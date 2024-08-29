В Бишкеке хотят построить отдельный Правительственный городок. Это так удобно...

11:26 29.08.2024

Где построят новый городок для правительства из здания с 19 подъездами? Ответ министра Амангельдиева



29 августа 2024



Tazabek - Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев сегодня, 29 августа, на встрече с журналистами ответил на вопрос корреспондента Tazabek о переносе административных зданий из центра Бишкека.



Министр подтвердил, что строительство нового здания Государственной налоговой службы в жилмассиве Киргизия-1 является частью реновации административных зданий.



"Во-первых, реновация - это сам закон (законопроект). Реновация означает снос старого жилья и строительство нового вместо него. Были неоднократные попытки принять этот закон, но на сегодняшний день у нас этого закона нет о реновации. Мы можем говорить о том, что будем внедрять реновацию для госучреждений", - сказал министр.



Амангельдиев напомнил, что завершено строительство нового административного здания Администрации президента, и открытие состоится 30 августа.



"Администрация президента переедет в новое здание. Напротив планируется построить новый городок правительства для того, чтобы создать удобства. Вы видите, что город разрастается с каждым годом. Сейчас только официально в городе проживает 1,3 млн человек, а неофициально, я думаю - за 2 млн. Инфраструктура тоже не рассчитана. У каждой инфраструктуры есть своя пропускная способность и она тоже будет наполняться, и должны приниматься меры, чтобы ее разгружать", - сказал министр.



Амангельдиев рассказал, что для разгрузки планируется "сосредоточить все госорганы в одном месте".



"Чтобы [госслужащие] утром приехали - целый день там, чтобы никому не мешали и рационально использовали ресурсы и имеющиеся возможности. Земля тоже на месте не стоит, она тоже дорожает с каждым годом. Практически все административные здания находятся в центре. Есть возможность продать, сделать новое. Здания тоже на месте не стоят, они ветшают. Поэтому есть план строительства.



Была презентация Управления делами [президента] относительно строительства нового городка. Это будет примерно 19-ти подъездное здание в 9 этажей. И для каждого госоргана будет отдельный этаж и это очень удобно для взаимодействия между госорганами", - сказал Амангельдиев.



Министр упомянул, что между планируемым зданием городка и Администрацией президента будет проложен подземный переход. Также предусмотрены конференц-залы.