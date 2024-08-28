|Донбассфронт. РосАрмия продолжает наступление
11:32 29.08.2024
Русские войска овладели ключевыми высотами у Селидово – итоговая сводка Readovka за 28 августа
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала важные события за 28 августа в разрезе СВО. Подразделения ВС РФ завязали бой с противником уже в черте города Селидово, все господствующие высоты у населенного пункта в руках русской армии. Наши войска также успешно развивают наступление на город Украинск, крупные силы ВСУ севернее Красногоровки находятся под угрозой окружения.
Закрыть "балкон"
ВС РФ стремительным ударом овладели отвалом шахты имени Коротченко на северо-восточной окраине Селидово. Более того, передовые подразделения русской армии уже ведут бои в самом городе на улицах Островского и Лисичанской, а наши штурмовики также закрепились в районе местного стадиона "Авангард". Если противник просто сдал господствующие высоты, даже не пытаясь за них побороться, то Селидово с высокой долей вероятности "списано" командованием ВСУ. Хороший обзор, открывающийся с занятых ВС РФ высот, и возможность "простреливать" окружающую местность делают маневры украинских соединений в населенном пункте крайне опасными для них самих. На данный момент трудно сказать насколько упорно будет сопротивляться гарнизон Селидово. Однако стоит предположить, что вопрос взятия города будет решен столь же быстро, как и в случае с Новогродовкой, уже полностью перешедшей под контроль русской армии с прилегающими отвалами шахт. Ведь гарнизон Селидово по всем признакам малочислен. Да и хронический недуг ВСУ на этом направлении в виде неподготовленности фортификаций или же их полного отсутствия при дефиците тяжелого вооружения будет и дальше вынуждать украинские войска сдавать позиции. Главная задача противника при всех вышеописанных обстоятельствах состоит в том, чтобы не допустить окружения собственных частей, сохранив относительную целостность линии фронта. Но этого он может достичь лишь одним-единственным способом – постоянным отходом.
Севернее продолжаются приготовления к броску на Мирноград и Покровск. В населенном пункте Гродовка бойцы ВС РФ выбили подразделения ВСУ на его северные окраины, отделенные рекой Журавка. Вероятно, в скором времени противник отступит из данного пгт в Мирноград, так как невозможно обороняться в узкой полосе сельской застройки, где единственное препятствие для нашей армии – это узкая речка. А если ВСУ промедлят с отходом под защиту капитальных городских зданий, то отступать им придется пять километров по единственной продольно и поперечно простреливаемой трассе.
Восточнее Гродовки ВС РФ заняли село Новоторецкое, тем самым образовав некий "выступ-балкон" для дальнейшего наступления вглубь территории противника. Первоначальной целью продвижения может быть полоса сел Миролюбовка – Николаевка – Новоэкономическое, расположенных восточнее Мирнограда. План наступления на крупную сельско-городскую агломерацию может подразумевать одновременную атаку на все основные ее элементы. Учитывая местную географию, можно предположить, что оно будет поделено на три сектора. Западный из них может быть направлен на сам Покровск через полосу сел южнее города. Центральный своей целью ставит соседствующий с Покровском Мирноград. Восточный сектор наступления будет пролегать по вышеописанной полосе крупных сел, обеспечивая восточный фланг общего наступления. Важно понимать, что именно при атаке с этой стороны может грозить опасность, так как в "кармане" между Очеретино и Константиновкой развернуты войска ВСУ, удерживающие оборону сельской местности на Торецком направлении. С запада угроза меньше, так как изредка прибывающие пополнения из насильно мобилизованных немедленно уходят на усиление обороняющихся частей. Выделять силы для концентрации при подготовке контратак у украинского командования нет никакой возможности.
Южнее русские войска зачистили село Мемрик и продвинулись дальше по направлению к Галицыновке и Украинску. Для ВСУ на этом участке ситуация складывается особенно скверно. Противник вынужден отступать от Карловского водохранилища в сторону города Горняк. Более того, угроза окружения сил неприятеля на восточном берегу реки Волчья, на площади между Красногоровкой и селом Нетайлово, стала непосредственной.
Территория, равная примерно 20 кв км, с полевыми укреплениями образует некий большой "балкон", где на позициях стоит на данный момент точно не известное число украинских военных. Есть все основания полагать, что, как только русские войска, наступающие от села Мемрик, достигнут определенной точки, будет нанесен вспомогательный удар от Георгиевки. Так подразделения ВС РФ воссоединятся, и кольцо окружения вышеописанного балкона замкнется. Единственное, что останется ВСУ в этих условиях, – немедленно выводить свои силы с восточного берега Волчьей, сохраняя их для обороны городов Горняк и Курахово.
Вчера, 27 августа, главными событиями дня стали отступление ВСУ из Новогродовки, а также освобождение ВС РФ сел Николаевка и Мемрик.