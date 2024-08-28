Драл потомство. Швейцарская прокуратура лишила Дурова родительских прав

12:52 29.08.2024

Основателя Telegram Дурова лишили родительских прав

Елизавета Афанасьева



Органы опеки неоднократно пытались связаться с предпринимателем

Основателя Telegram Павла Дурова лишили родительских прав в Швейцарии. Об этом написала мать его детей Ирина Болгар на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).



Женщина отметила, что трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, которое проводили органы опеки Женевы. По его результатам было решено лишить Дурова родительских прав в отношении совместных, по ее словам, 3-х детей.



Она добавила, что представители опеки многократно пытались установить контакт с бизнесменом, однако он не отвечал на их обращения, письма и звонки. При этом сам Дуров не подтверждал информацию о том, что является отцом детей Болгар.



Ранее Болгар обвинила

Дурова в насилии над их общим сыном. Она добавила, что бизнесмен применял физическую силу к их младшему ребенку 5 раз, после чего у него начались проблемы со сном.