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США требуют от Индии сделать выбор между Америкой и Россией
11:20 29.08.2024

На распутье:
Вашингтон и Нью-Дели планируют развивать совместные военные проекты

Ксения Логинова

В Вашингтоне завершился визит министра обороны Индии Раджнатха Сингха. Вместе с шефом Пентагона и помощником президента по национальной безопасности он обсудил возможности укрепления военно-технического сотрудничества. Планируется, что это станет частью глобального стратегического партнерства между Вашингтоном и Нью-Дели. Стороны собираются развивать совместные проекты, среди которых производство ракетных двигателей. Помимо этого, идут переговоры о закупке управляемых авиабомб, закупке беспилотников и ракет "воздух – земля". Тем временем в США призывают индийские власти сделать выбор между РФ и Америкой. Подробности - в материале "Известий".

Углубление сотрудничества

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх завершил визит в США, в ходе которого встретился с американским коллегой Ллойдом Остином и помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили стратегические интересы двух стран и углубление оборонного сотрудничества.

Накануне визита индийские СМИ сообщили, что одной из целей встречи будет завершение переговоров о закупке 31 высотного беспилотного летательного аппарата большой дальности MQ-9B для индийских ВС.

В программу поездки также входило обсуждение соглашения, которое касается реактивных двигателей GE-414 американского производителя GE Aerospace. Они предназначены для истребителей пятого поколения с элементами "стелс" (Advanced Medium Combat Aircraft, АMCA), которые Индия планирует поставить на вооружение своих ВВС после 2030 года.

Помимо этого, Сингх также поучаствовал в заседании круглого стола высокого уровня с представителями американской оборонной промышленности в качестве председателя и встретился с лидерами довольно влиятельной индийской диаспоры.

По итогам встреч минобороны Индии подчеркнуло "растущий темп сотрудничества в сфере обороны между Нью-Дели и Вашингтоном на разных уровнях". В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что между сторонами сохраняются отличные военные отношения и Индия оказалась "отличным партнером" в Индо-Тихоокеанском регионе.

Впоследствии в Вашингтоне пояснили, что стороны планируют развивать совместные проекты военного производства, в том числе боеприпасы и наземные мобильные системы, реактивные двигатели и беспилотные платформы, а также расширять сотрудничество в космической и подводной сферах.

Индийские СМИ сообщают, что Сингх обсудил также вопрос о закупке у Вашингтона управляемых авиабомб и американских ракет "воздух – земля" AGM-114.

Поездка в Киев

На фоне сближения Индии с США в американской администрации все чаще встает вопрос об отношениях Нью-Дели с Москвой. Соединенные Штаты стараются не оказывать жесткое давление на индийских коллег, но при этом хотят добиться их отдаления от РФ.

Первый замгоссекретаря США Ричард Верма - представитель индийской диаспоры в американской администрации Джозефа Байдена - подчеркнул, что в Вашингтоне осознают, что Россию и Индию связывают давние отношения. Он также добавил, что Нью-Дели должен сам определиться и принять решение.

Верма также особо отметил недавний визит премьер-министра Нарендры Моди в Киев и попытки Индии "защищать и поддерживать международный порядок". После визита в украинскую столицу 23 августа индийский премьер созвонился с российским лидером Владимиром Путиным.

"[Мы] обменялись точками зрения на российско-украинский конфликт и моими выводами из недавнего визита на Украину. Я подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, прочного и мирного урегулирования конфликта", - пояснил Моди.

По его словам, Индия готова играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира.

Что думают эксперты

Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в беседе с "Известиями" отметил, что премьер-министр Индии отправился в Киев после своего московского визита, который состоялся в июле этого года, чтобы показать, что он выступает за мир и скорейшее прекращение конфликта.

- Моди съездил в российскую столицу, потом в украинскую, после позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы подтвердить, что все хорошо. Никакой конкретики особо не было. Премьер-министр выступает за политическое и дипломатическое урегулирование за столом переговоров. Кто может запретить индийскому премьеру куда-то ездить? - отметил политолог.

Он добавил, что российские власти воздержались от каких-то дополнительных оценок, что является разумным решением. По его мнению, визит министра обороны Индии в США не означает никаких серьезных перемен.

- Ничего критически важного не произошло, потому что этот курс на укрепление оборонного партнерства с США существует довольно давно. Так же как и с Россией. Индийцы пытаются получить максимум бонусов, чтобы со всеми дружить и ни с кем не ссориться, кроме Китая, - считает специалист.

Аналитик напомнил, что США уже давно призывают Индию выбрать - с Россией она или с США.

- Нью-Дели на протяжении десятилетий меланхолично определяется. Никто не ставит Индии никаких ультиматумов, а раз пока не ставит, то почему бы не затянуть процесс? - резюмировал Куприянов.

Почетный член экспертного центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан считает, что США будут пытаться перетянуть на свою сторону Индию.

- Это их политика, их право, но добьются они этого или нет - другой вопрос. Он зависит от индийских элит, от внутренней политики Нью-Дели. Моди все равно поехал бы в Киев, если бы не в августе, то в сентябре. Этот визит планировался давно. Индийский премьер информировал об этом президента России, когда он был в Москве в июле, - сообщил политолог в разговоре с "Известиями".

По его словам, отношения с США важны для Индии не только с военно-технической точки зрения, но и с точки зрения внутреннего развития.

- Самая большая задача индийского правительства - это экономическое развитие государства, поскольку здесь самое большое число бедных людей, их нужно поднять выше уровня бедности. Для этого нужны и деньги, и технологии. США и Запад в целом - очень важные акторы в этом проекте, - резюмировал специалист.

Источник - Известия
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