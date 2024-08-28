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    Узбекистан   | 
Ташкент Для решения проблем предприятий за ними закрепят особых "ответственных лиц"
12:31 29.08.2024

Вице-премьер Джамшид Кучкаров отчитался перед президентом о начале адресной работы с предприятиями в районах и областях, которым помогают решить проблемы с оборотными средствами, электро- и газоснабжением, налогообложением. Президент дал указания по закреплению за предприятиями ответственных лиц.

Президент Шавкат Мирзиеев 28 августа провел совещание по вопросам повышения производительности и эффективности в отраслях промышленности Узбекистана.

За 7 месяцев объем промышленного производства вырос на 7,1% и достиг 435 трлн сумов. Высокие темпы роста наблюдались в электротехнической (3,4%), текстильной (12,3%), кожевенной (12%) и автомобильной промышленности (легковых авто - 5,5%).

Как сообщается, на местах введены в эксплуатацию 1300 новых мощностей, созданы дополнительные источники производства на 40 трлн сумов.

Однако не во всех регионах и отраслях ситуация одинакова. В частности, в 4 районах объем промышленного производства снизился по сравнению с прошлым годом, а в 14 районах рост не достиг даже 2%, говорится в сообщении.

джамшид кучкаров, предприятия, промышленность, шавкат мирзиеев

В связи с этим на местах внедрена система работы в разрезе предприятий. Заместитель премьер-министра - министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров доложил о начатой в этом направлении работе и планах до конца года.

Отмечалось, что на сегодняшний день изучено 112 тысяч предприятий в регионах, решаются их проблемы. В частности, оказано содействие в вопросах оборотных средств, электро- и газоснабжения, налогообложения. До конца года планируется создать условия для производства продукции дополнительно на 30 трлн сумов.

Президент дал указания по закреплению за предприятиями ответственных лиц исходя из численности работников, обучению предпринимателей современным подходам. Будут разработаны программы по промышленно-ориентированным районам каждой области.

На совещании также обсуждались меры по запуску крупных проектов, увеличению доли отечественной продукции в государственных закупках, наращиванию объемов экспорта.

джамшид кучкаров, предприятия, промышленность, шавкат мирзиеев

Заместитель министра экономики и финансов Хуршед Мустафаев в интервью телеканалу "Узбекистан 24" сообщил, что в рамках постановления президента от 15 августа "О дополнительных мерах по дальнейшему повышению промышленного потенциала в регионах" налажена адресная работа с промышленными предприятиями в районах и областях.

Для этого в районах и городах созданы территориальные штабы под руководством первого заместителя хокима, состоящие из руководителей налоговых и статистических органов, банков и предприятий экономической инфраструктуры, а также Республиканский штаб по координации деятельности территориальных штабов под руководством Хуршеда Мустафаева.

При этом первый заместитель председателя Совета министров Каракалпакстана, первые заместители хокимов областей, города Ташкента по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности, а также хокимы районов и городов несут персональную ответственность за эффективную организацию деятельности территориальных штабов, повышение эффективности предприятий, а также за всестороннее содействие в безотлагательном решении их проблем.

На основе этого налаживается вертикальная система по принципу "республика - область - район" для работы с промышленными предприятиями в районах и городах.

Кроме того, согласно документу, с 1 сентября в структуре Министерства экономики и финансов Каракалпакстана, главных управлений экономики и финансов областей и Ташкента создаются Сводные отделы по развитию промышленности, состоящие из 5 штатных единиц.

В районных (городских) отделах экономики и финансов вводится должность главного специалиста по развитию промышленности.

При этом новые штатные единицы выделяются за счет сокращения штатных единиц министерств (109) и хокимиятов (169).

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Источник - gazeta.uz
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