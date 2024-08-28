В США признали потерю Украиной первого F-16

18:17 29.08.2024

WSJ: Украина потеряла первый F-16



В США признали потерю Украиной первого F-16@ REUTERS

Tекст: Алексей Дегтярев



Киевский режим потерял первый из поставленных ему истребитель F-16, подтвердил американский чиновник изданию Wall Street Journal.

Самолет был уничтожен в понедельник, спустя две недели после того, как истребители поставили на Украину, сказал собеседник Wall Street Journal, передает ТАСС.



Источник пояснил, что его не сбили, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.



Ранее депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук заявил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16.