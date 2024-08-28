Лишен мандата еще один депутат КазПарламента - А.Садыков от партии "Ак Жол"

13:25 29.08.2024

Аскара Садыкова исключили из партии "Ак жол" и лишили мандата депутата



Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана по представлению демократической партии "Ак жол" лишила мандата депутата Мажилиса Парламента РК Аскара Садыкова, сообщает Zakon.kz.



Соответствующий документ подписал председатель Центризбиркома РК Нурлан Абдиров.



