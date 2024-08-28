Талибы рассчитывают ежегодно зарабатывать $450 млн на транзите газа через ТАПИ

11:22 29.08.2024

Правительство Афганистана намерено в ближайшее время начать строительство своей части газопровода ТАПИ (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия). После ввода проекта в эксплуатацию пришедшее к власти в стране движение "Талибан"* рассчитывает зарабатывать $450 млн в год на транзите "голубого топлива". Такие прогнозы представил и.о. министра иностранных дел Исламского Эмирата Амир Хан Муттаки, сообщает ToloNews.



Чиновник добавил, что помимо прибыли за транспортировку ресурсов через свою территорию



Афганистан будет получать 5 млрд кубометров газа в год.



Ключевым экономическим партнером страны глава МИДа назвал Туркменистан, подчеркнув, что вместе с этой республикой реализуется еще ряд крупных инициатив - ТАП, CASA-1000, строительство железных дорог.



Говоря о ТАПИ, Муттаки заявил, что оба государства готовы приступить к реализации проекта.



"Для продолжения работы необходимо подписать юридические документы между странами", - отметил представитель талибов.



Он также пояснил, что, согласно подсчетам специалистов, через ТАПИ ежегодно будет проходить до 33 млрд кубических метров природного газа. Из этого объема 5 млрд кубов останется в Афганистане, еще по 14 млрд получат Пакистан и Индия. По словам дипломата, возведение газопровода сыграет значительную роль в развитии экономик всех участников проекта.



Протяженность газопровода ТАПИ составит 1840 км. Строительство участка в 214 км на территории Туркменистана уже завершено. На очереди - прокладка труб через Афганистан. Общая стоимость проекта оценивается в $10 млрд.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).