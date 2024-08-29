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УкрАрмия оставила Константиновку, - Р.Маркуш
00:11 30.08.2024

Драп с Донбасса: ВСУ "организованно отступили" из Константиновки, потеряв боевое знамя
Появились сведения, что две важные дороги снабжения Угледара контролируются нашими бойцами
Радомир Маркуш
29.08.24

Военный корреспондент немецкой газеты "Бильд" (Bild)* Юлиан Репке подтвердил сообщения российских пабликов о крупном продвижении ВС РФ под Угледаром. По его словам, "российские силы за последние два месяца захватили около 50 квадратных километров сплошных укреплений к северо-востоку от Угледара … Дорога „жизни" больше не может использоваться украинцами для снабжения стратегически важного Угледара". Речь идет о трассе, которая ведет к северо-востоку от города, мимо Водяного и через Константиновку.

Больше всего возмущает Репке - отсутствие значительных потерь у россиян. В частности, комментируя сдачу Новогродовки, немецкий журналист очень расстроился, что нет кадров с уничтоженной бронетехникой ВС РФ. "Я в шоке… без комментариев".

Сама Константиновка, распиаренная укроСМИ, как очередная "фортеця", обороняемая супер-пупер 79-й ОДШБр "Миколаїв", оставлена врагом. Высокопоставленный инсайдер из Генштаба ВСУ сообщил, что российская армия установила полный контроль над населенным пунктом Константиновка, а также захватила новые районы вдоль и западнее дороги Т-05−24, о которой печалится Репке.

На форуме "Миколаїв" укро-десантура сделала заявление: "Мы подходим к тому, чтобы оставить Константиновку. Этого можно было бы избежать, если бы наши генералы перебросили свободные силы не в Курскую область, а на укрепление занятых позиций севернее Угледара". Там же сказано, что один из батальонов "хероев" потерял знамя, за что полетят "головы офицеров". Произошло это из-за обвала ЛБС на одном участке.

Админ 79-й бригады рассказал, что "ребятам сильно обидно, в Киеве бухают, а они гибнут пачками". Кроме того, местное население ненавидит ВСУшников. "В местах нашей новой временной дислокации местные жители начинают косо поглядывать, а иногда и демонстративно показывать свое недовольство".

Он пожаловался на наплевательское отношение властей и командования группировки "Таврия" к возведению оборонительных сооружений за Константиновкой. Скорее всего, это связано с тем, что "за бесплатно никто копать не будет, хоть и демонстративно носит вышиванки".

Американский Институт изучения войны (ISW) пытается и объективно информировать, и не обидеть бандеровцев. Отсюда в оперативке ISW наблюдается "биполярка". С одной стороны, ВС РФ продолжили успешные наступательные операции к западу от Донецка, но с другой - якобы "не добились каких-либо подтвержденных успехов".

При этом "институтки" пишут: "На опубликованных 27 августа геолокационных кадрах видно, как российские военные, предположительно из 1-го добровольческого батальона „Тимер" Республики Татарстан 57-го мотострелкового полка (6-я мотострелковая дивизия, 3-й АК), устанавливают флаг в западной Константиновке (к северо-востоку от Угледара) на позиции вдоль улицы Шахтерской, что указывает на то, что ВС РФ захватили весь населенный пункт целиком".

На карте ISW поселок закрашен в красный (российский) цвет, а вот по ряду сообщений наших источников не все очаги сопротивления подавлены, несмотря на духоподъемные сводки Зе-ботов об "организованном и неожиданном уходе 79-й бригады из населенного пункта". Можно сделать смелое предположение, что "миколаївцы" убежали без приказа, а особо упертых сейчас уничтожают наши бойцы.

Противник продолжает "накаты" на наши позиции, но технику после огромных потерь бросает в бой реже
Тем временем "НгП раZVедка", написал уточнение по ситуации в Константиновке. Информация о полном освобождении населенного пункта несколько преждевременна, основные силы противника действительно покинули населенный пункт, но западная и северная части Константиновки к настоящему моменту находятся в серой зоне, отдельные группы противника по-прежнему пытаются совершать на данных участках рейды, а также в значительном количестве присутствуют минно-взрывные заграждения, которые предстоит устранить".

Что касается последствий драпа 79-й из "фортецi", то, согласно печальке самостийного эксперта Константина Машовца, "[российские войска] перекрыли две основные наземные линии снабжения, ведущие в Угледар. Не только автодорогу Т-05024, но и Т-0509 Угледар - Великая Новоселка". И это не просто сообщение, полученное с передовой, а сведения, подтвержденные геолокационными снимками.

Учитывая темпы русского наступления, Угледар, за который ВСУ вцепились зубами, достаточно быстро может оказаться в "котле". Для киевского режима переход этого шахтерского города под контроль армии России станет настоящей катастрофой. Даже просроченный президент Зеленский назвал этот населенный пункт "воротами" в Запорожье, а также плацдармом для "наступа2 на русский Мариуполь.

По данным "Рыбаря", "появились свидетельства, согласно которым российские войска существенно продвинулись на Южнодонецком направлении - под контроль ВС РФ перешла Константиновка, бои за которую шли с начала июля… Относительно свободная прогулка российских бойцов в Константиновке демонстрирует отсутствие украинских формирований как к северу, так и югу от населенного пункта. В частности, противник явно отступил с участка трассы Т-05−24 от Константиновки до балки Солененькая".

Таким образом, напрашивается вывод, что украинская армия уже не монолитна, как раньше, а представляет собой плохо управляемые подразделения, одни из которых готовы драться, причем профессионально, до последнего солдата, а другие - не выдерживают даже атак в ходе разведки боем.

* Издание "Bild на русском" Минюстом РФ признано иностранным агентом.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724965860


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