Донбассфронт. РосАрмия продолжает наступление

11:32 29.08.2024

Русские войска овладели ключевыми высотами у Селидово – итоговая сводка Readovka за 28 августа



Михаил Пшеничников



Редакция Readovka собрала важные события за 28 августа в разрезе СВО. Подразделения ВС РФ завязали бой с противником уже в черте города Селидово, все господствующие высоты у населенного пункта в руках русской армии. Наши войска также успешно развивают наступление на город Украинск, крупные силы ВСУ севернее Красногоровки находятся под угрозой окружения.

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