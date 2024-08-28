Против "Узбекнефтегаза" открыто дело за нарушение законодательства о конкуренции

12:29 29.08.2024

Комитет по конкуренции Узбекистана возбудил дело в отношении "Узбекнефтегаза" за нарушение требований против ограничения конкуренции в двух торгах на сумму почти 4,8 млрд сумов.



Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана открыл дело в отношении компании "Узбекнефтегаз", сообщает пресс-служба госоргана.



Ташкентское городское управление комитета по итогам мониторинга установило признаки нарушений со стороны "Узбекнефтегаза" в двух торгах по выбору наилучшего предложения на сумму почти 4,8 млрд сумов нарушил статью 29 закона "О конкуренции" (требования против ограничения конкуренции на торгах).



В этой статье указано, что торги могут быть организованы путем снижения или повышения стартовой цены. На торгах запрещаются действия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе:



нарушение порядка проведения торгов;

координация деятельности участников торгов;

создание участнику или нескольким участникам торгов преимущественных условий для участия в торгах, в том числе путем доступа к информации;

включение в документы и правила торгов, в том числе в текст объявления, требований, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции между участниками;

оказание воздействия на процесс проведения и результаты торгов;

распространение ложных, необоснованных сведений, которые могут привести к изменению спроса, искусственному завышению цен на торгах;

осуществление операторами торгов и (или) организаторами и (или) заказчиками и (или) участниками торгов антиконкурентных соглашений и скоординированных действий;

использование ценового алгоритма на торгах, проводимых в электронном виде, приводящего к искусственному формированию цен, то есть программного обеспечения, позволяющего осуществлять мониторинг, рассчитывать, устанавливать и контролировать цены на товары на основе заранее установленных параметров;

значительное завышение цен на товар (спроса, предложения или объема работ) на торгах, чем те, которые сформированы при наличии конкуренции, в результате неоднократного невыполнения условий торгов;

необоснованное уклонение заказчика или продавца от заключения договора по результатам торгов.

В статье определены ряд других запретов, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции.



По данному факту против компании открыто дело.



"Газета.uz" изучила последние лоты "Узбекнефтегаза" по отбору наилучшего предложения на портале госзакупок и выяснила, что компания проводила конкурс по приобретению комплектных трансформаторных подстанций КТПс-40 кВА 6/0,4 кВ и КТПс-100 кВА 10/0,4 кВ для электроснабжения объектов Газлийского нефтегазодобывающего управления (НГДУ), по бурению водяных скважин для этого управления, повышению квалификации водителей Мубарекского ГПЗ, поставке емкости дренажной подземной объемом V-50 куб. м. с полупогружным насосом для Мубарекского НГДУ (за 2,89 млрд сумов), поставке резервуара вертикального стального V-1000 кубометров для Мубарекского НГДУ (3,75 млрд сумов), разработке ТЭО проекта "Организация производства алкил бензола для синтетических моющих средств" (1,42 млрд сумов) и другие.