа через ТАПИ
11:20 США требуют от Индии сделать выбор между Америкой и Россией
11:18 Великое кольцо Евразии
11:10 В Южной Корее начал работу новый посол Узбекистана
11:09 В Узбекистане приступил к работе новый посол Израиля
11:06 Суд назвал имена еще пяти фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
11:00 Визит Салливана в Китай закончился полным фиаско: чем ответил Пекин
10:40 Курская дуга наизнанку: причины, последствия, - А.Акопян
10:39 Курская дуга наизнанку: причины, последствия, - А.Акопян
09:26 Гидрогеологическую службу создали в Казахстане
08:04 Талибы уверяют о ликвидации ИГ и искоренении производства наркотиков
01:42 Дуров оправдал фамилию. Лошадью ходи.., - К.Стрельников
01:35 Киргизская Чолпон-Ата. Стартовал Кубок президента по козлодранию (кок бору)
01:29 Россия возрождает Единую энергосистему страны, - ФСК
01:26 Глава Шанхайского горсовета Дун Юньху огреб "пыжика" - оказался лютым взяточником
01:18 Евдокия Шереметьева: Война уже давно не "политика", а вопрос выживания
00:39 Что быстрее получит Сырский - орден "за Курск" или пулю в лоб за Покровск? РосАрмия уже в Селидово
00:38 Национальный инвестиционный фонд создается в Узбекистане
00:33 Бегство ради веры. Как Зеленский обнулил кружевные евротрусики, - В.Скачко
00:28 Создание Центральноазиатского союза откладывается, - Виктория Панфилова
00:20 Кларк Барнс: 5 признаков того, что для США наступает коллапс
00:15 Россия ввела санкции в отношении американских журналистов
00:03 Нью-Дели наращивает присутствие в Центральной Азии, - В.Панфилова
00:01 Похоже, росракеты накрыли в Староконстантинове первые украинские F-16. Убит подполковник Месь
|В Южной Корее начал работу новый посол Узбекистана
11:10 29.08.2024
Алишер Абдусаломов приступил к обязанностям посла Узбекистана в Южной Корее. Ранее он возглавлял секретариат председателя Сената.
Вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Южной Корее Алишер Абдусаломов 29 августа прибыл в Сеул, сообщает ИА "Дуне".
До назначения он возглавлял Секретариат председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана. Абдусаломову 40 лет, он окончил Международный Вестминстерский университет в Ташкенте и Университет Кенг-Хи в Южной Корее.
Трудовую карьеру Алишер Абдусаломов начал в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана (ныне Министерство инвестиций, промышленности и торговли), где прошел путь от ведущего специалиста до начальника Главного управления. С 2013 по 2016 годы он был советником по торгово-экономическим вопросам в посольстве Узбекистана в Японии, а с 2018 по 2024 годы занимал аналогичную должность в Южной Корее.
Алишер Абдусаломов сменил Виталия Фена, возглавлявшего с небольшим перерывом посольство Узбекистана в Сеуле с 1995 по 2024 годы. Виталий Фен, на протяжении 25 лет возглавлявший дипломатическую миссию Узбекистана в Сеуле, в июне скончался в возрасте 76 лет.
Новый посол намерен укреплять сотрудничество между Узбекистаном и Южной Кореей, уделяя особое внимание экономическим, культурным и дипломатическим аспектам, говорится в сообщении.