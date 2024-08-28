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Великое кольцо ЕвразииВеликое кольцо Евразии
11:18 29.08.2024

Россия последовательно выстраивает весь комплекс евразийских отношений в целях придания "Хартленду" доминирующего веса и значения в мировых делах

28.08.2024 | Юрий БОРИСОВ

Территориальное размежевание Йемена по состоянию на 2024 г.

Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Йемена Шайа Мохсен аз-Зиндани 27 августа с.г. провели переговоры в Москве.

"Убежден, что ваш богатейший опыт в сфере дипломатии, международной политики будет способствовать преодолению нынешних трудностей и укреплению международных позиций вашей страны в интересах йеменского народа", – сообщил глава российской дипломатии, добавив про предстоящий обмен мнениями "о ситуации в вашем регионе и о тех усилиях, которые необходимо продолжать и удваивать, утраивать для того, чтобы преодолеть нынешний кризис в Йеменской Республике, восстановить единство страны и обеспечить надежные условиях для ее развития в интересах йеменского народа".

Очевидно, что для такого сближения у Москвы должны быть весьма серьезные основания, коль скоро речь идет о налаживании отношений с правительством той части Йемена, которое, в отличие от правительства хуситов на севере этой расколотой страны, не играет пока существенной роли в мировой борьбе против западного гегемонизма.

Возможно, мотивация РФ действительно ограничена в данном случае содействием преодолению внутреннего раскола Йемена и его возвращению к статусу единой страны, объективно заинтересованной в прогрессе многополярного мира.

Однако, думается, эта версия далеко не единственная и не все объясняющая. Особенно с учетом того факта, что современный Йемен поделен на несколько устойчивых территориальных образований, перспектива объединения коих под очень большим вопросом. Не исключен вариант, что цели РФ в данном раскладе более прагматичные, причем основаны они не на гипотетическом воссоединении страны, но, строго наоборот, на существующем статус-кво.

Устойчивость данного статус-кво лишь подчеркивается тем обстоятельством, что Север и Юг Йемена своим нынешним начертанием весьма напоминают географию страны еще советских времен, когда северный Йемен так же, как и сейчас не был в орбите советского влияния. Зато Южный Йемен был в 1980-х гг. фактически главным форпостом советского влияния на стратегических транспортных путях Индийского океана. Южнойеменский же остров Сокотра одно время и вовсе существовал в качестве главного пункта базирования в этом регионе планеты.

В Народной Демократической Республике Йемен (НДРЙ) со столицей в Адене формально никаких советских баз или ПМТО не было, но де-факто они действовали, и довольно активно. В 1969 году было заключено соглашение с СССР об использовании портовых сооружений Южного Йемена для отдыха и пополнения запасов советских кораблей, действующих в Индийском океане. И год от года количество заходов боевых кораблей и вспомогательных судов ВМФ СССР увеличивалось. Только с ноября 1976 по декабрь 1979 г. Аден посетили 123 советских корабля. С января 1980 года в Адене начали постоянно базироваться противолодочные самолеты Ил-38 морской авиации ВМФ. После постройки военного аэродрома в Аль-Анаде они сменили "прописку" и находились там до 1991 года, то есть до краха СССР. Советским флотом также использовались для якорных стоянок удобные бухты йеменского архипелага Сокотра у "входа" в Аденский залив со стороны Индийского океана.

Напомним, военно-морское присутствие СССР в тот период одним Южным Йеменом не ограничивалось. Советские военные базы и пункты снабжения существовали в разное время в Сомали (Бербера), в Эфиопии (на острове Нокра), на Сейшельских островах (порт Виктория).

8 – 12 мая 1982 г. большой противолодочный корабль (БПК) "Василий Чапаев" нанес визит в порт Виктория на Сейшелах

В настоящее время все эти пункты базирования утрачены, и ВМФ России испытывает серьезные проблемы с возвращением в эту акваторию без надежных береговых точек опоры.

Но вернемся к ситуации в Йемене. В современных условиях северный Йемен прочно контролируется ориентированными на Иран хуситами, и здесь Россия – явно в роли третьего лишнего (хотя это и дружественная РФ формация). Восток данной территории – под Саудовской коалицией, которая его тоже вряд ли кому-то уступит.

Остается все тот же Южный Йемен, с которым у России традиционные исторические связи.

"9 мая 2023 года в Адене состоялась консультативная встреча с участием 330 представителей партий, движений, профсоюзов, организаций гражданского сообщества, национальных и духовных лидеров Южного Йемена. Южнойеменские политические партии и общественные организации подписали национальный устав о создании независимого федеративного государства на юге Йемена. В документе сказано: "Национальный пакт предусматривает восстановление государства Народная Демократическая Республика Йемен, которое существовало на территории провинций южного Йемена, в связи с тем, что проблема народов юга - это территориальный и демографический вопрос, возникший в результате краха проекта единства Йемена и оккупации юга со стороны Йеменской республики. Южное государство будет построено как федеративное демократическое гражданское арабское и мусульманское государство, обладающее суверенитетом".

Между тем вопрос о возобновлении стратегического, и в частности военно-морского, присутствия России на своем бывшем форпосте в Индийском океане становится все более актуальным. Особенно в свете развития геополитических процессов на пространстве Евразии, которые, в частности, характеризуются насущной необходимостью создания самозамкнутых в интересах всех государств этого глобального региона, известного как "Хартлэнд", евразийского энергетического кольца.

Одна дуга которого уже формируется в Сибири и на Дальнем Востоке, где выстраивается прочная энергетическая коммуникация между РФ и КНР. А направление другой дуги в настоящее время активно прорабатывается на Западном фасе Евразии.

Нельзя исключать, что этому, в частности, был посвящен недавний государственный визита Президента РФ Владимира Путина в Азербайджан – в страну, которая ведет продуманную политику, направленную на продвижение собственных интересов, а не американского или турецкого влияния, и добивается на этом пути, как известно, весомых практических результатов.

Для России, которая всегда приветствует достоинство и самостоятельность своих партнеров, это главный критерий истины и гарантия взаимовыгодных отношений. Тем более что почва для их развития, в данном случае, более чем плодородная. Азербайджан – богатая нефтегазоносная страна. А у России и Китая – грандиозные планы создания большого евразийского энергетического кольца, полностью независимого от произвола окончательно потерявшего берега Запада.

Каспийский регион как раз и призван и взаимными интересами, и самой природой замкнуть это кольцо, начатое на востоке российскими газовыми трубами в Китай, западным маршрутом – от России через Азербайджан и Иран к теплым морям.

И вот подтверждающая эту перспективу новость:

Иран заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил посол Исламской Республики Казем Джалали, уточнив, что по итогам 2023 года РФ заняла первое место по внешним инвестициям в Иран: "Мы очень заинтересованы работать с РФ. Мы готовы проводить российский газ через территорию Ирана".

В июне "Газпром" и иранская National Iranian Gas Company подписали стратегический меморандум о поставках газа, его детали не раскрывались. В том же месяце министр нефтяной промышленности страны Джавад Оуджи сообщил, что в рамках соглашения Иран планирует получать до 300 млн куб. м трубопроводного газа из РФ в сутки. Годовые объемы поставок могут составить до 109,5 млрд куб. м в год.

Нетрудно заметить, что стабильному существованию великого евразийского энергетического кольца, равно как и всему евразийскому "Хартлэнду", противостоит так называемый "Римлэнд", сформированный Западом на прибрежных окраинах Евразии именно с целью ее максимальной изоляции от остального мира.

Сохранение господства Запада на прилегающих к Евразии океанических акваториях, несомненно, является фактором дестабилизации и дезорганизации этого ключевого мегарегиона планеты. Именно этой цели служат новейшие модели англосаксонской геополитики вроде Индо-Тихоокеанского партнерства, AUCUS и т. д., которые прямо нацелены на раскол и противопоставление ведущих евразийских игроков.

Именно поэтому выход основных держав "Хартлэнда" на окружающие этот суперматерик морские просторы и прочное закрепление в омывающих Евразию водах как раз и является важнейшей стратегической целью. От достижения которой во многом зависит будущее этой действительно сердцевинной земли нашей планеты.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724919480


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