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Задержан очередной замМО РФ генерал Попов. Воровал на "Патриоте"
22:54 29.08.2024

Бывший замминистра обороны Попов задержан за мошенничество

Елизавета Афанасьева

Он обогащался за счет строительства парка "Патриот"

Следственный комитет России задержал экс-замминистра обороны генерал-армии Павла Попова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

В период с 2021 по 2024 год Попов курировал парк "Патриот" и за счет учреждения обогащался вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Попов организовывал выполнение строительных работ на своем загородном участке в Красногорском районе за счет ресурсов и денежных средств, полученных незаконным путем с парка. Отмечается, что он без оплаты труда принуждал коммерческие компании к выполнению работ на личных земельных участках.

В пресс-службе добавили, что у Попова и его семьи найдено множество объектов недвижимости в дорогих районах Москвы и Краснодарского края на сумму более 500 млн рублей.

Ранее стало известно об аресте директора парка "Патриот" Ахмедова. Он пробудет в следственном изоляторе до 21 сентября текущего года.

Источник - Readovka
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