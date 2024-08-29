В Риге продолжается суд над 14 журналистами, обвиненными в работе на Россию

13:43 29.08.2024 29 августа 2024, 00:02

Латвийское кривосудие: в Риге начали выносить приговоры по делу 14 журналистов

Их обвиняют в сотрудничестве с российскими СМИ

Никита Демьянов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына



ЛАТВИЯ ШТРАФЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА СМИ ЖУРНАЛИСТЫ



В Риге через четыре года после его начала дошел до стадии вынесения приговоров судебный процесс над 14 местными журналистами, обвиняемыми в сотрудничестве с российскими порталами Baltnews и "Sputnik Латвия". В частности, вынесен приговор одному из них, Владимиру Дорофееву. Ввиду нелепости предъявленных ему обвинений Дорофеев надеялся добиться полного оправдания. Однако его признали виновным и приговорили к выплате штрафа в €14 тыс. - вдвое больше, чем требовала прокурор. Вероятно, и остальные 13 подсудимых будут осуждены с тяжкими для них финансовыми последствиями. Подробности - в материале "Известий".



"Предоставляли хозяйственный ресурс"

В конце 2020-го к 14 латвийским журналистам пришли с обысками сотрудники местных спецслужб. Они поставили работников перед фактом того, что те являются фигурантами уголовного дела, заведенного за открытое сотрудничество с российскими СМИ. Среди этих 14 журналистов оказались люди, достаточно известные в местной журналистике: Андрей Яковлев, Алла Березовская, Елена Кириллова, Александр Малнач, Людмила Прибыльская, Владимир Линдерман, Андрей Солопенко, Андрей Татарчук, Сергей Мелконов. По версии прокуратуры, журналисты, сотрудничая с порталами Baltnews и "Sputnik Латвия" (входят в структуру МИА "Россия сегодня"), нарушали персональные санкции Евросоюза, наложенные на гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, предоставляя ему "хозяйственный ресурс".



Сначала обвиняемых было 15. Но один из них, бывший переводчик портала "Sputnik Латвия" Роман Яковицкий, пошел на сделку со следствием - признал вину и был переведен в статус свидетеля обвинения. Ему в виде наказания назначены общественные работы.



исправительные работы провинившихся Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Дела остальных 14 журналистов решили рассматривать по отдельности. Один из обвиняемых, Владимир Линдерман, объяснил причину, по которой прокурор Мадара Грике разделила одно общее уголовное дело на 14 персональных. "Цель понятна: если каждого судят поодиночке, это суд над конкретным человеком. Но если на скамье подсудимых одновременно почти полтора десятка журналистов, это суд над свободой слова. Дело разделили, чтобы избежать скандала. Но, думаю, не только поэтому. А еще и для того, чтобы посеять раздор среди обвиняемых. Мол, вы больше не команда, каждый спасается в одиночку", - полагает Линдерман.



Обвинения в адрес журналистов Линдерман считает бредом: в 2020 году, когда начался "процесс четырнадцати", международных санкций на МИА "Россия сегодня" наложено еще не было. "Наши адвокаты проштудировали европейские решения. Вывод однозначен: из персональных санкций против Киселева никак не вытекает, что наше сотрудничество с "Россией сегодня" являлось преступлением.



Это две разные истории. И мы собираемся доказать это в суде. Цель власти - нанести сокрушительный удар по свободе слова. Под свободой слова я понимаю не дискуссии о велодорожках в Риге и т.п., а право на политические суждения, отличные от мнения правительства. Этого права нас уже почти лишили, но хотят лишить окончательно", - предупреждает публицист.



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Первым в апреле прошлого года стартовал процесс журналиста Владимира Дорофеева, написавшего для "России сегодня" в период с 2016 по 2019 год 300 статей. В качестве доказательства "преступлений" Дорофеева был предъявлен рабочий договор, который тот заключил с "Россией сегодня" в 2016 году. Прокурор Грике заявила, что Дорофеев написанием этих статей предоставил Киселеву "хозяйственный ресурс" (отчего тот якобы получил "материальную выгоду") - и тем самым нарушил наложенные на последнего санкции. Обвиняемые захотели получить объяснения - как авторская статья может стать "хозяйственным ресурсом", за передачу которого другому лицу автору грозит уголовное наказание? Вменяемого ответа на этот вопрос получено не было.



Беспрецедентный приговор

Тем не менее при всей нелепости обвинения латвийские власти чувствуют себя в этой истории вполне уверенно, ибо заранее получили "индульгенцию" от "большого брата". Известие о начале процессов против журналистов совпало с новостью о том, что международная организация "Репортеры без границ" поставила Латвию на 22-е место в составленном ею мировом рейтинге свободы слова. Это вполне объяснимо, ведь "демократические журналисты" отказываются признавать латвийских подсудимых своими коллегами. По их мнению, те являются не журналистами, а "прокремлевскими пропагандистами" и, стало быть, никакого снисхождения не достойны.



К концу августа 2024-го судебный процесс Владимира Дорофеева, первым стартовавший, первым и подошел к концу. Перед оглашением приговора обвиняемый произнес полагавшееся ему последнее слово. Он напомнил, что его работа на "Sputnik Латвия" никак не противоречила местному закону, ибо законодательного запрета на сотрудничество с российскими СМИ не было. При этом Дорофеев абсолютно прозрачно получал свои гонорары и выплачивал с них налоги.



отдает купюры евроФото: ТАСС/Екатерина Христова

"Утверждение о выгоде генерального директора Киселева от работы латвийских журналистов абсолютно ложное и, что самое стыдное, легко проверяемое. Информация об этом лежит в открытом доступе. Киселев не является ни бенефициаром, ни тем более собственником предприятия, информационного агентства "Россия сегодня". Его владелец - Российская Федерация. Правовой статус агентства - государственное унитарное предприятие, собственность которого неделима и не может быть разделена на акции. У агентства просто физически не может быть бенефициаров и собственник только один - государство", - подчеркнул подсудимый.



Дорофеев напомнил, что с момента заведения на него уголовного дела ему и другим 13 подсудимым журналистам заморозили и закрыли банковские счета, запретили выезд из страны. "Может я нарушил дух закона? Отбросим все эти танцы вокруг нарушения санкций. Результаты дела четко показывают: запрет на персональные санкции ЕС против Киселева мной не нарушен. Моя вина в том, что я работал на "Спутник" с 2016 по 2019 год. Неважно, платил налоги или нет, главное - работал.



суд камера подсудимого наручники в руке у охраныФото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Но ведь закон, запрещающий такую работу, до сих пор не написан! Можно ли нарушить еще не написанный закон? Мне всегда казалось, что это невозможно. Тем не менее я и мои коллеги наказаны именно за это. Обыски, заморозка и закрытие счетов, запрет на выезд из страны, фактический запрет на профессию - все это за то, что мы нарушили закон, который до сих пор не написан!" - взывал журналист.



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Невзирая на справедливость этих доводов, надежда на оправдание Дорофеева и его коллег с самого начала была невелика. Ведь недавно президент Латвии Эдгар Ринкевич потребовал от судей карать фигурантов политических дел как можно жестче. "К сожалению, наши суды по-прежнему очень уступчивы по отношению к тем преступникам, которых следовало бы карать строже, особенно за преступления против государственной безопасности и независимости", - заявил Ринкевич. По сути, глава государства давит на суд, требуя выносить более суровые приговоры, хотя латвийская конституция предусматривает только один вариант вмешательства президента в судебные дела: помилование осужденного.



суд весыФото: TASS/ITAR/Рюмин Александр

Любое иное вмешательство является противозаконным, нарушает принцип разделения властей - но таковы современные латвийские реалии. Поэтому тот факт, что Дорофеева осудили, никого особенно не удивил.



Удивила, однако, жестокость, проявленная судьей Алисе Антоне. Если прокурор Грике требовала наказать Дорофеева штрафом в размере десяти минимальных зарплат (€7 тыс.), то Антоне присудила ему 20 "минималок" (€14 тыс.). Тут надо отметить, что Дорофеев является отцом троих детей и благодаря латвийской Фемиде уже несколько лет сидит без работы. Для него сумма штрафа явно неподъемная. Такой приговор всех ошеломил. "Надо же, а судья всем нам казалась такой внимательной, доброй тетушкой, лицо доброе. Слушала очень внимательно, даже улыбалась, когда адвокат и Дорофеев указывали на нелепость обвинения…" - обескураженно сообщила Алла Березовская, еще одна из подсудимых журналистов. "Судья волновалась, зачитывая приговор, у нее чуть не тряслись губы", - отметил присутствовавший на вынесении приговора Дорофееву подсудимый журналист Александр Малнач.



Нельзя сдаваться

Владимир Дорофеев прокомментировал свой приговор следующим образом: "Мне присудили ни за что €14 тыс. штрафа. Точнее, за нарушение персональных санкций, возложенных на Дмитрия Киселева, которых я не нарушал. Мягко говоря, удивлен и растерян. Пока не готов сказать, что я буду делать дальше. Что я чувствовал, слушая приговор? Удивление. И еще жалость к судье. Я - романтик. Считаю, что невозможно идти в судьи, чтоб использовать закон как дубину против неугодных. Поэтому, полагаю, судье - стыдно".



Известный рижский блогер Алексей Гуленко признается, что вплоть до момента оглашения приговора Дорофееву он "наивно верил" в правосудие. "С оглядкой, с натяжкой, но верил. В 17:05 моя вера в правосудие сдохла. Я не судья, слава Богу.



приговор суд судейский молотокФото: РИА Новости/Максим Богодвид

Но я слышал и невнятную прокуроршу, и четкие тезисы адвоката, и последнее слово подсудимого Дорофеева. По моему дилетантскому мнению, Дорофеева не только не за что было приговаривать, его не за что было судить. Но когда на суд давит аж президент, сложно представить, что судья пойдет наперекор - и не пошла… Хотя мне, по наивности, казалось, что судейские - это каста. Каста, которая из принципа не прогнется под давление. Увы…" - пишет Гуленко.



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В свою очередь, Владимир Линдерман, другой подсудимый, отмечает, что в латвийской правоприменительной практике еще не было случая, чтобы в делах политического характера суд выносил более жестокий приговор, чем требование обвинителя - да и в любых делах такое редко случается. "Ничем иным, кроме давления на судей со стороны власти, случившееся объяснить не могу. Президент Ринкевич публично призывает ужесточить наказания против "политических", и это работает. Сегодня рулит "новая законность". Политическая необходимость превыше всего. Неважно, что там написано в законах, важно пригрозить всем, кто смотрит или хотя бы посматривает в сторону России.



латвийский флагФото: Global Look Press/Bilderbox/CHROMORANGE

И все равно считаю, что приговор надо обжаловать. Не надо слушать нытиков с их "против лома нет приема" и т.п. Не забываем, что самые темные сумерки перед рассветом", - полагает Линдерман.



Александр Малнач считает, что приговор по делу Дорофеева продемонстрировал отсутствие в Латвии независимой судебной власти. "Так пишется история латвийской юстиции, все имена в ней будут проставлены. Судьи дают клятву на конституции. А с конституцией можно обходиться, как заблагорассудится латышской этнократии, безропотными и даже инициативными слугами которой выступают представители прокуратуры и судейства", - подчеркивает подсудимый журналист. Колесо латвийского "правосудия" продолжает раскручиваться - в ближайшее время стоит ждать приговора по делу Людмилы Прибыльской, которой прокурор Мадара Грике требует назначить штраф в размере 11 минимальных зарплат - €7,7 тыс. Источник - Известия

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