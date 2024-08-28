Удар по Киевской ГЭС обанкротил украинские мошеннические колл-центры, - МК

12:25 29.08.2024

"Кибер-Дед" Масалович рассказал, как справиться с украинскими мошенниками за один день



Наши удары, в том числе по Киевской гидроэлектростанции (ГЭС), похоже, не только вывели из строя военное производство противника, но и парализовали мошеннические колл-центры. Как отмечают жители Москвы и Подмосковья, "разводилы" с Украины временно залегли на дно и перестали терроризировать их звонками. Эксперт в области IT-технологий Дмитрий Завалишин рассказал, как именно удары по ГЭС "подкосил работу мошенников".



"Кибер-Дед" Масалович рассказал, как справиться с украинскими мошенниками за один день



В последнее время телефонные мошенники, действующие с территории Украины, стали одной из основных угроз безопасности для граждан России. Они используют самые различные схемы и уловки, стремясь обмануть доверчивых людей и незаконно завладеть их средствами. Однако удар по Киевской ГЭС, изменил динамику мошеннической деятельности. Телефонных мошенников, как будто, стало меньше.



Некоторые эксперты утверждают, что недавние события все-таки сказались на деятельности мошенников - им теперь просто невозможно обманывать людей, так как у аферистов с "Незалежной" банально нет электричества.



В беседе с "МК" основатель, генеральный директор группы компаний DZ SYSTEMS Дмитрий Завалишин говорит, что удары действительно могли повлиять на жуликов:



- Материала для реальной аналитики сейчас мало, но все-таки я склоняюсь к тому, что удар по ГЭС сильно подкосил работу мошенников. Однако может быть и вторая ситуация - мы реально что-то задели и повредили им телефонную связь.



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Вообще, обеспечить энергией офис с несколькими компьютерами (а это, минимум, десять штук), и телефонами может довольно неплохой генератор. Это дело нехитрое и потребляют такие девайсы не очень много, но только "объемы" такого бизнеса небольшие и позволить себе "прокаченные" генераторы мошеннические конторы не могут. Кстати, так же могло повлиять то, что мошенникам стало сложнее купить сим-карты для звонков на российские территории.



Между тем президент Консорциума Инфорус, эксперт по кибербезопасности, интернет-разведчик и автор YouTube-канала "КиберДед" Андрей Масалович объяснил, как можно защититься от мошенников.



- Вы никогда не отравитесь ядовитым грибом, если не потянете его в рот. И вас никогда не разведет мошенник, если вы не станете с ним разговаривать. Все рано или поздно закончится, потому что люди либо сообразят, что не надо разговаривать с мошенниками, либо кончатся деньги у тех, кто разговаривает. И тогда мошенники исчезнут. То есть на самом деле с украинскими мошенниками можно справиться за один день без ударов по ГЭС. Не надо надеяться на какие-то внешние силы. Мы в лесу ядовитые грибы не едим и в рот не тянем. Так что давайте надеяться на себя и не искать волшебных сил, которые нас спасут.



Авторы: ОЛЬГА ФЕДОРОВА