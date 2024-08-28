"Божья роса". Об особенностях восприятия действительности главой МАГАТЭ

11:36 29.08.2024

Обстановка вокруг Курской АЭС остается сложной



28.08.2024 | Алексей БЕЛОВ



Накануне было объявлено, что учебный год в городе Курчатове Курской области начнется с дистанционного обучения. Такое решение было принято главой города с целью обеспечить безопасность учеников на фоне украинских обстрелов.



Как известно, Курчатов – это город атомщиков, в котором расположена Курская АЭС.



Вчера же на АЭС прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, приглашенный российской стороной дабы засвидетельствовать угрозу, которую представляют городу и станции действия украинских боевиков.



А в том, что это так, нет никаких сомнений. Более того, некоторые особо болтливые представители Киева сами подтверждают, что именно КуАЭС была одной из основных целей августовской авантюры Зеленского. Не единственной, разумеется, но одной из наиболее важных.



Причем речь шла вовсе не об "обмене" Курской АЭС на Запорожскую, как многие полагают, а о создании предпосылок для ядреного инцидента, способного заставить Москву применить против ВСУ тактическое ядерное оружие и тем самым повысить градус эскалации на нужный Зеленскому и стоящим за ним британцам уровень.



Скажу больше, в какой-то мере им это даже удалось. Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что "последствия действий России в ответ на причастность США к нападению ВСУ на Курскую область могут быть гораздо более тяжелыми, чем были до сих пор".



В свою очередь, глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров на прошедшей во вторник пресс-конференции рассказал, что прямо сейчас идет работа над "уточнением" доктрины применения Россией ядерного оружия, а также назвал попытки Киева получить разрешение использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ шантажом, попутно отметив, что Запад открыто "нарывается" на эскалацию противостояния с Россией, а вовсе не хочет ее избежать, как нас уверяют.



Для полноты картины стоит еще упомянуть, что на среду, 28 августа, по просьбе Киева генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает внеочередное заседание Совета Украина-НАТО – об этом, в частности, пишет британская The Guardian, – на котором Зеленский наверняка опять начнет клянчить новые системы ПВО, а также в очередной раз убеждать союзников в необходимости использовать их дальнобойные ракеты для ударов по России.



В общем, примерно так выглядит диспозиция, на фоне которой глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов. О том, что он намерен это сделать, было объявлено еще неделю тому назад. Как сообщало агентство Bloomberg, Гросси собирался лично оценить ситуацию на Курской АЭС, а также, сразу после ее посещения, поехать в Киев, где планирует встретиться с Зеленским.



Попытается ли он там урезонить зарвавшегося узурпатора или опять не осмелится погладить его против шерсти, я даже не буду гадать. В конце концов, дело вовсе не в Зеленском, а в тех, кто выдал ему индульгенцию на возможную ядерную провокацию. И так уж получилось, что это ровно те же самые люди, на доклад к которым каждый раз ходит и глава МАГАТЭ.



Знают ли об этом в Москве? Ну, разумеется. Надеются ли на то, что миссия Гросси в Курской области принесет хоть какие-то позитивные плоды? Сомневаюсь.



И все же Россия предпочитает действовать дипломатическими методами в рамках принятых в таких случаях международных процедур.



В частности, Президент Владимир Путин рассказал о том, что ВСУ пытались наносить удары по Курской АЭС и МАГАТЭ, как организация, в чьем ведении безопасность ядерных объектов по всему миру, была об этом проинформирована. Затем со стороны РФ последовало официальное приглашение специалистов агентства для изучения ситуаций.



"Они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что, в конце концов, это будет с их стороны сделано", – отметил российский лидер.



В итоге делегацию атомщиков возглавил сам Гросси, а вместе с ним в Курскую область прибыли десятки иностранных журналистов, для которых, как сообщается, была организована экскурсия по памятным местам. Не знаю, возили ли всех этих бездельников в Прохоровку, но точно стоило бы. Так, для напоминания, что бывает с теми, "кто к нам с мечом".



Собственно, уже после экскурсии началась основная часть "программы визита". Как рассказал после глава Росатома Алексей Лихачев, вопрос Запорожской АЭС все остается в повестке МАГАТЭ, агентство в лице своего председателя пообещало, что будет немедленно реагировать на любые проявления агрессии в отношении Курской и Запорожской АЭС, а также, со слов Лихачева, МАГАТЭ ведет большую непубличную работу и, цитирую, "прекрасно все понимает".



"Были предъявлены результаты конкретных атак, и никакой двусмысленности, кто нанес эти удары, откуда это прилетело, быть не может в данном случае", – отметил глава Росатома.



В том, что в Международном агентстве по ядерной энергетике дураков или слепых нет, никто и не сомневался, проблема лишь в том, что имеющиеся у них органы чувств они используют как-то очень своеобразно, в следствие чего и результат их использования получается странный. Вместо остатков украинского дрона, найденного на территории Курской АЭС в 100 метрах от хранилища отработавшего топлива, МАГАТЭ видит лишь "размытую тень", без четких очертаний и признаков, которые могли бы поспособствовать ее идентификации, а вместо воронок от снарядов или последствий обстрела Запорожской АЭС и города Энергодара – лишь кротовьи норы и причудливо обожженные неизвестным мастером кирпичи.



Знаете, в народе для таких есть отличная поговорка про "божью росу", за которую они принимают любую жидкость, стекающую им на глаза.



При этом на словах и Гросси, и все его сотрудники, конечно, за мир и называют военные действия вблизи Курской АЭС "серьезным риском для ядерной безопасности". Вот только не делают ровным счетом ничего, чтобы этот риск как-то нивелировать.



Вот и в этот раз глава МАГАТЭ сообщил, что "ему показали последствия применения военной активности вблизи Курской АЭС" и посетовал на то, что "в Курской области возникла опасность ядерного инцидента". В то же время, согласно его впечатлениям, станция работает "близко к нормальным условиям", да и вообще это еще не Чернобыль.



Ход мыслей читается вполне: мол, вот как рванет, тогда уж мы точно выразим глубокую озабоченность. Правда, ни причин, ни виновных мы в любом случае называть не будем, ибо на это у нас нет позволения Вашингтона – последнюю фразу Гросси, разумеется, в слух не сказал, хотя мог бы, поскольку она на 100% соответствует действительности.



Р.S. Удар по Курской АЭС может стать ударом по всей атомной энергетике планеты и нанести непоправимый вред развитию АЭС в мире, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. В городе Курчатов, в который, как сообщил врио губернатора, не оставляют попыток проникнуть боевики ВСУ, усилены меры безопасности. Ранее инженерно-разведывательная группа Росгвардии получила информацию о нахождении в пяти километрах АЭС сбитого снаряда РСЗО HIMARS. Росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами, заряд был уничтожен на месте.