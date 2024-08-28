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Украина отказывается от транзита российского газа в Европу: Какие страны пострадают и что будет с ценами
13:44 29.08.2024

Аналитик Юшков: из-за отказа Киева от транзита газа из РФ рискуют страны Европы

Наталья ВАРСЕГОВА

По трубе через Украину Газпром поставляет в Европу 15 млрд кубометров газа в год.

Глава Украины Владимир Зеленский надавил на газ. Вернее, на транзит российского голубого топлива в Европу, который проходит через территорию Незалежной. Дело в том, что в этом году заканчивается договор между двумя странами о прокачке газа. Продлевать его Украина не намерена: "Здесь мы поставили точку". Кому от этого будет хуже?

ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ…

По трубе через Украину Газпром поставляет в Европу 15 млрд кубометров газа в год. Объем небольшой (в тучные времена "Северный поток" прокачивал до 300 млрд и более), и, тем не менее, чувствительный.

- Газ в Европу идет по двум трубам: Турецкий поток и Украина, - рассказывает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. – Если транзит через последнюю прекращается, то Газпром не сможет поставить этот объем покупателям через оставшийся вариант. Турецкий поток работает на полную мощность, зачастую с превышением проектных показателей. Поэтому выход один - сокращать экспорт и добычу.

Да уж, выгоды – ноль для всех участников процесса. Однако если внимательно почитать заявления Зеленского, то речь идет о нежелании подписывать новый контракт и продлевать существующий. Пока прямых указаний о прекращении транзита не было.

По словам эксперта, сегодня фактически половина объема российского трубопроводного газа в Европу проходит через Украину. В 2023 году, например, 14 млрд кубометров из общих 27 млрд.

- Сейчас оба потока работают на максимуме и к концу 2024 года мы выйдем на 33 млрд кубометров, - прогнозирует Игорь Юшков. – Это чуть больше, чем забирает Китай (33 млрд) и почти вдвое больше объема Белоруссии (14 млрд).

Зеленский решил перекрыть газовую трубу из России в Европу.

ЧТО НЕ ТАК С КОНТРАКТОМ?

- Существующий контракт с Украиной продлевать бессмысленно, - уверяет Игорь Юшков. – И Газпром, и оператор транспортной системы Украины обвиняют друг друга в нарушениях. Украина не соблюдает условия предоставления возможности выбора маршрута прокачки. В 2022 году ее власти перекрыли южный маршрут по политическим мотивам, потому что эта труба проходит по территории ЛНР. Газпром в ответ на перекрытие южной трубы оплачивал транзит по фактическому объему, который идет через северный маршрут - 42,4 млн кубометров в сутки. Хотя по контракту он должен был передавать через Украину 109 млн кубометров газа в сутки и за столько же платить. Из-за этих взаимных противоречий существующий контракт теряет смысл.

КОМУ БУДЕТ ХУЖЕ?

Основные объемы российского газа, поступающего через Украину, забирают Словакия и Австрия. Небольшие поставки идут в Венгрию, которая "питается" и от Турецкого потока.

- Вот ее объемы можно будет возместить транзитом по Турции, - говорит эксперт. - Правда, в 2023 году 1 млрд кубов шел к ним через Украину, потому что так венграм удобно снабжать свои северо-восточные районы. Через Турцию логистика, конечно, изменится для этих территорий, но не критично.

Молдавия – тоже потребитель украинской трубы. И несмотря на маленькие объемы поставок, заместить их будет сложно из-за логистики.

- Больше всех пострадает Словакия, - отмечает эксперт. - Помимо того, что она покупает российский газ через Украину, сама является транзитером - через нее идет прокачка в Австрию. Поэтому словаки потеряют и газ, и транзитную прибыль. Нужно будет искать поставки на мировом рынке в виде СПГ, доставлять в прибрежную страну (Словакия выхода к морю не имеет, - Ред.) и оттуда прокачивать к себе. Это дополнительные издержки и повышение цены.

УДАР ПО ЦЕНАМ

Из-за прекращения транзита газа через Украину, по мнению Игоря Юшкова, пострадают все европейцы. Даже те, кто не получает российский газ.

- Когда Украина начала атаку на Курскую область, причем как раз в том районе, где проходит газопровод, то только на новостях о риске прекращения транзита (хотя он до сих пор продолжается) в Европе цены на газ выросли с $350 до $480 за 1000 кубометров. Потом произошло небольшое снижение, но эта паника цены все равно задрала. А если транзит остановится, да еще и в разгар отопительного сезона? Цены подскочат до $600-$700, поэтому пострадают даже те, кто российский газ не получают.

И ДЛЯ НАС БУДУТ ПОТЕРИ

- Тут все очевидно, - говорит эксперт. - Мы этот газ никуда не перенаправим и сократим добычу, как это произошло с другими газопроводами. С 2021 года мы сократились на 130 млрд кубометров. Если мы еще на 15 млрд уменьшим и добычу, и экспорт, то Газпром заплатит еще меньше налогов на добычу полезных ископаемых и экспортную пошлину за трубопроводный газ (это 30% от его рыночной стоимости). Поэтому для российского бюджета тоже будут определенные потери.

ЕСТЬ ДВА СЦЕНАРИЯ

Аналитик Игорь Юшков полагает, что развитие событий может пойти и без кардинальных решений.

Первый вариант. Европейские страны (та же Словакия и Австрия) подпишут с Газпромом дополнительные соглашения, по которым перенесут точку сдачи-приемки.

- Сейчас право собственности на российский газ переходит к европейцам в Словакии и Австрии, - говорит эксперт. - Европейцы могут виртуально перенести эту точку на российско-украинскую границу. Именно там газ будет переходить в собственность европейских компаний. И дальше транзит по территории Украины они сами будут заказывать. Мы с посредниками взаимодействовать уже не будем.

Второй вариант кроется в украинском законодательстве с точки зрения регулирования объемов транзита газа.

- По нему они еще с 2019 года обязаны проводить аукционы, где разыгрываются мощности по транзиту газа, - напоминает Игорь Юшков. – И они так делали до 2021 году. Газпром был единственным участником торгов. Если ему нужно было прокачать больше, чем 109 млн кубов, то он приходил на аукцион и выигрывал необходимую возможность прокачки. Поэтому если Украина будет проводить аукционы, то долгосрочный контракт не нужен. Газпром будет брать столько транзита, сколько ему нужно в соответствии с заявками со стороны Европы. Это будет всем удобно.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724928240


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