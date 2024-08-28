Задержан очередной замМО РФ генерал Попов. Воровал на "Патриоте"

22:54 29.08.2024

Бывший замминистра обороны Попов задержан за мошенничество



Елизавета Афанасьева



Он обогащался за счет строительства парка "Патриот"



Следственный комитет России задержал экс-замминистра обороны генерал-армии Павла Попова по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.



В период с 2021 по 2024 год Попов курировал парк "Патриот" и за счет учреждения обогащался вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым. Попов организовывал выполнение строительных работ на своем загородном участке в Красногорском районе за счет ресурсов и денежных средств, полученных незаконным путем с парка. Отмечается, что он без оплаты труда принуждал коммерческие компании к выполнению работ на личных земельных участках.



В пресс-службе добавили, что у Попова и его семьи найдено множество объектов недвижимости в дорогих районах Москвы и Краснодарского края на сумму более 500 млн рублей.



Ранее стало известно об аресте директора парка "Патриот" Ахмедова. Он пробудет в следственном изоляторе до 21 сентября текущего года.