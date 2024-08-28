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"Кроме идиотов в Польше не нашлось желающих воевать с Россией", - Мачей Вишневски
00:13 30.08.2024

Оливер Галич. 28.08.2024

Участие польских военных в боевых действиях против России – как в составе украинских подразделений, так и напрямую или под видом инструкторов, – не находит поддержки в польском обществе.

Об этом в эксклюзивном интервью "ПолитНавигатору" заявил главный редактор польского портала Strajk.pl Мачей Вишневский.

Участие польских военных в боевых действиях против России – как в составе украинских подразделений,...

– Господин Вишневский, на днях в Киеве президент Польши Анджей Дуда с гордостью заявил, что танки польского производства принимают участие в захвате Курской области, при этом факты нахождения на территории России польской бронетехники фиксировались и ранее. Как на это отреагировали в Польше – в СМИ и в обществе?

– Президент Польши в Киеве заявил об отправке более тысячи польских танков и бронемашин на украинский фронт, и о том, что некоторые из них принимают участие во вторжении в Курскую область. Заявление господина Дуды выглядело как своеобразный отчет перед американцами – мол, мы принимаем участие в войне и готовы на любые реакции.

Польский политический класс отреагировал на это с энтузиазмом, в отличие от общества. Если посмотреть на результаты социологических исследований, то поляки не хотят принимать участия в этой войне, не хотят быть связанными с ней как народ.

– Тема участия польских наемников в составе украинских подразделений в значительной мере является табуированной в Польше. Получила ли она актуализацию после вторжения ВСУ в Курскую область?

– Я бы не назвал эту тему табуированной, поскольку время от времени появляется информация о смерти очередного польского наемника на Украине. Просто, с моей точки зрения, в этой теме увязла российская пропаганда, которая постоянно сообщает о существовании множества польских подразделений с украинской стороны, о том, что Польша массово отправляет своих наемников на Украину и так далее.

Я считаю, что это не соответствует действительности. Если бы это было так, то среди таких наемников было бы большое число жертв, их гробы массово привозили бы в Польшу, и это имело бы резонанс в обществе.

Очевидно, что отдельные польские наемники принимают участие в боевых действиях против российских войск, как напрямую, так и в качестве инструкторов. Однако российская сторона до сих пор не представила доказательств существования отдельных польских формирований – документов, военных билетов или пленных поляков.

Если бы были несколько пленных польских наемников, которые бы рассказали, как они попали в зону боевых действий и чем там занимались, – ситуация выглядела бы совсем по-другому. Потому пока я трактую это как элемент информационной войны.

Власти Польши не могут назвать даже приблизительную численность поляков-наемников, воюющих на стороне Украины, заявил РИА Новости представитель польского МИД, пожелавший сохранить анонимность. Он пояснил, что польское законодательство в принципе допускает такую службу.

"Для этого необходимо получить согласие министра внутренних дел и администрации, а в случае бывших военнослужащих – согласие министра национальной обороны… При этом нужно соответствовать ряду других требований, например, быть несудимым, не иметь налоговых задолженностей и других долгов, не являться действующим военнослужащим", – сказал польский дипломат.

По его словам, на практике подавляющее большинство поляков, воюющих на Украине, "конечно же, не получали никакого согласия, а просто поехали туда на свой страх и риск". При этом в случае участия в боевых действиях в составе иностранного вооруженного формирования без исполнения данных требований, нарушителю грозит в Польше наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

– В октябре 2019 года американский "мозговой центр" Jamestown Foundation опубликовал доклад "Как защитить страны Прибалтики", в котором была следующая формулировка: "Если бы Польшу попросили принести жертву ради снижения роли Калининграда после российской агрессии, представляется разумным передать регион полякам в рамках послевоенного урегулирования". Пять лет назад подобное казалось фантастикой. А насколько сегодня поляки готовы воевать за Крулевец, как теперь официально называют в Польше Калининград?

– Готов официально и торжественно заявить, что поляки как общество не готовы к войне с Россией в этом смысле. Никто серьезно не думает о наступлении на Калининград кроме идиотов вроде генерала Скжипчака. Обычные люди, и я это гарантирую, не хотят воевать с русскими.

Очевидно, что есть люди с психическими отклонениями, которые могут делать подобные заявления, но вторжение польских войск на территорию Калининградской области привело бы к ядерному удару по Польше. И поляки в здравом уме на это не пойдут.

– В ближайшие недели ЕС должен принять решение об отправке своих военных инструкторов на территорию Украины. Поддерживает ли польское общество отправку своих военных в соседнюю страну в таком формате?

– Действительно, такие планы есть. Но, как и в случае с прямым участием польских войск в боевых действиях на стороне Украины, не думаю, что поляки это поддержат. Ранее опросы показывали, что наше общество против любого участия действующих польских военных в этой войне – большими ли силами, малыми, или как "инструкторов". Тем более, что сейчас они вполне могут оказаться и на территории Курской области.

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724965980


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